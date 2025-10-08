الذكاء الاصطناعي سحابة أتمتة تكنولوجيا المعلومات

تعزيز المرونة الإلكترونية باستخدام IBM® Cloud Object Storage وIBM® Storage Defender Data Protect

نشرت ١٠/٠٨/٢٠٢٥
يد رجل يستخدم جهاز كمبيوتر محمولًا مع أيقونة سحابة رقمية ساطعة تحوم في المقدمة.

Jordan Freedman

Product Manager - IBM Cloud Object Storage (COS)

تتزايد هجمات الفدية والتهديدات الداخلية وحوادث تسريب البيانات من حيث التكرار والتعقيد. تمثِّل النماذج التقليدية التي يتم فيها تخزين النسخ الاحتياطية ف البيئة المحلية -وغالبًا على الشبكة نفسها التي توجد بها بيئات الإنتاج التي تحميها- فرصة سهلة للهجمات الإلكترونية لتعطيل المؤسسات بالكامل. عندما تظل النسخ الاحتياطية في بيئة بيانات الإنتاج نفسها، يمكن للمهاجمين تشفيرها أو حذفها، ما يُلغي خيارات الاستعادة.

لمواجهة ذلك، تتجه المؤسسات بشكل متزايد إلى السحابة لتوفير نسخ احتياطية خارجية وحماية للبيانات. ومع ذلك، رغم انتقال المؤسسات إلى بيئات هجينة ومتعددة السُحُب، فإنه ما زال الكثير منها يواجه صعوبة في تأمين بياناته وعزلها بفاعلية. ويرجع ذلك غالبًا إلى:

  • الافتقار إلى الخبرة في بنية أمن السحابة.
  • عدم كفاية ضوابط الكشف عن الحوادث الإلكترونية والاستجابة لها.
  • الاعتماد المفرط على أنظمة النسخ الاحتياطي التقليدية دون مراعاة حماية البيانات أثناء تخزينها.
  • محدودية رؤية ومراقبة سلامة البيانات في البيئات السحابية.

والنتيجة هي اتساع الفجوة بين استراتيجية حماية البيانات والمرونة الإلكترونية الفعلية.

الحل: IBM Cloud Object Storage Cyber Vault for IBM Storage Defender Data Protect

تتعامل IBM مع هذا التحدي من خلال حل متكامل يجمع بين IBM Cloud Object Storage (COS) المُعَد كخزانة إلكترونية، وIBM Storage Defender Data Protect، الذي يوفر إدارة مركزية للمرونة الإلكترونية إلى جانب حماية معزولة للبيانات خارج الموقع. يوفر هذا الدمج نهجًا قويًا وحديثًا لحماية بياناتك الأكثر أهمية من التهديدات الإلكترونية المتطورة.

لماذا تحتاج إلى التخزين السحابي خارج الموقع لأرشيفاتك والنسخ الاحتياطية؟

يضمن تخزين بيانات النسخ الاحتياطي والأرشيف في مواقع معزولة خارجية مثل IBM Cloud Object Storage أقصى قدر من المرونة أمام التهديدات الإلكترونية. من خلال الاحتفاظ بنُسخ خارج بيئة الإنتاج في تخزين ثابت وغير قابل للتغيير ومعزول، يمكن للمؤسسات حماية بياناتها الحيوية من برامج الفدية والتهديدات الداخلية والحذف غير المقصود. يوفر هذا الفصل بين النسخ الأساسية والثانوية من البيانات خط الدفاع الأخير، ما يضمن إمكانية الاستعادة حتى في مواجهة الهجمات الإلكترونية المتقدمة التي تخترق بيئات الإنتاج.

القدرات الرئيسية لبرنامج IBM Storage Defender

يُعَد IBM Storage Defender حلًا من الجيل التالي لحماية البيانات وتعزيز المرونة الإلكترونية، يستفيد من الذكاء الاصطناعي والأتمتة للحماية من الهجمات الإلكترونية واكتشافها والتعافي منها. تشمل القدرات الرئيسية ما يلي:

  • المرونة والامتثال في إدارة البيانات: استعادة نُسخ احتياطية نظيفة بثقة، وتأمين بياناتك بميزات جاهزة للامتثال، وتوسيع النطاق عبر أنظمة التخزين والنسخ الاحتياطي وبيئات السحابة المتعددة.
  • الكشف المبكر عن التهديدات: اكتشاف التهديدات المتطورة بسرعة أكبر بفضل اكتشاف الحالات الشاذة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والرؤى المتكاملة بين الأجهزة والبرمجيات، والتكامل السلس مع أنظمة المعلومات الأمنية وإدارة الأحداث (SIEM) للاستجابة السريعة.
  • الاستعادة السريعة والآمنة: تسريع استعادة تطبيقاتك الحيوية من خلال عمليات منسقة تعتمد على نُسخ احتياطية غير قابلة للتغيير، مؤمَّنة ومُتحقق منها، ومخزَّنة في مواقع خارجية لتحقيق أقصى درجات حماية البيانات.

يوفر IBM Storage Defender Data Protect حماية شاملة للبيانات من خلال النسخ الاحتياطي للبيانات واستردادها، ويمكنه توجيه النسخ الاحتياطية الآمنة إلى خزانة إلكترونية معزولة -مبنية على IBM Cloud Object Storage- للاحتفاظ والاسترداد على المدى الطويل.

5 طرق تعمل بها خدمة IBM Cloud Object Storage كخزانة إلكترونية

يوفر IBM Cloud Object Storage ‏(COS) بنية أساسية ذات قابلية توسُّع عالية وآمنة ومرنة لتخزين البيانات غير المنظمة. عند تكوينه كخزانة إلكترونية، يصبح جزءًا أساسيًا من استراتيجية المرونة الإلكترونية لديك. وإليك الطريقة:

1. عدم قابلية التغيير مع قفل الكائنات.

تدعم IBM® COS ميزة قفل الكائنات (المعروفة أيضًا باسم "الكتابة مرة واحدة والقراءة عدة مرات" (WORM)‎)، والتي تُتيح لك جَعْل البيانات غير قابلة للتغيير خلال فترة احتفاظ محددة. بمجرد قفل الكائنات، لا يمكن تعديلها أو حذفها، ما يحمي بياناتك من الجهات الضارة ومن الحذف غير المقصود.

تُعَد هذه الميزة ضرورية في مواجهة هجمات الفدية؛ إذ تضمن حماية نُسخ النسخ الاحتياطي من أي تعديل أو حذف وإمكانية استعادتها حتى في حال تعرُّض الأنظمة الأساسية للاختراق.

2. أمن الشبكة باستخدام القيود المستندة إلى السياق (CBR) من IBM.

تُتيح لك القيود المستندة إلى السياق (CBR) تحديد ضوابط دقيقة للوصول إلى الشبكة لحاويات COS الخاصة بك. باستخدام CBR، يمكنك تقييد الوصول إلى الحاوية من:

  • عناوين IP أو نطاقات محددة.
  • شبكات VPN أو VPC معينة.
  • المواقع الجغرافية.
  • الخدمات السحابية وأدوار المستخدم.

يساعد ذلك على تطبيق نهج أمني قائم على مبدأ الثقة الصفرية، وذلك من خلال ضمان وصول الأنظمة والمستخدمين المصرح لهم فقط إلى الخزانة الإلكترونية.

3. إدارة مفاتيح التشفير باستخدام IBM Key Protect.

يتم تشفير البيانات أثناء تخزينها في IBM COS، ويمكن للعملاء إدارة مفاتيح التشفير الخاصة بهم باستخدام IBM® Key Protect. ويُتيح لك هذا ما يلي:

  • الحفاظ على التحكم في من يمكنه الوصول إلى البيانات المشفرة.
  • تدوير مفاتيح التشفير بانتظام.
  • فرض الامتثال للوائح التنظيمية الخاصة بالصناعة (مثل HIPAA وGDPR).

يتكامل Key Protect بسلاسة مع COS، ما يمنحك تحكمًا دقيقًا في الحماية التشفيرية للبيانات المخزَّنة.

4. إدارة الوصول باستخدام IBM Cloud IAM.

تُتيح لك IBM® Cloud Identity and Access Management (IAM) إدارة الأشخاص الذين يمكنهم الوصول إلى حاويات التخزين الخاصة بك والإجراءات التي يمكنهم تنفيذها. مع IAM، يمكنك:

  • تحديد سياسات الوصول حسب الدور (قارئ، كاتب، مسؤول، وما إلى ذلك).
  • التكامل مع موفري الهوية المؤسسية عبر تسجيل الدخول الأحادي (SSO).
  • تطبيق مبادئ الحد الأدنى من الامتيازات على المستخدمين والخدمات.

تضمن إدارة الهوية والوصول (IAM) وصول المستخدمين والخدمات المصرح لهم فقط إلى البيانات الحساسة، ما يقلل من خطر التهديدات الداخلية أو الأخطاء في التكوينات.

5. المراقبة والتدقيق باستخدام IBM Cloud Logs.

باستخدام IBM® Cloud Logs، يمكنك مراقبة جميع الأنشطة المرتبطة بحاويات COS الخاصة بك. ويشمل هذا:

  • إجراءات التحميل/التنزيل.
  • طلبات الوصول (الناجحة والمرفوضة).
  • تغييرات التكوين
  • تحديثات حالة قفل الكائنات.

تُعَد سجلات المراقبة والتدقيق في الوقت الفعلي أمرًا بالغ الأهمية للكشف عن السلوك المشبوه وإثبات الامتثال التنظيمي.

5 فوائد لإنشاء استراتيجية شاملة للخزانة الإلكترونية.

من خلال دمج IBM Storage Defender مع خزانة إلكترونية مبنية على IBM Cloud Object Storage، تحقِّق المؤسسات الفوائد التالية:

  1. العزل: تخزين بيانات النسخ الاحتياطي في بيئة معزولة منطقيًا أو ماديًا.
  2. عدم قابلية التغيير: الحماية من التلاعب أو الحذف من خلال ميزة قفل الكائنات.
  3. قابلية الملاحظة: المراقبة المستمرة والتنبيه عبر Cloud Logs.
  4. التحكم في الوصول متعدد المستويات: عناصر تحكم قوية في إدارة الهوية والوصول (IAM) والشبكة عبر CBR وKey Protect.
  5. الاسترداد السريع: مهام سير عمل استعادة منسقة يتم تشغيلها بواسطة Storage Defender في حال وقوع هجوم.

تعمل هذه البنية على تحويل بيئة النسخ الاحتياطية إلى خط دفاع أخير يتميز بالمرونة والامتثال وقابلية الاسترداد.

حماية بياناتك أينما كانت

التهديدات الإلكترونية لن تختفي. من خلال الجمع بين IBM Storage Defender وIBM Cloud Object Storage، يمكنك تجاوز استراتيجيات النسخ الاحتياطي التقليدية واعتماد نهج الخزانة الإلكترونية، ما يمنح عملك ميزة حقيقية في مواجهة هجمات برامج الفدية وفقدان البيانات.

سواء أكنت قائدًا في تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة أم مهندس بنية سحابية، فقد حان الوقت لبناء استراتيجية المرونة الخاصة بك على أساس من الحماية الذكية والتخزين الآمن وغير القابل للتغيير.

