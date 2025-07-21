تمكين المؤسسات: تقديم IBM MaaS360 App Catalog for iOS

نحن متحمسون لتقديم IBM MaaS360 App Catalog for iOS، الذي يساعد الشركات على مشاركة وإدارة تطبيقات المؤسسات على أجهزة iOS بسهولة. يتَّبع هذا الكتالوج الجديد لتطبيقات IBM معايير التصميم الخاصة بالشركة، ويوفر أمانًا قويًا وسهولة في الاستخدام، بالإضافة إلى القدرة على التوسع لتلبية احتياجاتك.

يدعم MaaS360 App Catalog استراتيجيتك للأجهزة المحمولة من خلال تمكينك من إطلاق أدوات إنتاجية مخصصة وتوفير وصول سهل لفريقك إلى التطبيقات الداخلية.