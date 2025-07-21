تمكين المؤسسات: تقديم IBM MaaS360 App Catalog for iOS

22 يوليو 2025
نحن متحمسون لتقديم IBM MaaS360 App Catalog for iOS، الذي يساعد الشركات على مشاركة وإدارة تطبيقات المؤسسات على أجهزة iOS بسهولة. يتَّبع هذا الكتالوج الجديد لتطبيقات IBM معايير التصميم الخاصة بالشركة، ويوفر أمانًا قويًا وسهولة في الاستخدام، بالإضافة إلى القدرة على التوسع لتلبية احتياجاتك.
يدعم MaaS360 App Catalog استراتيجيتك للأجهزة المحمولة من خلال تمكينك من إطلاق أدوات إنتاجية مخصصة وتوفير وصول سهل لفريقك إلى التطبيقات الداخلية.
لم تَعُد إدارة التطبيقات الداخلية على iOS عبر الأدوات القديمة أو واجهات الويب كافية. مع MaaS360 App Catalog، أعدنا تصوُّر تجربة اكتشاف وتسليم التطبيقات من الأساس، مع ضمان ما يلي:
منذ لحظة فتح المستخدمين لبرنامج MaaS360 App Catalog، يقدِّم لهم واجهة نظيفة ومصممة بالعلامة التجارية لتسهيل اكتشاف التطبيقات من البداية.
أصبح العثور على التطبيق المناسب سهلًا بفضل محرك البحث القوي لدينا. سواء أكان المستخدمون يعرفون اسم التطبيق أم مجرد وظيفته، يقترح الكتالوج التطابقات ذات الصلة عبر الفئات والعناوين والكلمات المفتاحية.
يحتوي كل تطبيق في الكتالوج على صفحة تفصيلية شاملة تقدِّم للمستخدمين كل ما يحتاجونه لاتخاذ قرارات مستنيرة - مع وصف كامل، ولقطات شاشة للمعاينة، وما الجديد، ونُسَخ نظام التشغيل المدعومة وإحصائيات التنزيل.
لدعم الشفافية والجودة بشكل أكبر، يمكن للمستخدمين أيضًا الاطِّلاع على التقييمات والمراجعات مباشرةً على صفحة تفاصيل التطبيق. يَحِق فقط لمن قام بتثبيت التطبيق تقديم الملاحظات، وذلك لضمان الصلة والمصداقية. يمكن للمسؤولين بدورهم استخدام هذه الملاحظات لتحسين تجربة التطبيق بشكل مستمر.
يمنح التطبيق المستخدمين التحكم الكامل في تجربتهم من خلال الوصول السهل إلى تفاصيل الحساب، وتفضيلات التحديث، وأدوات الدعم. سواء أكان الأمر يتعلق بتفعيل التحديث التلقائي، أم إدارة إشعارات التطبيق، أم إعادة مشاهدة جولة الترحيب، كل شيء متاح بنقرة واحدة - ما يجعل من السهل تخصيص كيفية عمل App Catalog حسب رغبتهم.
تم تصميم تطبيق IBM MaaS360 App Catalog لجميع أنواع المؤسسات، من الفِرَق الصغيرة إلى الشركات الكبيرة. وهو مصمم ليتطور مع احتياجاتك مع الحفاظ على أمنه وأدائه القوي. يتصل التطبيق مباشرةً ببوابة MaaS360 Portal الخاصة بك، ما يُتيح لفرق تكنولوجيا المعلومات التحكم بسهولة في النشر والوصول والتحديثات. تطبيق IBM MaaS360 App Catalog:
يُعَد IBM MaaS360 App Catalog لنظام iOS نقطة تحوُّل في إدارة تطبيقات الأجهزة المحمولة. إنه ليس مجرد منصة لتثبيت التطبيقات. إنه مساحة عمل رقمية ديناميكية مصممة لتمكين فريقك، وتبسيط إشراف تكنولوجيا المعلومات، وتعزيز أمن مؤسستك.
استكشِفه بتعمّق، وخصِّصه وفق أسلوبك، ولاحِظ نمو إمكانياتك.
حوِّل منظومة تطبيقاتك الداخلية إلى منصة أكثر ذكاءً وكفاءة. يبدأ مستقبل الإنتاجية من هنا.
