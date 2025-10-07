تمكين مستخدمي IBM Z باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل

تُعيد IBM تعريف طريقة تفاعل المستخدمين مع IBM® Z من خلال إطلاق قدرات جديدة للذكاء الاصطناعي الوكيل، والتي تساعد على تعزيز الإنتاجية وتبسيط العمليات، وتساعد المستخدمين على العمل بطريقة أكثر طبيعية وقائمة على الأهداف.
سواء أكان المستخدمون يسعون إلى استخراج الرؤى أم تسريع ترقية الأنظمة أم تبسيط المهام اليومية أم أتمتة الاستجابة للحوادث عبر حلول إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات، فإن إطار العمل الوكيل لنظام IBM Z مصمم لإضافة الذكاء بشكل سلس عبر المنصة.
بناءً على التطوير الذي أحدثه إطلاق IBM z17 المبتكر في وقت سابق من هذا العام، لا يُعَد هذا مجرد تطور فحسب، بل هو إعادة تصور كاملة لتجربة IBM Z.
استراتيجيتنا بسيطة بشكل أنيق لكنها مدروسة بعناية: بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي حول المستخدمين الحقيقيين وحالات الاستخدام الفعلية، بدءًا من أكثر مجموعتين تأثيرًا، وهما فِرَق عمليات تكنولوجيا المعلومات وفِرَق تطوير التطبيقات الخاصة بنظام IBM Z.
تساعد هذه الميزات الجديدة مشغِّلي تكنولوجيا المعلومات على حل المشكلات بكفاءة أكبر من خلال فهم سياق المحادثة، والاستدلال من خلال التفاعلات متعددة الخطوات، واتخاذ قرارات قائمة على الأهداف، وأتمتة عمليات سير العمل المعقدة. يمثِّل هذا تحولًا مهمًا من استكشاف الأخطاء وإصلاحها بطريقة تفاعلية إلى الإدارة الاستباقية والذكية للنظام. يعمل IBM watsonx Assistant for Z على تمكين تجربة تشغيل المحادثة والوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي في منتجات مثل IBM Concert for Z، موفرًا استجابات مدركة للسياق تدعم معالجة الحوادث بفاعلية.
يساعدك IBM watsonx Code Assistant for Z على تسريع كل مرحلة من مراحل تطوير تطبيقات الكمبيوتر المركزي وتجديدها، من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمتة. على سبيل المثال، شرعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر (NOSI) في تحديث تطبيقاتها الأساسية لمواكبة تزايد متطلبات الأعمال ودعم القدرة على التوسع مستقبليًا. وباستخدام برنامج watsonx Code Assistant for Z، لاحظت انخفاضًا يصل إلى 94% في الوقت اللازم لتحليل كود COBOL المعقد وانخفاضًا يصل إلى 79% في الوقت اللازم لفهم التطبيقات المعقدة.1 مع أحدث التحسينات في watsonx Code Assistant for Z، يمكن للمطورين الآن:
يتطور IBM Z لدعم الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات من خلال مجموعة من الخدمات الأساسية المصممة لجعل تكامل الذكاء الاصطناعي آمنًا وقابلًا للتوسع وذا تأثير فعَّال. تشكِّل هذه الخدمات العمود الفقري لنظام الذكاء الاصطناعي في IBM Z، وقد تم تصميمها لتتكامل مع البنية التحتية القائمة في المؤسسة من أجل:
على مدى عقود، كان IBM Z العمود الفقري الثابت لأعباء العمل ذات المهام الحساسة في مختلَف الصناعات حول العالم. في أبريل 2025، أطلقنا IBM z17، لتمكين العملاء من نشر حالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها مباشرةً على المنصة. وقد أدى ذلك إلى تقريب الرؤى من البيانات والمعاملات، وتبسيط سير العمل المعقد، وتسريع مرونة المؤسسات بطرق لم تكن ممكنة من قبل.
مستفيدين من هذا النجاح، قدَّمنا هذا الأسبوع IBM Spyre Accelerator على IBM z17، المصمم للعمل بانسيابية مع المعالج المتطور IBM Telum II. ويشكلان معًا مزيجًا قويًا ومتناسقًا يعزز أداء الذكاء الاصطناعي على IBM Z بشكل كبير. يوفر هذا الجمع بيئة مثالية لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة -بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي- تمامًا في مكان وجود بياناتك.
يتجاوز IBM Z مجرد القدرة على الذكاء الاصطناعي إلى الاعتماد الكامل عليه. بفضل خدمات الذكاء الاصطناعي الأساسية التي تدعم تكامل الأمان والأداء القابل للتوسع والتأثير الفعلي في الأعمال، يمكن للمؤسسات دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمتها الأساسية لتحقيق مستويات جديدة من الإنتاجية والرؤى.
يُعَد الذكاء الاصطناعي الوكيل على IBM Z تحوُّلًا استراتيجيًا في طريقة استغلال المؤسسات لقوة الكمبيوتر المركزي. من خلال التركيز على المستخدمين وتمكين وكلاء أذكياء مدركين للسياق، نقدِّم إنتاجية وبساطة وكفاءة، مع رفع مهارات الفِرَق. وهذا هو الفصل التالي في التزامنا بالابتكار، ونحن في البداية فقط.