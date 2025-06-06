9 يونيو 2025
كخطوة أولى في شراكة استراتيجية مع IBM، تفخر Tavily بإطلاق حل مفتوح المصدر يدمج رؤى الويب المباشرة في نماذج Granite في IBM™ watsonx.ai، ما يغيِّر طريقة تفاعل المؤسسات مع جداول البيانات وإثرائها.
وهذا الإطلاق هو البداية فقط. فمن خلال الجمع بين ذكاء النماذج اللغوية الكبيرة المتقدمة من IBM وبنية Tavily التحتية للبيانات في الوقت الفعلي، يمكن للفرق بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي آمنة وجاهزة للإنتاج، ومستندة إلى معرفة آنية وموثوق بها، ما يفتح المجال لرؤى أعمق وقدرات استدلال على نطاق واسع.
لا تحتاج المؤسسات إلى نماذج قوية فقط، بل تحتاج إلى نتائج واقعية، مخصصة لسياقها، ومتوافقة مع معايير الحوكمة المتطورة. وهذا ما يجعل هذا التكامل فريدًا في فعاليته.
تُتيح Tavily -وهي منصة بحث محسّنة للنماذج اللغوية الكبيرة والوكلاء الذاتيين- الوصول الفوري إلى بيانات الويب، ما يسد الفجوة بين النماذج الثابتة والعالم الديناميكي الذي تعمل فيه. توفِّر واجهات برمجة التطبيقات القوية للبحث والاستخراج والزحف بيانات ويب عالية الدقة في الوقت الفعلي، ومصممة من الأساس لتتكامل بسلاسة مع النماذج اللغوية الكبيرة.
ومن خلال دمج نماذج الأساس Granite في IBM watsonx.ai مع واجهات برمجة التطبيقات للبحث الفوري من Tavily، يمكن للمؤسسات فعل ما يلي:
يجسِّد هذا التكامل التزام IBM ببناء ذكاء اصطناعي مسؤول وجاهز للإنتاج، ورسالة Tavily في جعل الويب قابلًا للاستخدام الفعلي من قِبَل الأنظمة الذكية.
تقدِّم Tavily مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات الخاصة ببيانات الويب، تشمل البحث الفوري في الويب، واستخلاص البيانات، والزحف، وتلخيص المستندات. ومن ميزاته الرئيسية ما يلي:
من خلال دمج النماذج اللغوية الكبيرة مع بيانات الويب في الوقت الفعلي، يمكن للمؤسسات فتح المجال أمام العديد من حالات الاستخدام المبتكرة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
وحالات الاستخدام هذه هي مجرد البداية. ولتمكين المطورين والفرق من بناء وتوسيع علميات سير العمل هذه، جعلنا المشروع مفتوح المصدر وقابلًا للتخصيص بدرجة عالية.
يقدِّم هذا المشروع مفتوح المصدر بنية مرجعية للمؤسسات التي تسعى إلى تنفيذ سير عمل الإثراء المعتمِد على الوكلاء على نطاق واسع. يمكن تصميم كل عمود كوحدة فاعلة مستقلة، ما يُتيح معالجةً مخصصةً تبدأ من الاستعلامات البسيطة ووصولًا إلى التحليل السياقي المتعمق، بحسب متطلبات المهمة المحددة.
البنية القابلة للتوسُّع بالكامل، ما يُتيح للفرق تكييفها مع حالات استخدام خاصة بالصناعة، أو مصادر بيانات مملوكة، أو متطلبات الامتثال الداخلي. نأمل أن يكون هذا العمل مصدر إلهام لموظفي IBM والمجتمع المؤسسي الأوسع لبناء حلول إثراء قوية وجاهزة للإنتاج في مختلف القطاعات.
طريقة العمل:
1. جدول بيانات الإدخال: يبدأ المستخدمون بملء جدول بيانات يحتوي على الكيانات أو المطالبات التي تحتاج إلى إثراء.
2. البحث في الوقت الفعلي: توفِّر واجهة Tavily بيانات ويب حديثة وموثوقًا بها.
3. معالجة النماذج اللغوية الكبيرة: يعمل نموذج Granite من IBM على معالجة المعلومات واستخلاصها وتنظيمها.
4.الإثراء والتصدير: يتم ملء جدول البيانات بالبيانات المدعَّمة، مع توثيق كامل للمصادر، ويمكن تصديرها كملف CSV.
مخطط البنية:
تمثِّل الشراكة بين IBM وTavily خطوة مهمة نحو تطوير سير عمل ذكي لإثراء البيانات. من خلال دمج واجهات برمجة التطبيقات الدقيقة للبحث من Tavily مع قدرات فهم اللغة الطبيعية القوية في نماذج Granite التابعة لـ watsonx.ai من IBM، يمكن للمؤسسات الحصول على رؤى أذكى وفي الوقت شبه الفعلي، مباشرةً داخل جداول بياناتها اليومية وعلى نطاق واسع.
جرِّب قوة هذا التكامل بنفسك من خلال استكشاف المشروع مفتوح المصدر والعرض التوضيحي المتاح على GitHub.