لا تحتاج المؤسسات إلى نماذج قوية فقط، بل تحتاج إلى نتائج واقعية، مخصصة لسياقها، ومتوافقة مع معايير الحوكمة المتطورة. وهذا ما يجعل هذا التكامل فريدًا في فعاليته.

تُتيح Tavily -وهي منصة بحث محسّنة للنماذج اللغوية الكبيرة والوكلاء الذاتيين- الوصول الفوري إلى بيانات الويب، ما يسد الفجوة بين النماذج الثابتة والعالم الديناميكي الذي تعمل فيه. توفِّر واجهات برمجة التطبيقات القوية للبحث والاستخراج والزحف بيانات ويب عالية الدقة في الوقت الفعلي، ومصممة من الأساس لتتكامل بسلاسة مع النماذج اللغوية الكبيرة.

ومن خلال دمج نماذج الأساس Granite في IBM watsonx.ai مع واجهات برمجة التطبيقات للبحث الفوري من Tavily، يمكن للمؤسسات فعل ما يلي:

ربط مخرجات الذكاء الاصطناعي بمعلومات حديثة وقابلة للتحقق، لتجاوز حدود المعرفة في النماذج اللغوية الكبيرة الثابتة. تعزيز إمكانية التدقيق والثقة من خلال الإحالة إلى مصادر شفافة لكل نتيجة مدعَّمة. تسريع سير العمل على نطاق واسع من خلال بحث وإثراء عالي السرعة، ما يزوِّد الوكلاء والأتمتة برؤى فورية خلال ثوانٍ. التكيف مع أي بيئة مؤسسية بفضل البنية المفتوحة والمرنة التي تدعم البيانات الخاصة، ومعايير البحث المخصصة، والتصميم غير المرتبط بنموذج معين.

يجسِّد هذا التكامل التزام IBM ببناء ذكاء اصطناعي مسؤول وجاهز للإنتاج، ورسالة Tavily في جعل الويب قابلًا للاستخدام الفعلي من قِبَل الأنظمة الذكية.