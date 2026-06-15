Docling for IBM watsonx: حوّل الوثائق المعقدة إلى بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي

غالبًا ما تتوقف نجاحات أو إخفاقات مبادرات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات على جودة البيانات التي تستند إليها. ومع ذلك، تظل معظم معرفة المؤسسات حبيسة مستندات معقدة لم تُصمم أصلاً لتلائم معالجة الذكاء الاصطناعي، مثل ملفات PDF، والصور، والعروض التقديمية. مع قيام المؤسسات ببناء أنظمة التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، وتجارب البحث المؤسسي، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، أصبحت عملية تحويل تلك الوثائق إلى بيانات منظمة وموثوقة مطلباً أساسياً لضمان كفاءة وموثوقية الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

بفضل ما يزيد عن 40 مليون عملية تنزيل، برزت مجموعة أدوات Docling مفتوحة المصدر كحل رائج لهذه المشكلة، حيث تساعد فرق العمل على تحويل المستندات إلى صيغ منظمة تحافظ على التنسيق، والجداول، وتسلسل القراءة، والعلاقات بين العناصر. الآن، تتوفر IBM Docling كخدمة مُدارة من فئة المؤسسات.

باعتمادك على Docling for IBM watsonx، يمكن للفرق الانتقال من المستندات غير المنسقة إلى بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي، قابلة لإعادة الاستخدام وخاضعة للحوكمة، بسرعة وبتكلفة أقل، دون الحاجة إلى نشرها وصيانتها ذاتياً. بسعر ثابت قدره 4 دولارات أمريكية لكل 1000 صفحة، تقدم Docling for IBM watsonx تكلفة أقل بنسبة 20% مقارنة بقوائم أسعار مورّدين رئيسيين مختارين* لتحويل المستندات، مع مساعدة فرق العمل في إعداد مدخلات ذات جودة أعلى لتعزيز مهام الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG)، وعمليات البحث المؤسسي، وسير عمل الوكلاء.