Docling for IBM watsonx: حوّل الوثائق المعقدة إلى بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي

تعلن IBM اليوم عن الإتاحة العامة لخدمة Docling for IBM watsonx، مما ينقل مجموعة أدوات Docling مفتوحة المصدر واسعة الانتشار إلى خدمة مُدارة تهدف إلى تحويل المستندات المعقدة وغير المنظمة إلى بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي.
غالبًا ما تتوقف نجاحات أو إخفاقات مبادرات الذكاء الاصطناعي للمؤسسات على جودة البيانات التي تستند إليها. ومع ذلك، تظل معظم معرفة المؤسسات حبيسة مستندات معقدة لم تُصمم أصلاً لتلائم معالجة الذكاء الاصطناعي، مثل ملفات PDF، والصور، والعروض التقديمية. مع قيام المؤسسات ببناء أنظمة التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، وتجارب البحث المؤسسي، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، أصبحت عملية تحويل تلك الوثائق إلى بيانات منظمة وموثوقة مطلباً أساسياً لضمان كفاءة وموثوقية الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
بفضل ما يزيد عن 40 مليون عملية تنزيل، برزت مجموعة أدوات Docling مفتوحة المصدر كحل رائج لهذه المشكلة، حيث تساعد فرق العمل على تحويل المستندات إلى صيغ منظمة تحافظ على التنسيق، والجداول، وتسلسل القراءة، والعلاقات بين العناصر. الآن، تتوفر IBM Docling كخدمة مُدارة من فئة المؤسسات.
باعتمادك على Docling for IBM watsonx، يمكن للفرق الانتقال من المستندات غير المنسقة إلى بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي، قابلة لإعادة الاستخدام وخاضعة للحوكمة، بسرعة وبتكلفة أقل، دون الحاجة إلى نشرها وصيانتها ذاتياً. بسعر ثابت قدره 4 دولارات أمريكية لكل 1000 صفحة، تقدم Docling for IBM watsonx تكلفة أقل بنسبة 20% مقارنة بقوائم أسعار مورّدين رئيسيين مختارين* لتحويل المستندات، مع مساعدة فرق العمل في إعداد مدخلات ذات جودة أعلى لتعزيز مهام الاسترجاع المعزز بالتوليد (RAG)، وعمليات البحث المؤسسي، وسير عمل الوكلاء.
عادةً ما تبدأ مشاريع الذكاء الاصطناعي بهدف بسيط يتمثل في تسهيل العثور على المعرفة وفهمها واستخدامها. لكن جزءًا كبيرًا من تلك المعرفة موجود في صيغ غير منظمة أو شبه منظمة صُممت ليقرأها البشر، وليس لأنظمة الذكاء الاصطناعي.
قد يحتوي ملف PDF على فقرات وجداول ومخططات ورؤوس صفحات وحواشي سفلية وصيغ وصور. قد تتطلب الوثيقة الممسوحة ضوئيًا استخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR). قد تتضمن مجموعة شرائح العرض التقديمي علاقات بصرية متداخلة تكون واضحة للإنسان، ولكن يصعب على نموذج الذكاء الاصطناعي تفسيرها. عندما يتم تحويل تلك المستندات إلى نص عادي، يمكن أن يختفي السياق المهم.
لكن هذا السياق أمر بالغ الأهمية للذكاء الاصطناعي الفعال. يساعد التخطيط، والهيكلية، والجداول، وترتيب القراءة، والعلاقات بين عناصر المستند في تحديد المعنى. إذا تم تحويل جدول إلى كتلة نصية غير مرتبة، أو تم فصل صورة عن تعليقها، فقد تستخرج أنظمة الذكاء الاصطناعي النهائية معلومات خاطئة أو تُنتج ردودًا غير موثوقة. يمكن لعمليات تحويل المستندات الضعيفة أن تُضعف أداء البحث، وأنظمة التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، وسير عمل الوكلاء، حتى في حال كانت النماذج التأسيسية المستخدمة قوية.
تحاول بعض الفرق حل هذه المشكلة عن طريق إرسال المستندات غير المنسقة مباشرةً إلى النماذج الرائدة الكبيرة. على الرغم من أن هذا الأسلوب قد ينجح، إلا أنه يصبح مكلفاً للغاية مع التوسع، ولا يؤدي إلى إنشاء مخرجات هيكلية قابلة لإعادة الاستخدام. قد تقوم فرق أخرى بتجميع أدوات التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، ومحللات الملفات، وأدوات تقسيم البيانات، والبنية التحتية المخصصة. يعني هذا النهج إدارة أدوات متعددة، وضبط المسارات لأنواع ملفات مختلفة، وصيانة البنية التحتية، وحتى في هذه الحالة، قد لا ينجح الأمر في الحفاظ على الهيكل الذي تحتاجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
تساعد Docling for IBM watsonx فرق العمل على تحويل المستندات المعقدة ومتعددة الصيغ إلى مخرجات منظمة، مما يسهل على تطبيقات الذكاء الاصطناعي استرجاعها، ومعالجتها، وتحليلها، وإعادة استخدامها عبر مختلف سير العمل.
بدلاً من الاكتفاء بمعالجة المستندات كعملية استخراج نصوص أساسية، تطبق Docling for IBM watsonx قدرات متقدمة لفهم المستندات — مثل النماذج المتخصصة لتحليل التخطيط والتعرف على الجداول — وذلك للحفاظ على دلالات ومعاني المحتوى الأصلي بشكل أكبر.
غالبًا ما يتم تحسين تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) للتعرف على النصوص، وليس لفهم كيفية تنظيم هذا النص على الصفحة. عند الإمكان، تتجنب Docling استخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) لصالح منهجيات تقوم بالتعرف على العناصر المرئية وتصنيفها مباشرة؛ مما يساعد في الحفاظ على السياق المهم مثل التخطيط، والجداول، وتسلسل القراءة، والعلاقات داخل المستند. عندما تكون هناك حاجة إلى التعرف الضوئي على الحروف (OCR) لملفات PDF أو الصور الممسوحة ضوئيًا، لا يزال بإمكان Docling استخدامه كجزء من مسار المعالجة.
يوفر هذا النهج المدرك للبنية مسارًا أكثر قوة لتحويل المحتوى الخام إلى بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي، مما يساعد الفرق على تقليل عمليات الإعداد اليدوي، وتحسين جودة الاسترجاع في المراحل اللاحقة، وخفض التكاليف التشغيلية.
بُنيت Docling for IBM watsonx على مجموعة أدوات Docling مفتوحة المصدر، التي طورتها أبحاث IBM وقدمتها لمؤسسة Linux، وهي توفر قدرات Docling كخدمة مدارة بالكامل من IBM. شهد مشروع المصدر المفتوح تبنياً واسعاً من قبل مجتمع المطورين، حيث وصل مؤخراً إلى 500 ألف عملية تحميل يومياً، وذلك في ظل تزايد أهمية إعداد الوثائق كخطوة محورية لجعل المحتوى قابلاً للاستخدام في تطبيقات التوليد المعزز بالاسترجاع، وعمليات البحث داخل المؤسسات، ووكلاء الذكاء الاصطناعي.
الآن، تُسهّل IBM على فرق العمل تشغيل Docling في بيئة الإنتاج دون الحاجة إلى نشر وتكوين وصيانة البنية التحتية الأساسية بأنفسهم.
"لقد كنا نستخدم Docling مفتوح المصدر في الإنتاج." قمنا مؤخرا باختبار [Docling for IBM watsonx] ووجدنا أنه حسّن الدقة. لقد تضاعفت سرعة التحليل أيضًا،" كما ذكر أحد المستخدمين من مؤسسة مالية في سنغافورة. "إن تقديم خدمة Docling مُدارة سيسهل عملية التبني من خلال إزالة أعباء عمليات البنية التحتية، بما في ذلك توسيع نطاق السعة، مما يتيح للفرق التركيز على التكامل بدلاً من صيانة المنصة."
صُممت هذه الخدمة لتوفير مسار أسرع لتحقيق القيمة من خلال إعدادات جاهزة للاستخدام، وتوسيع نطاق تلقائي بناءً على حجم الطلب، ومعالجة ذات إنتاجية عالية دون الحاجة إلى قيام الفرق بالتخطيط لإدارة سعة مخصصة.
يمكن للفرق استخدام Docling ضمن منصة IBM watsonx عبر واجهة مستخدم بسيطة؛ وذلك لأغراض التجربة، والفحص، ومعالجة المستندات بشكل سريع. على نطاق واسع، يمكن دمج هذه القدرات مباشرة في تطبيقات الإنتاج، ومسارات العمل المؤتمتة، وسير عمل الذكاء الاصطناعي للمؤسسات عبر واجهات برمجة تطبيقات (APIs) سهلة الاستخدام.
من خلال تحويل الملفات المعقدة إلى مدخلات أكثر نقاءً، تساعد Docling for IBM watsonx في دعم مجموعة واسعة من مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي والبيانات:
أصبحت Docling for IBM watsonx متاحة الآن للجمهور كخدمة SaaS مستضافة على سحابة AWS. يمكنك تجربتها مجاناً والبدء في معالجة المستندات عبر واجهة سهلة الاستخدام، ثم الانتقال إلى التكامل القائم على واجهة برمجة التطبيقات (API) عندما تكون جاهزاً لدمج تقنيات ذكاء المستندات في سير عمل الإنتاج لديك.
تتوفر الخدمة من خلال IBM Marketplace أو AWS Marketplace بأسعار بسيطة ومتوقعة تعتمد على الاستخدام (نظام الدفع حسب الاستهلاك)، وذلك بتكلفة 4 دولارات لكل 1000 صفحة. على نطاق واسع، هذا يعني أنه يمكنك توفير 1000 دولار لكل مليون صفحة محولة مقارنة بأقل عرض مماثل من Docling for IBM watsonx*. كما تتوفر اشتراكات سنوية تبدأ من مليون صفحة سنويًّا، وتشمل الدعم وسعة معالجة متميزة.
توفر Docling for IBM watsonx وسيلة عملية وفعالة من حيث التكلفة لتحويل المستندات المعقدة إلى بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي وقابلة لإعادة الاستخدام، كما تساعد في تقليل الجهد اليدوي والتكاليف والتعقيدات التشغيلية التي قد تعيق تقدم مبادرات الذكاء الاصطناعي.
جرّب Docling for IBM watsonx مجاناً
*بناءً على مقارنة أسعار الدفع حسب الاستخدام (pay-as-you-go) المعلنة في الولايات المتحدة كما في 9 يونيو 2026، لكل 1000 صفحة لأعباء عمل معالجة المستندات التي تتجاوز تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) الأساسية وتعيد مخرجات منظمة مثل التخطيطات أو الجداول أو النماذج، مقارنةً بعروض مختارة من العديد من الموردين الرئيسيين. يستثني الطبقات المجانية، وخدمات OCR فقط، وخصومات الالتزام أو الحجم، الأسعار المتفاوض عليها للمؤسسات، والاختلافات حسب المنطقة أو العملة. تم حساب الوفورات بالدولار من خلال مقارنة السعر المعلن لـ Docling for IBM watsonx، البالغ 4 دولارات أمريكية لكل 1000 صفحة، بأقل الأسعار المتاحة للعروض المماثلة المؤهلة. قد تختلف المدخرات الفعلية.