يوفر IBM Db2 Genius Hub تجربة وحدة تحكم مدعومة بالذكاء الاصطناعي، صُممت لإدخال الذكاء والتشغيل الذاتي مباشرة إلى عمليات قواعد البيانات.
ومع انتقال المؤسسات من تجربة الذكاء الاصطناعي إلى توظيفه تشغيليًا على نطاق واسع، تتضح حقيقة أساسية: يجب أن يعمل الذكاء الاصطناعي بصورة موثوقة في المكان الذي توجد فيه بيانات المؤسسة. وبالنسبة إلى كثير من المؤسسات، يعني ذلك تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محليًا على مقربة أكبر من أنظمة الإنتاج، في بيئات تخضع لحوكمة صارمة ومصممة لتحقيق الاتساق لا القبول بحلول وسط.
وفي هذا السياق، يؤدي الاستدلال بالذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا. فالاستدلال هو المرحلة التي يحقق فيها الذكاء الاصطناعي قيمة فعلية، من خلال تفسير الإشارات، وتوليد الرؤى، وتوجيه الإجراءات في الوقت الفعلي. وبالنسبة إلى الأنظمة الحيوية للأعمال، مثل قواعد بيانات المؤسسات، يؤثر أداء الاستدلال تأثيرًا مباشرًا في الثقة التشغيلية وتجربة المستخدم.
ويمثل ذلك الأساس الذي يستند إليه IBM Db2 Genius Hub في تقديم التشغيل الذاتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وهو أيضًا المجال الذي أسهم فيه استدلال Intel Gaudi في الارتقاء بتجربة الذكاء الاصطناعي في البيئات المحلية.
يوفر IBM Db2 Genius Hub تجربة وحدة تحكم مدعومة بالذكاء الاصطناعي، صُممت لإدخال الذكاء والتشغيل الذاتي مباشرة إلى عمليات قواعد البيانات. وهو يربط بصورة مستمرة بين إشارات الأداء والسياق التشغيلي عبر بيئات Db2، بما يساعد الفرق على فهم ما تغيّر بسرعة، ولماذا حدث، وما الخطوة التالية، وذلك من خلال توصيات مثلى مدعومة بخبرة متخصصة.
وفي صميم هذه التجربة يكمن الاستدلال بالذكاء الاصطناعي. فكل توصية وشرح ورؤية يولدها Db2 Genius Hub تعتمد على القدرة على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة استنادًا إلى بيانات تشغيلية مباشرة، وغالبًا عبر بيئات إنتاجية معقدة وواسعة النطاق.
يتطلب تقديم هذه القدرة في البيئات المحلية مستويات عالية من الأداء وسرعة الاستجابة وقابلية التوسع. ويجب أن يعمل الذكاء الاصطناعي بالسرعة الكافية ليكون قابلًا للتنفيذ، وبالقدر الكافي من الاتساق ليحظى بالثقة، وبالكفاءة التي تتيح دمجه بسلاسة في البنية التحتية المؤسسية القائمة.
وفي هذا السياق، تؤدي خوادم الاستدلال المعتمدة على Intel Gaudi دورًا رئيسيًا. ومن خلال الاستفادة من Gaudi لتسريع أحمال تشغيل الاستدلال بالذكاء الاصطناعي، يعزز Db2 Genius Hub طريقة عمل الذكاء الاصطناعي عبر بيئات Db2 المحلية المعزولة عن الشبكات. كما تتيح البنية متعددة البطاقات في Gaudi، إلى جانب محرك Red Hat vLLM ودعم تشغيل مثيلات متزامنة من النماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، توزيعًا فعالًا لأحمال تشغيل الاستدلال والتعامل بسلاسة مع المستويات المرتفعة من تزامن الطلبات. ويساعد هذا التصميم على الحفاظ على أفضل زمن انتقال ممكن لكل طلب، بما يوفر تجربة أكثر سرعة في الاستجابة واتساقًا وارتقاءً لمستخدمي Db2 Genius Hub في عمليات النشر المحلية.
وتدعم هذه التحسينات بصورة مباشرة مهمة Db2 Genius Hub في تقليل الأعباء اليدوية ونقل الفرق من أسلوب المعالجة التفاعلية للأعطال إلى إدارة استباقية لقواعد البيانات، مع الحفاظ على الشفافية وإمكانية التفسير والتحكم في بيئات الإنتاج.
ويتطلب تقديم تجربة موثوقة وعالية الجودة للذكاء الاصطناعي في البيئات المحلية تعاونًا وثيقًا عبر مختلف الطبقات التقنية والفرق. كما يتطلب تحققًا مستمرًا في ضوء أحمال التشغيل الفعلية، ومستويات التزامن الحقيقية، وتجربة المستخدم الواقعية.
وفي إطار التعاون بين IBM وIntel، شكّل Db2 Genius Hub بيئة عملية واقعية للتحقق من قدرات الاستدلال في Intel Gaudi. ولم يكن التركيز منصبًا على مستوى الأداء وحده، بل أيضًا على كيفية أداء الاستدلال في سيناريوهات مؤسسية واقعية، تصل فيها طلبات متعددة في وقت واحد، ويغدو فهم السياق فيها عاملًا حاسمًا، مع ضرورة الحفاظ على اتساق جودة الاستجابة.
وشمل جزء أساسي من هذا الجهد تقييم وكلاء الذكاء الاصطناعي في Db2 Genius Hub باستخدام Gaudi بوصفه خادمًا للاستدلال. وتضمن ذلك إجراء اختبارات إجهاد شاملة وتقييمات متخصصة بحسب المجال عبر سيناريوهات مثل البحث السياقي ومهام سير عمل استدعاء الأدوات، بما يعكس كيفية تفاعل المستخدمين مع النظام في بيئات الإنتاج. ونُفذت هذه الاختبارات عبر مستويات متفاوتة من التزامن لفهم مدى محافظة أداء الاستدلال وجودة الاستجابة على مستواهما تحت الضغط.
وفي كل تقييم، جرى جمع بيانات تفصيلية عن الاستجابات ونتائج التقييم ومشاركتها مع فريق Intel. وأتاحت حلقة التعليقات هذه تحديد مشكلات دقيقة، تراوحت بين اتساق الاستجابة وتراجع الجودة عند ارتفاع مستويات التزامن، ثم معالجتها على نحو تكراري. وبعد ذلك أُعيد اختبار التحسينات، وقياسها مرة أخرى، ومواصلة تحسينها.
ويؤكد هذا التعاون قيمة النهج القائم على المنظومة في ابتكار الذكاء الاصطناعي. ومن خلال مواءمة قدرات الأجهزة مع حالات الاستخدام المؤسسية الفعلية، تمكنت IBM وIntel من تعزيز جاهزية Gaudi لبيئات الذكاء الاصطناعي الإنتاجية، بما أتاح في نهاية المطاف تجربة ذكاء اصطناعي محلية أكثر سرعة في الاستجابة وأكثر موثوقية وملاءمة لفئة المؤسسات.
