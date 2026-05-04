يوفر IBM Db2 Genius Hub تجربة وحدة تحكم مدعومة بالذكاء الاصطناعي، صُممت لإدخال الذكاء والتشغيل الذاتي مباشرة إلى عمليات قواعد البيانات. وهو يربط بصورة مستمرة بين إشارات الأداء والسياق التشغيلي عبر بيئات Db2، بما يساعد الفرق على فهم ما تغيّر بسرعة، ولماذا حدث، وما الخطوة التالية، وذلك من خلال توصيات مثلى مدعومة بخبرة متخصصة.



وفي صميم هذه التجربة يكمن الاستدلال بالذكاء الاصطناعي. فكل توصية وشرح ورؤية يولدها Db2 Genius Hub تعتمد على القدرة على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بكفاءة استنادًا إلى بيانات تشغيلية مباشرة، وغالبًا عبر بيئات إنتاجية معقدة وواسعة النطاق.



يتطلب تقديم هذه القدرة في البيئات المحلية مستويات عالية من الأداء وسرعة الاستجابة وقابلية التوسع. ويجب أن يعمل الذكاء الاصطناعي بالسرعة الكافية ليكون قابلًا للتنفيذ، وبالقدر الكافي من الاتساق ليحظى بالثقة، وبالكفاءة التي تتيح دمجه بسلاسة في البنية التحتية المؤسسية القائمة.

وفي هذا السياق، تؤدي خوادم الاستدلال المعتمدة على Intel Gaudi دورًا رئيسيًا. ومن خلال الاستفادة من Gaudi لتسريع أحمال تشغيل الاستدلال بالذكاء الاصطناعي، يعزز Db2 Genius Hub طريقة عمل الذكاء الاصطناعي عبر بيئات Db2 المحلية المعزولة عن الشبكات. كما تتيح البنية متعددة البطاقات في Gaudi، إلى جانب محرك Red Hat vLLM ودعم تشغيل مثيلات متزامنة من النماذج اللغوية الكبيرة (LLM)، توزيعًا فعالًا لأحمال تشغيل الاستدلال والتعامل بسلاسة مع المستويات المرتفعة من تزامن الطلبات. ويساعد هذا التصميم على الحفاظ على أفضل زمن انتقال ممكن لكل طلب، بما يوفر تجربة أكثر سرعة في الاستجابة واتساقًا وارتقاءً لمستخدمي Db2 Genius Hub في عمليات النشر المحلية.



وتدعم هذه التحسينات بصورة مباشرة مهمة Db2 Genius Hub في تقليل الأعباء اليدوية ونقل الفرق من أسلوب المعالجة التفاعلية للأعطال إلى إدارة استباقية لقواعد البيانات، مع الحفاظ على الشفافية وإمكانية التفسير والتحكم في بيئات الإنتاج.