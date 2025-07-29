Datavault AI تُطلِق ميزة تحقيق الدخل من بيانات المؤسسات من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي المبنيين على IBM wasonx.ai.

وفقًا لشركة McKinsey & Company، من المتوقع أن يضيف الذكاء الاصطناعي التوليدي ما بين 2.6 و4.4 تريليونات دولار سنويًا عبر تطبيقات الأعمال الرئيسية، ما يجعل الأتمتة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي واحدة من أهم مجالات الاستثمار في تقنيات المؤسسات.

تتعاون IBM مع شركات البرمجيات الرائدة، لمساعدتها على دمج تقنية IBM لإنشاء حالات استخدام جديدة ضمن خبرة شريك معين لحل مشكلات العملاء. توفِّر IBM المواهب الهندسية في مجال الذكاء الاصطناعي والخبرة التقنية العميقة التي يمكن أن تساعد على توسيع وتسريع تأثير عروضها للعملاء.

يقول Nathaniel Bradley، الرئيس التنفيذي لشركة Datavault AI: "نعتقد أن هذه نقطة تحوُّل استراتيجية لشركة Datavault AI، وتمثِّل إنجازًا مهمًا في خارطة طريقنا للتسويق التجاري على مستوى المؤسسة". وأضاف: "من خلال دمج IBM Watsonx على المستوى التقني والتعاون مع IBM، نحن في وضع يسمح لنا بتوسيع نطاق منصة تحقيق الدخل من البيانات عالميًا".