قريباً في watsonx.data: تحويل البيانات غير المنظمة إلى سياق للذكاء الاصطناعي باستخدام OpenRAG

تقدم IBM إطار العمل OpenRAG، وهو إطار استرداد مفتوح ووكيل مصمم لتحويل المعرفة المؤسسية إلى سياق موثوق للذكاء الاصطناعي، بأمان ونطاق واسع. سيتوفر OpenRAG قريبًا على watsonx.data، منصة البيانات الهجينة والمفتوحة من IBM للوصول إلى البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي وإعدادها وتقديمها.

تعتمد العديد من حلول التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) على دمج عمليات الاسترجاع، والتنسيق، والنماذج ضمن أنظمة مغلقة. مع OpenRAG، تحتفظ الفرق بالقدرة على التحكم في كيفية استيعاب البيانات واسترجاعها وتحليلها، دون التقيد بحزمة تكنولوجية تديرها جهة توريد واحدة.

يجمع OpenRAG ثلاثاً من أفضل التقنيات مفتوحة المصدر المتاحة في أساس واحد قابل للتركيب. وقد جمعت هذه الأدوات مجتمعةً أكثر من 200 ألف نجمة على GitHub وملايين التنزيلات:

Docling لتحويل الملفات المعقدة إلى بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي

OpenSearch للاسترجاع والبحث الهجين

Langflow لتنسيق سير العمل

سيتوفر OpenSearch قريباً أيضاً في watsonx.data كمحرك بحث واسترجاع مدمج، مما يعزز جودة استرجاع البيانات لضمان حصول الذكاء الاصطناعي على السياق المناسب في الوقت المناسب. يوفر كل من OpenSearch و OpenRAG على watsonx.data تجربة المصادر المفتوحة مع تقديم خدمة SaaS مُدارة بالكامل تتميز بمزايا أمنية ورقابة مدمجة.