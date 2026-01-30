بناء سلاسل توريد مرنة باستخدام IBM Sterling

في تقرير IDC MarketScape الأخير، صُنفت IBM كشركة رائدة في مجال شبكات تجارة سلاسل التوريد متعددة المؤسسات. يؤكد هذا التكريم التزام IBM بتقديم حلول فائقة الإمكانات وجاهزة لتحديات المستقبل تمكّن الشركات العالمية من التعامل مع تعقيدات سلاسل التوريد الحديثة التي لا يُشترط فيها الترابط فحسب، بل الذكاء والقدرة على التكيف أيضًا.

في هذا التقييم، تشير IDC إلى أن مجموعة IBM Sterling لسلاسل التوريد مصممة لتمكين التعاون السلس والذكي والمرن عبر سلاسل التوريد العالمية.