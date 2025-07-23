بناء أنظمة قوية وجاهزة للتدقيق من الأساس باستخدام IBM® Concert

الذكاء الاصطناعي الحوسبة والخوادم أتمتة تكنولوجيا المعلومات

23 يوليو 2025

مؤلف

Trent Shupe

Senior Product Marketing Manager

IBM Concert

يسعدنا الإعلان عن التطورات الرئيسية في IBM Concert، بما في ذلك وكيلا الذكاء الاصطناعي الجديدان -وكيل CISO ووكيل Resilience- إلى جانب ميزات امتثال قوية جديدة مصممة لبيئات اليوم الهجينة والمنظمة.

مع IBM Concert، تحصل المؤسسات على مركز مرونة وامتثال يركِّز على التطبيقات، ويعمل على اكتشاف المخاطر بشكل استباقي، وأتمتة الإجراءات التصحيحية، وتوليد أدلة جاهزة للتدقيق قبل حدوث أي حوادث أو تدخُّل الجهات التنظيمية.

ما أهمية ذلك: المرونة هي الامتثال

ضعف مرونة التطبيقات لا يهدد التشغيل المستمر فحسب، بل يؤثِّر أيضًا في قدرتك على الالتزام بمعايير الامتثال.

الجهات التنظيمية ترفع مستوى المخاطر: وفق أطر العمل مثل GDPR، يمكن أن تواجه المؤسسات غرامات تصل إلى 20 مليون يورو أو 4% من الإيرادات السنوية. ومع ذلك، لا تزال 84% من الشركات تعمل بشكل تفاعلي، وتتعامل مع الامتثال فقط أثناء دورات التدقيق - ما يجعلها عرضةً للخطر في بقية الوقت.

يزداد الامتثال تعقيدًا يومًا بعد يوم. وتُعَد إدارة أطر العمل مثل DORA وSOC 2 وFedRAMP وPCI عبر الأنظمة السحابية الأصلية والأنظمة القديمة عملية يدوية ومجزأة وعرضةً للأخطاء. ونقاط الضعف النظامية نفسها التي تتسبب في فترات التعطل -مثل الأنظمة التي تم تكوينها بشكل خاطئ أو الضوابط المفقودة أو الشهادات منتهية الصلاحية- تؤدي أيضًا إلى فشل التدقيق.

تساعد IBM Concert على حل المشكلتين في آن واحد، ما يجعل الامتثال نتيجة طبيعية لبناء أنظمة أكثر مرونة.

IBM Concert: حل موحَّد للمرونة والامتثال

توفِّر IBM Concert للمؤسسات حلًا مشتركًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للكشف عن المخاطر في وقت مبكر، وتطبيق الامتثال بشكل مستمر، وأتمتة الإصلاح عبر بيئات التطبيقات. سواء أكان الهدف الاستعداد للتدقيق، أو التعافي من انقطاع الخدمة، أو العمل على تقوية خدمة حساسة، تساعدك Concert على الانتقال من التعامل التفاعلي مع الأزمات إلى الحوكمة الاستباقية.

5 نتائج للأعمال:

  1. الاستعداد المستمر للتدقيق من خلال إنفاذ الامتثال المستمر.
  2. استجابة أسرع للحوادث مع المعالجة المدمجة والسياق.
  3. تقليل تكاليف الامتثال من خلال أتمتة جمع الأدلة وإعداد التقارير.
  4. تعزيز التعاون بين فرق المخاطر والامتثال وهندسة موثوقية الموقع (SRE) والتطوير.
  5. مرونة أقوى للتطبيق، متوافقة مع التوقعات التنظيمية.

وكيل CISO (في المعاينة التقنية)

وكيل CISO متاح الآن في العرض التقني، وهو نظام ذكاء اصطناعي ذكي ومستقل يُتيح أتمتة دورة حياة الامتثال بالكامل. يحوِّل السياسات إلى ضوابط يمكن تنفيذها آليًا، والضوابط إلى تقييمات مباشرة وخطط عمل.

القدرات الرئيسية:

  • قراءة وتفسير معايير الامتثال (NIST، وISO، وCIS، والسياسات الداخلية).
  • إنشاء التوافق ككود باستخدام Ansible وOPA وKyverno وPython.
  • جدولة التقييمات وتشغيلها مع تسجيل الموقف واقتراحات المعالجة.
  • إنشاء عناصر جاهزة للتدقيق يتم إدخالها مباشرةً في لوحات المعلومات ومخازن الأدلة في Concert.

قل وداعًا للفوضى في التحضير للتدقيق في اللحظة الأخيرة. يوفر وكيل CISO امتثالًا استباقيًا ومستمرًا يتكيف مع بيئتك ويُتيح لفريقك التركيز على مهام أخرى.

وكيل Resilience (في المعاينة التقنية)

لطالما كان تحديد وتتبُّع المرونة مهمة يدوية تستهلك الكثير من الموارد. يستخدم وكيل Resilience الذكاء الاصطناعي الوكيل لتحليل مكوِّنات تطبيقاتك -مثل مخططات البنية، وملفات المانيفست، وكتب التشغيل- ويولِّد تلقائيًا ملفات تعريف المرونة واستراتيجيات المراقبة.

طريقة العمل:

  • تحليل الوثائق لاستخراج التبعيات الرئيسية والمتطلبات غير الوظيفية.
  • تلخيص أهداف المرونة مثل مدة التشغيل، وجاهزية تجاوُز الفشل، وقابلية التوسع.
  • التوصية بالمقاييس والحدود ذات الصلة.
  • إنشاء ملفات تعريف قابلة لإعادة الاستخدام للوحات المعلومات والتنبيهات والحوكمة.

تقليل وقت التحليل من أيام إلى دقائق. ضمان مراقبة جميع التطبيقات بحثًا عن المخاطر الصحيحة - استنادًا إلى البنية وأهمية الأعمال.

Compliance 2.0: قدرات جديدة للمتطلبات الحديثة

بالإضافة إلى هذَين الوكيلين للذكاء الاصطناعي، تشتمل IBM Concert الآن على مجموعة أدوات امتثال محسَّنة لتبسيط إعداد التقارير وتسريع المعالجة.

الميزات الجديدة:

  • خطط معالجة الامتثال: توليد تلقائي للنصوص البرمجية والإجراءات لحل الضوابط الفاشلة.
  • تكامل Trivy: استيعاب نتائج فحص Kubernetes لضمان أمان الحاويات والامتثال لمعايير CIS.
  • تجميع النتائج: دمج النتائج عبر البيئات في عرض واحد.
  • تكامل IBM zSCC: استيراد بيانات الامتثال من IBM Z Security Compliance Center ‏(PCI, NIST).

إزالة مسارات الأدلة المجزأة وتقليل الوقت المستغرق في ملاحقة بيانات الامتثال. تمكين الفرق من الحصول على مصدر مشترك للحقيقة يدعم عمليات المخاطر والتدقيق على حد سواء.

مصمَّم للعالم الحقيقي: هجين ومتعدد السحابة ومنظم

تم تصميم IBM Concert خصيصًا لبيئات المؤسسات المعقدة اليوم، بما في ذلك:

  • البنى السحابية الأصلية والهجينة وبنى الكمبيوتر المركزي.
  • دعم متعدد الأطر التنظيمية (FedRAMP، وDORA، وGDPR، وSOC 2، وPCI-DSS والمزيد).
  • التكامل مع أدوات قابلية الملاحظة والتكامل المستمر/النشر المستمر (CI/CD) والأمن وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات الحالية لديك.

سواء أكنت تشغِّل تطبيقات حيوية على AWS، أو حاويات في EKS، أو أنظمة أساسية على z/OS، تتكيف Concert مع بيئتك ومع متطلباتك التنظيمية.

الجيل القادم من الامتثال

لم تَعُد المرونة خيارًا. ويجب أن يكون الامتثال استباقيًا لا تفاعليًا.

مع IBM Concert، ليس عليك الاختيار بين المرونة والحوكمة. فمن خلال الجمع بين هندسة المرونة وأتمتة الامتثال، يمكنك الحصول على الرؤية والتحكم والسرعة لتلبية متطلبات الأعمال والتنظيم والتشغيل - دون أي تنازلات.

مع إطلاق وكيل CISO، ووكيل Resilience، وميزات المرونة من الجيل التالي، تمكِّنك منصة IBM Concert من:

  • تقليل المخاطر
  • تحسين مدة التشغيل.
  • اجتياز عمليات التدقيق بثقة.
  • تحرير الفرق للتركيز على الابتكار وليس التوثيق.

من المخاطرة إلى الاستعداد. من الفوضى إلى السيطرة. هذا هو مستقبل الامتثال والمرونة - بدعمٍ من IBM Concert.

تعرَّف على المزيد عن IBM Concert

اطلب عرضًا توضيحيًا مخصصًا

تعرّف على المزيد اكتشف IBM Concert اطلب عرضًا توضيحيًا مخصصًا