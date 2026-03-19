رسم توضيحي رقمي لخلفية سوداء مع نقاط بيضاء صغيرة فوق مستوى رمادي داكن ثلاثي الأبعاد عليه نص
إدخال الذكاء الاصطناعي إلى بيانات الكمبيوتر المركزي

يسعدنا الإعلان عن IBM SQL Data Insights Pro، وهي قدرة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تكشف عن الأنماط المخفية في البيانات الحساسة مباشرة داخل Db2 for z/OS.

تاريخ النشر 19 مارس 2026

عمل نظام IBM Z كمنظومة سجلات موثوقة لمعالجة المعاملات عالية القيمة لعقود من الزمن. وضمن بيانات المعاملات هذه، توجد أنماط سلوكية يمكن أن تكشف عن مخاطر الاحتيال ونوايا العملاء والحالات التشغيلية الشاذة وغيرها. ومع ذلك، لا تزال مؤسسات عديدة تنسخ بيانات الأنظمة المركزية إلى منصات تحليل خارجية، مما يتسبب في تكاليف غير ضرورية، وتعقيد تشغيلي، وتأخر في البيانات، ومخاطر تتعلق بالحوكمة والامتثال.

نقدم لكم IBM SQL Data Insights Pro

يقضي SQL Data Insights Pro على هذه التحديات من خلال جلب الذكاء الاصطناعي مباشرة إلى Db2 for z/OS. تصبح الرؤى متاحة على الفور وبشكل آمن، دون نقل البيانات خارج المنصة.

على سبيل المثال، يمكن لمحلل الاحتيال البدء بمعاملة مشبوهة معروفة والعثور فوراً على معاملات أخرى تظهر أنماطاً مماثلة، بما في ذلك الإشارات المخفية في أوصاف الدفع دون نقل البيانات خارج المنصة. ويمكن لفريق تحليل بيانات العملاء البدء بالعملاء الذين غادروا الخدمة مؤخراً وتحديد آخرين يظهرون سلوكيات مماثلة، مما يسمح بالتدخل في وقت مبكر.

يوفر SQL Data Insights Pro هذا الأمر من خلال تمكين المؤسسات من تحليل البيانات المهيكلة - الأرقام والفئات وغيرها - والنصوص غير المهيكلة معًا في مكان واحد باستخدام نموذج واحد موحد. مع SQL المألوف، يمكن للفرق عرض سجلات مشابهة في المعنى أو السلوك أو السياق-إلغاء القفل رؤى لا يستطيع الاستعلامات التقليدية المعتمدة على القيم يكشف.

ما الذي يميز SQL Data Insights Pro؟

برنامج SQL Data Insights Pro يمتاز بتقديم ما يلي:

  • اكتشاف النمط والشذوذ: الكشف عن الإشارات والمجموعات والنشاط غير العادي عبر مجموعات البيانات الكبيرة دون أي مخاطر أو تكلفة لنقل البيانات أو التأثير على اتفاقيات مستوى خدمة التطبيقات.
  • تحليل موحد للبيانات المنظمة وغير المنظمة: بيانات علائقية موحدة مع ملاحظات أو أوصاف أو سجلات للكشف عن رؤى أعمق كانت ستظل مخفية لولا ذلك.
  • الوقت المناسب للقيمة، دون الحاجة إلى مهارات الذكاء الاصطناعي متخصصة: علماء البيانات غير ملزمين ببناء أو تشغيل خطوط أنابيب الذكاء الاصطناعي. تدمج SQL Data Insights Pro قدرات الذكاء الاصطناعي مباشرة في Db2 for z/OS، مما يسمح لمحترفي ومحللي قواعد البيانات بتشغيل استعلامات مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام المهارات التي يمتلكونها بالفعل.
  • تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخالي من المخاطر وإعادة تدريب النماذج التدريجية: يتم تدريب النماذج على معالجات IFL، مما يحمي أحمال تشغيل Db2 الحساسة. يسمح دعم إعادة التدريب التدريجي للنماذج بالتحديث بكفاءة باستخدام البيانات الجديدة أو المتغيرة فقط.

الأثر على الأعمال: ما يمكن للمؤسسات فعله

يفتح SQL Data Insights Pro إمكانيات جديدة في مختلف الصناعات. إليك بعض الأمثلة التي يمكن للفرق داخل المؤسسات تطبيقها اليوم: 

تحليلات العملاء والتخصيص

  • الاحتفاظ بالعملاء: تحديد العملاء الذين يشبهون العملاء الذين ألغوا الخدمة مؤخراً، مما يساعد الفرق على التدخل في وقت مبكر.
  • توصية المنتج: ابحث عن العملاء الذين يشبه سلوكهم في الشراء أولئك الذين اشتروا منتجًا معينًا، ما يتيح فرصًا أكثر استهدافًا للبيع المتبادل وزيادة البيع.

الكشف عن الاحتيال والمخاطر والشذوذ

  • كشف الاحتيال: ابدأ بمعاملة مشبوهة معروفة وابحث فورا عن معاملات مشابهة، بما في ذلك أنماط سلوكية مخفية في أوصاف النص.
  • اكتشاف أنماط الشذوذ التشغيلي: يكشف الأنظمة أو الأحداث التشغيلية غير العادية من خلال تحليل السجلات المنظمة مع الرسائل النصية الحرة.

إدارة البيانات

  • حل الكيانات: حل ملفات تعريف العملاء المكررة أو غير المكتملة للحصول على عرض موحد للعميل.

يتم توليد هذه الرؤى دون تصدير البيانات، وبدون تراكمات الذكاء الاصطناعي الخارجية، ودون الحاجة إلى خبرة في علم البيانات.

رؤى الذكاء الاصطناعي، مباشرة حيث توجد بياناتك بالفعل

يتيح SQL Data Insights Pro التحليل القائم على المعنى عبر جميع أنواع البيانات دون تحريك أو كشف البيانات، مما يقلل من تعقيد المعمارية، ويقلل من المخاطر التشغيلية، ويدعم متطلبات التنظيم والامتثال، ويسرع وقت اتخاذ القرار.

سيكون برنامج IBM SQL Data Insights Pro متاحًا بشكل عام في 20 مارس 2026.

لمساعدة الفرق على البدء بسرعة، سنقدم مجموعات بدء التشغيل الخاصة بالصناعة بعد فترة وجيزة من GA. تشمل هذه المجموعات مجموعات بيانات منسقة، ونماذج ذكاء اصطناعي جاهزة، واستعلامات SQL جاهزة للاستخدام يمكن للفرق تكييفها مع بياناتهم وسيناريوهات أعمالهم. 

Minaz Merali

Vice President, IBM Z Data & AI

Abhishek Yadav

Director, Db2 for z/OS and Tools

