يمكن للمؤسسات التي تسعى لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بمسؤولية الآن تحديد الفرص عالية القيمة ومنحها الأولوية بشكل أسرع، من خلال نهج مهيكل ومدفوع بالسياق يحقق تأثيرًا تجاريًا ملموسًا.
تتعاون IBM مع مجموعة Hackett لدمج Hackett AI XPLR في برامج التحول مما يساعد العملاء على تحديد فرص الذكاء الاصطناعي التي تناسب بيئتهم وتقدم تأثيراً قابلاً للقياس يجمع هذا النهج بين ذكاء العمليات وسياق التكنولوجيا لتمكين الفرق من تحديد أين يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين الأداء وكيفية اتصال الحلول بالأنظمة الحالية والقيمة التي يمكن تحقيقها بمصداقية.
تسرع المؤسسات من أجندات الذكاء الاصطناعي لديها، لكن العديد منها لا يزال يواجه صعوبة في معرفة من أين تبدأ وكيف توسيع النطاق. نؤمن في IBM بأن تبني الذكاء الاصطناعي يجب أن يبدأ بفهم واضح لكيفية إنجاز العمل عملية تلو الأخرى وسير عمل تلو الآخر وكيفية ربط الفرص بالأنظمة التي تشغل الأعمال بالفعل.
غالباً ما تنطوي جهود اكتشاف الذكاء الاصطناعي التقليدية على أسابيع من ورش العمل والمقابلات والتحليل اليدوي. من خلال تطبيق Hackett AI XPLR جنباً إلى جنب مع أساليب التحول من IBM يمكن للمنظمات تبسيط هذه العملية وتقليل الدورة بشكل كبير من أسابيع إلى أيام دون المساس بالدقة أو الحوكمة أو العمق.
لتوضيح كيفية عمل ذلك، يطبق النهج التقييم المهيكل في وقت مبكر من العملية. يبدأ الأمر بالأصول المتاحة-مثل إجراءات التشغيل القياسية الرقمية، خرائط العمليات، بيانات النظام الوصفية، مخرجات عملية التعدين والمخزون-مما يقلل من التفسير اليدوي وإعادة العمل. ثم يقوم بتقييم الفرص ضمن بيئة أنظمة العميل الحالية لضمان أن التوصيات عملية وقابلة للتنفيذ، بدلاً من تكرار القدرات الموجودة بالفعل.
لتحديد الأولويات بشكل فعال، يتم تقييم الفرص باستخدام معايير متسقة بما في ذلك الجدوى والقيمة المتوقعة وجاهزية البيانات واعتبارات التحكم وتأثير التغيير. يتيح ذلك اتخاذ قرارات أسرع وقائمة على الأدلة و النتائج في مجموعة فرص محددة بدقة وجاهزة للتنفيذ.
النتيجة هي قائمة موثوقة ومصنفة لفرص الذكاء الاصطناعي وحالة قيمة كمية تم تقديمها في جدول زمني متسارع.
عند استخدامهما معاً توفر Hackett AI XPLR وأساليب التحول من IBM أصولاً تساعد المؤسسات على التصرف بحسم. ويشمل ذلك ما يلي:
تساعد هذه المخرجات المؤسسات على الانتقال بكفاءة من مرحلة الاستكشاف إلى التخطيط، مع الوضوح اللازم لبناء خارطة طريق تتماشى مع أهداف العمل.
يرتكز هذا العمل على مبدأين رئيسيين:
كما يشير Ted A. Fernandez، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة The Hackett Group: "ينجح الذكاء الاصطناعي عندما يتم تطبيقه باستخدام سياق أعمال العميل المحدد." تعمل IBM وThe Hackett Group معاً لمساعدة المؤسسات على تحديد فرص الذكاء الاصطناعي العملية وذات الصلة والراسخة في واقع الأعمال.
ومع سعي المؤسسات لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، فإن الوضوح حول أين تركز وكيفية تحقيق قيمة قابلة للقياس أمر ضروري. يساعد هذا النهج المشترك فرق العمل على تجاوز الضوضاء وتحديد أولويات مبادرات الذكاء الاصطناعي التي تناسب بيئتها والإسراع نحو التنفيذ في أيام وليس أسابيع.
