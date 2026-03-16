تسرع المؤسسات من أجندات الذكاء الاصطناعي لديها، لكن العديد منها لا يزال يواجه صعوبة في معرفة من أين تبدأ وكيف توسيع النطاق. نؤمن في IBM بأن تبني الذكاء الاصطناعي يجب أن يبدأ بفهم واضح لكيفية إنجاز العمل عملية تلو الأخرى وسير عمل تلو الآخر وكيفية ربط الفرص بالأنظمة التي تشغل الأعمال بالفعل.

غالباً ما تنطوي جهود اكتشاف الذكاء الاصطناعي التقليدية على أسابيع من ورش العمل والمقابلات والتحليل اليدوي. من خلال تطبيق Hackett AI XPLR جنباً إلى جنب مع أساليب التحول من IBM يمكن للمنظمات تبسيط هذه العملية وتقليل الدورة بشكل كبير من أسابيع إلى أيام دون المساس بالدقة أو الحوكمة أو العمق.

لتوضيح كيفية عمل ذلك، يطبق النهج التقييم المهيكل في وقت مبكر من العملية. يبدأ الأمر بالأصول المتاحة-مثل إجراءات التشغيل القياسية الرقمية، خرائط العمليات، بيانات النظام الوصفية، مخرجات عملية التعدين والمخزون-مما يقلل من التفسير اليدوي وإعادة العمل. ثم يقوم بتقييم الفرص ضمن بيئة أنظمة العميل الحالية لضمان أن التوصيات عملية وقابلة للتنفيذ، بدلاً من تكرار القدرات الموجودة بالفعل.

لتحديد الأولويات بشكل فعال، يتم تقييم الفرص باستخدام معايير متسقة بما في ذلك الجدوى والقيمة المتوقعة وجاهزية البيانات واعتبارات التحكم وتأثير التغيير. يتيح ذلك اتخاذ قرارات أسرع وقائمة على الأدلة و النتائج في مجموعة فرص محددة بدقة وجاهزة للتنفيذ.

النتيجة هي قائمة موثوقة ومصنفة لفرص الذكاء الاصطناعي وحالة قيمة كمية تم تقديمها في جدول زمني متسارع.