يتوفر Box MCP Server الآن ضمن watsonx Orchestrate Agent Catalog

ويأتي هذا الإطلاق في وقت بالغ الأهمية. فرغم أن بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي أصبح أسهل نسبيًا، فإن معظم المبادرات لا تزال تواجه صعوبة في تجاوز مرحلة المشاريع التجريبية بسبب تعقيدات التكامل، ومعوقات الوصول إلى البيانات، والمخاوف الأمنية.

وقد أدى ذلك إلى تحدٍّ معماري متزايد: من السهل بناء الوكلاء، لكن تشغيلهم على نطاق واسع يصبح صعبًا عندما لا يستطيعون الاتصال ببيانات المؤسسة بأمان. لذلك، تتضح الأولوية الأولى للمؤسسات التي تعتمد الذكاء الاصطناعي الوكيل: ربط الوكلاء بمحتوى المؤسسة وبياناتها الفعلية بسرعة وأمان، ومن دون استبدال الأنظمة الحالية.

وقد صُمِّم Box MCP Server في watsonx Orchestrate لمعالجة هذا التحدي تحديدًا، إذ يتيح للوكلاء الوصول بأمان إلى محتوى Box، والاستدلال عليه، واتخاذ إجراءات بناءً عليه، من دون الحاجة إلى تكاملات مخصصة معقدة. ومن خلال إدخال قدرات المحتوى في Box إلى منظومة watsonx Orchestrate عبر MCP، يحصل العملاء على ميزة إنتاجية جديدة: وكلاء يستندون إلى معرفة المؤسسة وجاهزون لدعم العمل الفعلي منذ اليوم الأول.