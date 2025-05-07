7 مايو 2025
بالاعتماد على كتالوج نماذج Mistral الحالي في IBM watsonx.ai، أصبح Mistral Medium 3 متاحًا الآن. صُمم Mistral Medium لتلبية احتياجات المؤسسات من نتائج دقيقة عالية، مع قابلية توسّع فعَّالة من حيث التكلفة. يُتيح تصميمه الفعَّال نشره باستخدام أربع وحدات معالجة رسومات فقط من نوع H100، ما يجعله حلًا مثاليًا للمؤسسات التي تعتمد البنية التحتية المحلية وتبحث عن ذكاء اصطناعي قوي وسهل الإدارة.
Mistral Medium 3 (25.05) يتميز بقدرات متعددة الأنماط وطول سياق موسَّع يصل إلى 128 كيلو بايت. يمكنه الآن معالجة المدخلات البصرية وفهمها بالإضافة إلى الوثائق الطويلة، ما يوسِّع نطاق تطبيقاته بشكل أكبر. تم تصميم هذا النموذج متعدد الاستخدامات لمهام مختلفة منها:
يدعم النموذج أكثر من 40 لغة طبيعية منها الإنجليزية واليابانية والهندية والسويدية والصينية والكتالونية واليونانية.
تُعَد إضافة هذا النموذج الجديد تأكيدًا على استراتيجية IBM المفتوحة متعددة النماذج وتعكِس حرصنا على توفير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لكل من المطورين ومستخدمي الأعمال.
تم تصميم الاستراتيجية لتلبية احتياجات العملاء في موقعهم الحالي، ومنحهم الاختيار والمرونة لتوسيع حلول الذكاء الاصطناعي المؤسسية عبر أعمالهم. من خلال أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي التي استمرت لعقود، والتعاون المفتوح مع Meta وHugging Face، والشراكات مع رواد النماذج، تواصِل IBM توسيع كتالوج نماذجها وإضافة قدرات جديدة، ولغات، وأنماط متعددة.
يتوفر هذا النموذج ضمن مكتبة نماذج الأساس في IBM watsonx.ai، ويُعَد هذا النموذج الأحدث واحدًا من عدة نماذج لغوية سريعة وعالية الأداء وذات أوزان مفتوحة من Mistral. تم تصميم هذه النماذج من أجل الوحدات النمطية وهي محسَّنة لإنشاء النصوص والتفكير والتطبيقات متعددة اللغات.
يُعَد IBM watsonx.ai استوديو ذكاء اصطناعي متكاملًا يُتيح لك البناء بسهولة. يمكنك تطوير خدمات الذكاء الاصطناعي ونشرها في التطبيقات التي تختارها باستخدام مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات والأدوات والنماذج وأوقات التشغيل التي تحتاجها لتحويل أفكارك ومتطلباتك إلى حقيقة.
تعرَّف على كيفية استفادة مؤسستك من Mistral Medium 3 على منصة IBM watsonx.ai لتطوير حلول مبتكرة، وأتمتة العمليات المعقدة، واستخراج رؤى متعمقة من البيانات، في بيئة آمنة وقابلة للتوسع وجاهزة للاستخدام المؤسسي.
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