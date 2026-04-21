الأمن الذاتي للسحابة (Autonomous Security for Cloud) في Azure: سد الفجوة بين ما تستهدفه السياسات وما يُنفَّذ فعليًا

وفي بيئات Microsoft Azure، يُفرَض أمن أحمال التشغيل والبنية التحتية والأذونات في نهاية المطاف من خلال Azure Policy أو Microsoft Defender for Cloud أو تكوين Azure RBAC. وغالبًا ما تظهر مكامن الخلل عند إدارة التكوين على نطاق واسع.

ومعظم المؤسسات لديها بالفعل سياسات أمنية محددة بوضوح. وقد اعتمد كثير منها ضوابط أصلية في Azure مثل Azure Policy. ومع ذلك، لا تزال الفجوة بين ما تستهدفه السياسات وما يُنفَّذ فعليًا كبيرة، بفعل التوفير السريع للموارد، وعدم اتساق تحويل السياسات إلى إعدادات تنفيذية، أو اختلاف التكوين بين الاشتراكات والمناطق.

ما النتيجة؟ تستمر أخطاء التكوين، ويصبح الامتثال امتثالًا لحظيًا، وتجد فرق الأمن نفسها في موقع الاستجابة بدلًا من الوقاية. وهذه هي الفجوة التي صُمم IBM Autonomous Security for Cloud (ASC) for Azure لسدّها.