استعد لمستقبل الذكاء الاصطناعي الوكيل: يتاح الآن API Agent في IBM® API Connect بشكل عام

نجحنا في تصميم API Agent لتلبية الاحتياجات المتطورة لفرق تطوير واجهة API وظهور وكلاء الذكاء الاصطناعي. يعمل API Agent كمساعد ذكي مدرّب على منصة API Connect وممتلكات واجهة API الخاصة بمؤسستك، حيث يفهم وكيل واجهة API كلًا من بيئتك ونواياك، ويحوّل المطالبات اللغوية الطبيعية إلى واجهات API محكومة بالكامل وجاهزة للإنتاج. سواء اتبعت فرقك نهج التصميم أولًا أو نهج التعليمات البرمجية أولًا، يتكيف API Agent مع سير العمل لديك، مما يسرّع عملية التسليم مع تقليل الامتداد، وفرض الحوكمة وتحسين جودة واجهة API.

منذ طرحها في مؤتمر THINK، أثارت الميزة الجديدة اهتمامًا قويًا عبر قاعدة عملائنا. وخلال المعاينة العامة، أدركت سريعًا المؤسسات في مختلف الصناعات - بدءًا من القطاع المصرفي إلى قطاع إنتاج الغذاء - مدى تأثيره.

أوائل الشركات، التي قامت باعتماد وتبني هذا الحل، سلطت الضوء على قدرة API Agent على تبسيط وتسريع المراحل الرئيسية لدورة حياة واجهة API. وجدير بالذكر أن التحقق المدعوم بالذكاء الاصطناعي من صحة قواعد الحوكمة ساعد الفرق على تطبيق سياسات الحوكمة باتساق أكبر، مما قلل من النفقات اليدوية وحسّن الامتثال. قللت الرافعات المؤتمتة بشكل كبير من الوقت المستغرق في إنشاء أول واجهة API، في حين أن توليد الاختبار المدمج أحدث فرقًا ملحوظًا في الكفاءة والوقت اللازم للنشر.

في جميع المجالات، كانت التعليقات متسقة: يقلل الوكيل من التعقيد ويزيد من الإنتاجية ويتيح تسليمًا أسرع لواجهات API عالية الجودة والمحكومة بشكل جيد.