نقدم لكم IBM Bob Premium Package for Z

تعلن IBM عن علامة فارقة هامة في استراتيجيتنا لمساعدة المؤسسات على تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي، ما يجلب مستويات جديدة من الكفاءة والإنتاجية والذكاء إلى دورة حياة تطوير التطبيقات على IBM Z.
نحن متحمسون لتقديم IBM Bob Premium Package for Z، والتي تدمج وتعزز قدرات IBM watsonx Code Assistant لمنصة Z لتقديم ميزات متقدمة لتطبيقات الكمبيوتر المركزي على مستوى المؤسسة. تتوفر IBM Bob Premium Package for Z حاليًا في المعاينة التقنية.
يتوقع المطورون المعاصرون تجربة بيئة تطوير متكاملة على الحافة ووكيلة متطورة، ويمكن للفرق التي تعمل على تطبيقات IBM Z أن تجرب ذلك مع IBM Bob.
تعد IBM Bob أداة تطوير مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمطوري المؤسسات يمكنها تخطيط مهام التحديث متعددة الخطوات وتنفيذها والتحقق من صحتها والتحكم فيها عبر دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)، إذ تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتنسيق الوكيلي لدفع عمليات سير عمل التطوير المعقدة بفاعلية مباشرةً داخل IDE.
تجلب Premium Package for Z المبنية على IBM Bob، خبرة عميقة في مجال ولغة IBM Z مباشرة إلى تجربة IBM Bob. وتضيف سياقًا خاصًا بمنصة Z، وأدوات تحليل متقدمة، وذكاءً واعيًا للمؤسسات يمكن أن يوفر رؤى للمنصة من أجل تطوير التطبيقات على الكمبيوتر المركزي. يتم تقديمها من خلال بيئة تطوير متكاملة، وهي تدعم التحرير والتدقيق وتصحيح الأخطاء لتطبيقات z/OS مع الاستفادة من إشارات سياقية غنية مثل بيانات التطبيق الوصفية، والوعي باللغة والبرمجيات الوسيطة، والأدوات الخاصة بالمنصة. جنباً إلى جنب، يمكن لهذه القدرات أن تعزز الرؤية على مستوى التطبيقات، والوثائق الشاملة، وفهم التعليمات البرمجية، ومساعدة متوافقة مع المعايير مصممة لتناسب حجم وتعقيد بيئات IBM Z المؤسسية.
تقدَّم التجربة من خلال أوضاع الكمبيوتر المركزي المصممة خصيصًا داخل Bob لتتماشى مع كيفية تصميم فرق المؤسسة لتطبيقات Z وتطويرها وتحديثها:
يتيح وضع "المعماري" إمكانية التحليل على مستوى النظام عبر تطبيقات الكمبيوتر المركزي، ما يساعد الفرق على فهم بنية التطبيق والارتباطات والقصد التجاري وأثر التغيير قبل إجراء أي تحديثات. ومن خلال دمج البيانات الوصفية الغنية للتطبيقات مع الذكاء متعدد النماذج، يمكن للمنصة تقديم رؤى مدركة للسياق على مستوى المؤسسة تساهم في تعزيز إنتاجية المطورين ودعم التخطيط الواثق واتخاذ قرارات معمارية تتماشى مع قيمة العمل.
يؤدي وضع "التعليمات البرمجية" بتنفيذ مهام تطوير معقدة تستغرق وقتًا طويلاً من خلال الاستفادة من الشركاء الأذكياء وعمليات سير العمل المؤتمتة لتحقيق نتائج سريعة وفعالة، فهو يقوم بإنشاء وإعادة هيكلة وتحويل التعليمات البرمجية المتوافقة مع المعايير باستخدام سياق مدرك للمعايير، ثم يساعد في تحسين وتصحيح الأخطاء وتحسين الجودة من خلال الرؤى ذات الأولوية وحل المشكلات تلقائيًا، ما يساعد على تقليل الديون التقنية والمخاطر والوقت اللازم للتسليم.
تتوفر الآن معاينة تقنية مجانية وخاصة لحزمة IIBM Bob Premium Package for Z. يمكن للعملاء طلب الوصول من خلال إكمال الخطوات أدناه. بمجرد القبول، سيتلقى العملاء رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني مع إمكانية الوصول إلى الإضافات المطلوبة.
سجل في Think 2026 في 4-7 مايو 2026 في بوسطن، ماساتشوستس، واحضر الحلقة التقنية "Deliver AI‑powered development to Z with IBM Bob" في 5 مايو 2026 الساعة 10:30–10:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة لمشاهدة حزمة Bob Premium Package for Z أثناء التشغيل.
لمزيد من المعلومات عن IBM Bob، اقرأ مدونة الإعلان واستكشف إصدار تجريبي مجاني لترى كيف يمكن للمطورين البدء في بناء تعليمات برمجية عالية الجودة بشكل أسرع.
قد تختلف القدرات المتاحة خلال المعاينة التقنية عن الإصدار العام المتاح لخدمة SaaS. خارطة الطريق عرضة للتغيير.