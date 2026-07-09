الإعلان عن IBM Bob Premium Package for Z: تسريع عملية تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي للمؤسسات

يُحدِث الذكاء الاصطناعي تغييرًا في طريقة تفكير المؤسسات بشأن تحديث أنظمة IBM Z، لكن إنشاء الكود أو ترجمته لا يمثل سوى جزء واحد من التحدي. ويعني تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي للمؤسسات فهم بيئات التطبيقات بالكامل، وتقييم التبعيات، والتحقق من صحة التغييرات، وتطوير الأنظمة المهمة من دون المساس بالمرونة أو الأمان أو الأداء.
تعلن IBM اليوم عن التوفر العام لحزمة IBM Bob Premium Package for Z، وهي نسخة مطورة من IBM Watsonx Code Assistant for Z لتقديم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة على نطاق المؤسسات لتطوير تطبيقات الكمبيوتر المركزي. صُممت Premium Package خصوصًا لبيئات IBM Z، وتوفر مستويات جديدة من الكفاءة والإنتاجية والذكاء عبر دورة حياة تطوير التطبيقات، ما يساعد المؤسسات على التحديث بسرعة ودقة وثقة.
يُعد IBM Bob شريكًا للتطوير يركز على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول لمطوري المؤسسات، حيث يساعد على تخطيط مهام التحديث متعددة الخطوات وتنفيذها والتحقق من صحتها وإدارتها عبر دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC). ويجمع بين الذكاء الاصطناعي والتنسيق القائم على الوكلاء لدفع مهام سير عمل التطوير المعقدة بشكل فعال مباشرةً داخل بيئة التطوير المتكاملة.وبالاقتران مع قدرات الاستدلال العميق، يقود IBM Bob مهام التطوير بشكل فعال مباشرةً داخل بيئة التطوير المتكاملة، متجاوزًا مرحلة المساعدة إلى مرحلة التنفيذ، ما يؤدي إلى إنجاز الأعمال الهندسية المعقدة بسرعة أكبر بنسبة 20-40% وتقليل الجهد المبذول بنسبة 50–80% في مهام سير العمل المنظمة من خلال الأتمتة المنسقة والشاملة لمهام سير العمل.1
تضيف حزمة Premium Package for Z، المبنية على IBM Bob، خبرة IBM Z عميقة مباشرةً ضمن تجربة IBM Bob. وتدمج لغة خاصة بالمنصة، وإدراكًا بالبرامج الوسيطة، وتحليلات متقدمة لتوفير ذكاء يراعي احتياجات المؤسسات ومصمم خصوصًا لتطبيقات الكمبيوتر المركزي. وينتج عن ذلك سياق أكثر ثراءً، ورؤية أعمق، ونتائج أكثر فائدة لمطوري الكمبيوتر المركزي ومهندسيه.
يأتي الحل عبر أوضاع ومهارات وأدوات مصممة خصوصًا لأجهزة الكمبيوتر المركزية وتتوافق مع الطريقة التي تتبعها فرق المؤسسات في تصميم تطبيقات IBM Z وتطويرها وتحديثها.
تدعم حزمة Bob Premium Package for Z، المدمجة مباشرةً في بيئة التطوير المتكاملة، عمليات التحرير والتدقيق البرمجي وتصحيح الأخطاء لتطبيقات z/OS، مع الاستفادة من إشارات سياقية مثل بيانات التعريف الخاصة بالتطبيق، والوعي باللغة والبرامج الوسيطة، والأدوات الخاصة بالمنصة. ويحصل المطورون على رؤية شاملة ورؤى متعمقة من دون الحاجة إلى الخروج من سير عملهم.
تساعد هذه القدرات مجتمعة المطورين على إنجاز مهام تحديث IBM Z المعقدة بشكل أسرع، بدءًا من فهم بيئات التطبيقات وصولاً إلى إعادة هيكلة الكود المتجانس ودفع مبادرات التحديث إلى الأمام باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل. ومن خلال الاستفادة من Z Understand والتحليل الثابت لإنشاء عرض قابل للاستعلام عن بيئة تطبيقات الكمبيوتر المركزي، تساعد حزمة Bob Premium Package for Z الفرق على تقييم تأثير التغيير عبر التبعيات الشاملة للبرامج وقواعد الكود بثقة أكبر مقارنة بالتحليل اليدوي وحده.
على سبيل المثال، يمكن للمطور المكلف بتحسين تطبيق COBOL خاص بالتأمين أن يبدأ سير عمل تحديث متعدد الخطوات بمجرد موجِّه واحد:
"أحتاج إلى إضافة عمود إلى جدول بوليصات تأمين المركبات يحدد ما إذا كانت المركبة كهربائية أم لا. هل يمكنك تطبيق معايير البرمجة الخاصة بي وتحديث كل البرامج المتأثرة؟"
بموجب هذا الموجِّه، ستطبق الأداة خبرة أجهزة الكمبيوتر المركزية العميقة الخاصة بأنظمة Z من خلال سير عمل محكوم وشامل. وتتكامل الحوكمة، والتوسع، والتنفيذ، والاستدلال في تجربة واحدة سلسة، ما يوفر نتائج يمكن التنبؤ بها وجديرة بالثقة مع تقليل الجهد اليدوي بشكل كبير.
توفر حزمة IBM Bob Premium Package for Z رؤية شاملة للتطبيقات، وتوثيقًا شاملاً، وفهمًا أعمق للكود، ومساعدة متوافقة مع المعايير، وكل ذلك مصمم خصوصًا ليتناسب مع حجم بيئات IBM Z المؤسسية وتعقيدها ومتطلباتها.
من خلال توسيع نطاق IBM Bob بالاستفادة من خبرة IBM التي تمتد لعقود في مجال أنظمة IBM Z، وذلك عبر مهام سير العمل المصممة خصوصًا، والذكاء الخاص بالنطاق، والسياق المؤسسي، فإنه يساعد الفرق على تسريع فهم التطبيقات، وأتمتة تحليل الأثر، والتحديث مع توفير الثقة والجودة والتحكم التي تتطلبها الأنظمة المهمة.
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