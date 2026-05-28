Ansible for IBM Z: تعزيز الأتمتة المؤسسية باستخدام z/OS core collection 2.0

وصلت الأتمتة المؤسسية إلى مرحلة فارقة. لم تعد يتم تعريفها من خلال مكاسب الكفاءة المعزولة، بل من خلال القدرة على تشغيل كل منصة - السحابة والأنظمة الموزعة وأنظمة المهام الحساسة - من خلال نسيج أتمتة واحد موثوق به.

باستخدام IBM z/OS core collection 2.0 لمنصة Red Hat Ansible Automation Platform، تتقدم IBM Z أكثر نحو ذلك المستقبل. يمكن للمؤسسات الآن إدارة أنظمة IBM z باستخدام نفس إطار عمل الأتمتة الخاضع للحوكمة الذي تعتمد عليه في بقية المؤسسة، مما يوفر سياسة متسقة وتحكمًا وانضباطًا تشغيليًا لأحمال التشغيل الأكثر حساسية لديها.

يمثل هذا تحولاً جوهرياً: من الأتمتة الخاصة بالمنصة إلى التنسيق على مستوى المؤسسة، مما يتيح للقادة توسيع نطاق الأتمتة بثقة.