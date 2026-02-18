عبر مجتمع AIX، ينسب العديد من المحترفين الفضل في تطورهم التقني المبكر إلى هذه المنصة. فمنصة AIX هي المكان الذي تعلموا فيه أساسيات الإدارة المؤسسية—بدءًا من SMIT إلى إدارة الأحجام المنطقية—واكتسبوا من خلاله الخبرة في إدارة بيئات الإنتاج.

ولا تزال هذه الألفة الطويلة الأمد تشكل جزءًا من قيمة AIX، ما يُمكّن المؤسسات من الاستفادة من المهارات المتطورة والخبرة التشغيلية.