ALTK-Evolve هو إطار عمل عملي يحوّل خبرة الوكيل إلى إرشادات قابلة لإعادة الاستخدام، وتُستدعى في اللحظة المناسبة. ويعزّز هذا النهج الموثوقية في المهام الواقعية متعددة الخطوات، ولا سيما الأكثر صعوبة منها، من دون تضخيم السياق، كما يتكامل بسلاسة مع مجموعات تقنيات الوكلاء الشائعة.

فمعظم الوكلاء يستطيعون إعادة قراءة سجلات الأمس، لكنهم يواجهون صعوبة في تعلّم المبادئ الأساسية للمجال. وتظهر هذه الفجوة في صورة أخطاء متكررة، وسلوك هش عند تغيّر المدخلات، وضعف في نقل الدروس المستفادة إلى مواقف جديدة.

ويعالج ALTK-Evolve هذه الفجوة من خلال استخلاص رؤى من الخبرة وتحويلها إلى إرشادات قابلة للنقل، يمكن للوكلاء تطبيقها عبر مهام مختلفة. فبدلًا من إعادة تشغيل السجلات، يتعلّم النظام منها، فيعزّز الأنماط المهمة ويستبعد الضوضاء، بحيث يبدأ كل تشغيل جديد بقدر أكبر من الذكاء مقارنةً بسابقه.