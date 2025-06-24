Netezza Database Assistant المدعوم بالذكاء الاصطناعي

24 يونيو 2025

المؤلفون

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Hemant Suri

Program Director

Data & AI

Brajesh Pandey

STSM, Chief Architect, Netezza

IBM

Tushar Vishwakarma

Netezza DWH PM

IBM

نجحت شركة IBM في طرح Netezza Database Assistant، المدعوم من IBM® watsonx، للحد من التعقيدات في عالم إدارة قواعد البيانات. حيث تم تصميم هذا الحل المبتكر لتغيير الطريقة التي يدير بها مسؤولو قواعد بيانات Netezza أنظمتهم.

يعد Netezza Database Assistant روبوت محادثة مستندًا إلى الذكاء الاصطناعي، ويعمل على تبسيط إدارة قاعدة البيانات من خلال الاستعلامات التحاورية، مما يجعل التعامل مع المهام ومراقبة حالة النظام واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ أسهل من أي وقت مضى.

حقًا نجح هذا الحل في إحداث تحول كبير لمديري إدارة الأعمال، حيث يوفر واجهة سهلة الاستخدام تسمح لهم بالتفاعل مع مثيلات Netezza الخاصة بهم باستخدام لغة طبيعية. وهذا النهج يغني عن الحاجة إلى استعلامات SQL المعقدة أو الوثائق، مما يتيح لمديري إدارة الأعمال التركيز على المبادرات الاستراتيجية بدلًا من المهام الروتينية، وبالتالي تحقيق الكفاءة.

السمات الرئيسية والقدرات

يقدم Netezza Database Assistant ميزات متعددة لمساعدة مديري إدارة البيانات على تبسيط عملية إدارة البيانات، مما يجعلهم أكثر إنتاجية. تتضمن بعض الفوائد ما يلي:

  • سهولة الاستعلام التحاوري: يمكن الآن لمديري عمليات إدارة الأعمال طرح الأسئلة وطلب الإجراءات بلغة إنجليزية بسيطة. على سبيل المثال، يمكنهم الاستفسار عن Netezza، وإصداره، والاتصالات النشطة، ونشاط SQL، واستخدام الموارد، والمخططات، وقواعد البيانات، والجداول، والمستخدمين، والنسخ الاحتياطي، وتوسيع نطاق الحوسبة وتوسيع نطاق التخزين. كما يوفر هذا المساعد، المدرَّب على وثائق IBM® Netezza الرسمية، إجابات دقيقة وذات صلة مما يجعل عملية الاستعلام أسهل وأسرع بكثير.
  • المراقبة في الوقت الفعلي: يقدم المساعد بيانات الأداء في الوقت الفعلي، مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية واستخدام الذاكرة واستخدام الإدخال/الإخراج (الإدخال/الإخراج). حيث يمكن لمسؤولي إدارة الأعمال استرداد هذه المعلومات على الفور من خلال طرح استعلامات اللغة الطبيعية، مما يسهل الإدارة الاستباقية وحل المشكلات في الوقت الفعلي.
  • استكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل أسرع: عند مواجهة أخطاء أو مشاكل في الأداء، يمكن لمديري إدارة الأعمال وصف المشكلة أو إدخال رمز خطأ. وسيقوم مساعد قاعدة البيانات على الفور بتقديم حلول قابلة للتنفيذ، مما يقلل من فترة التعطل ويسرع عملية الاسترداد.
  • تهيئة مبسطة لمديري قواعد البيانات الجدد: يعمل Database Assistant كمورد قيّم لمديري قواعد البيانات الجدد، حيث يوفر التوجيه والدعم الفوري. حيث يساعد أعضاء الفريق الجدد على الاطلاع بشكل أسرع من خلال الإجابة على الأسئلة الفنية وتوجيههم خلال المهام المعقدة.
  • خصوصية البيانات:  عند التفاعل مع هذا المساعد، يتم تشفير جميع الاتصالات بين IBM® watsonx Orchestrate ومثيل Netezza، مما يضمن خصوصية البيانات.

جعل إدارة قواعد البيانات أكثر كفاءة

يمثل Netezza Database Assistant رؤية شركة IBM لإدارة قواعد البيانات بذكاء وفاعلية وسهولة الوصول إليها. حيث إن التحديثات المستقبلية تقدم ميزات مثل SQL Workbench الذكية ومركز مراقبة شامل قائم على الذكاء الاصطناعي، مما يعزز قدرات المساعد بدرجة أكبر.

يعد Netezza Database Assistant، المدعوم من IBM® watsonx، حلًا تحويليًا لمسؤولي قاعدة بيانات Netezza. فمن خلال تبسيط إدارة قواعد البيانات من خلال الاستعلامات التحاورية والمراقبة في الوقت الفعلي واستكشاف الأخطاء وإصلاحها المستند إلى الذكاء الاصطناعي، يستطيع هذا الحل تمكين مديري إدارة قواعد البيانات من العمل بذكاء وكفاءة أكبر. ولا يعالج هذا الحل المبتكر التحديات الحالية فحسب، بل يمهد الطريق لمستقبل أكثر ذكاءً وسهولة في إدارة قواعد البيانات.

