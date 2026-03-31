الذكاء الاصطناعي على منصة IBM Z: ريادة مستقبل الابتكار المؤسسي

نشارككم اليوم لمحة عن المستقبل برؤية جديدة للذكاء الاصطناعي لمنصة IBM Z. تقدم خارطة الطريق الموضحة أدناه رؤية شاملة للقيمة التي نُقدمها، بدءاً من البنية التحتية ووصولاً إلى المستوى التشغيلي، ثم التطبيقات والبيانات.
على مدار السنوات القليلة الماضية، تطور الذكاء الاصطناعي بشكل متسارع—وتطور معه نظام IBM Z. هذه المنصة جاهزة لعصر الذكاء الاصطناعي الوكيل، بدءاً من التنسيق الآمن للعمليات وصولاً إلى المسرّعات المدمجة والمخصصة، بالإضافة إلى تجربة تطوير مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
هذا هو الابتكار الذي يمكن أن يقدم قيمة اليوم لتحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة وتقليل المخاطر. لقد قام العملاء بتسريع تحولهم الرقمي، وتحسين تنبؤات التأمين، ورصد المزيد من عمليات الاحتيال في الوقت الفعلي، وتنشيط مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك الكثير.
بالتطلع إلى المستقبل، نعمل على تحويل الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) لتقديم تجربة أكثر تبسيطاً وتعتمد أولاً على الذكاء الاصطناعي، كما نعمل على توسيع خياراتنا في هذا المجال لإضفاء قيمة أكبر على تطبيقاتكم وبياناتكم.
يوفر IBM Z بنية تحتية تتميز بسعة معالجة عالية وزمن انتقال قصير، وهما عنصران أساسيان لبيئات العمل الحساسة والحرجة. مع تطور الذكاء الاصطناعي ليلبي المتطلبات الحديثة، يتمتع IBM Z بمكانة فريدة تدعم مسارات البيانات وأعباء العمل هذه؛ بفضل نهج متكامل تماماً يشمل الأجهزة، والتكامل التشغيلي، والبرمجيات التي تمنح المستخدمين القدرة على الاستفادة القصوى من بياناتهم.
تتميز IBM Z بتصميم متطور للأجهزة وميزات تقنية عالية، وأبرزها معالجات Telum و Telum II المزودة بمسرعات ذكاء اصطناعي مدمجة في الشريحة. وفي الآونة الأخيرة، تم تقديم IBM® Spyre Accelerator لتعزيز وتوفير إمكانية توسع إضافية لتعدد النماذج وخيارات الذكاء الاصطناعي. تسمح هذه الإمكانيات بالاستنتاج في الوقت الفعلي وتشغيل النماذج مباشرةً على المنصة، مما يجمع بين بيئة البيانات الآمنة وعالية النزاهة وبين قابليتَي التوسع والأداء اللتين يحتاجهما العملاء.
بينما قد يشتهر IBM Z بمعالجة المعاملات بسرعة ونطاق واسع، إلا أن الذكاء الاصطناعي يتيح الآن إمكانيات جديدة للتفاعل مع تلك المعاملات في الوقت الفعلي؛ مثل الكشف المتقدم عن الاحتيال وإدارة مطالبات التأمين باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. يستخدم IBM Z الآن حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط وتحسين طريقة تفاعل المطورين، والمشغلين، والمبرمجين مع المنصة وإدارتها.
إنَّ فُرص تطوير برامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي متاحة للعملاء اليوم، وهي تدعم المبادرات الاستراتيجية ولا تقتصر فقط على نماذج إثبات المفهوم (PoCs) أو المشاريع.
منذ إطلاق معالج Telum في عام 2022 (مع توفر قدرات التعلم الآلي حتى قبل ذلك)، كانت IBM في طليعة الشركات التي تمكن المؤسسات من تحقيق قيمة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
إن تبني الذكاء الاصطناعي في نمو مستمر، وحجم البيانات يتزايد بوتيرة متسارعة، لكن القيمة الحقيقية الفارقة لم تظهر بعد. تحتاج الشركات إلى تحويل عملياتها ونماذج تشغيلها لتحقيق أقصى قدر من القيمة وعائد الاستثمار. تحويل المؤسسات لا يحدث بين عشية وضحاها—فهو يتطلب رؤية، وخطة، ونهجاً تكرارياً، وبالطبع، المنصة المناسبة.
سيكون فهم مستقبل بنيتك التحتية وبرمجياتك وأدواتك أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النجاح.
تُعد البرامج المؤسسية المعززة بالذكاء الاصطناعي مبادرات استراتيجية حقيقية داخل المؤسسة، حيث تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي عبر كافة الوظائف والعمليات والأنظمة لدفع عجلة اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، وتعزيز الأتمتة والابتكار. بدلاً من التعامل مع الذكاء الاصطناعي كأداة فحسب، يقوم البرنامج المدمج بالذكاء الاصطناعي بغرس قدراته في صميم العمليات المؤسسية.
توجد اليوم مجموعة واسعة من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي على IBM Z، صُممت كل منها للاستفادة الكاملة من الميزة الفريدة المتمثلة في جلب الذكاء الاصطناعي إلى حيث توجد البيانات على المنصة. من خلال اختيار الابتكار على IBM Z، يمكنك تعظيم القيمة والاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي اليوم وفي السنوات القادمة.
سنستمر في نشر التحديثات مع تقدمنا في تنفيذ خارطة الطريق هذه.
