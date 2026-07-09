من الذكاء الاصطناعي الخفي إلى الذكاء الاصطناعي الخاضع للحوكمة: سد فجوة الرؤية باستخدام watsonx.governance

وكما هو الحال مع تقنية المعلومات الخفية، يشير الذكاء الاصطناعي الخفي (Shadow AI)، بمعناه الواسع، إلى استخدام أنظمة تعمل خارج عمليات الحوكمة الرسمية، مثل استخدام الموظفين لتطبيقات ذكاء اصطناعي غير مصرح بها. إلا أنه يشمل، بصورة متزايدة، فرقًا داخلية تطور وكلاء ذكاء اصطناعي، وتدمج نماذج أساسية جديدة، وتربط خوادم MCP، وتنشر سير العمل القائم على الوكلاء دون مستوى كافٍ من الرؤية على مستوى الحوكمة.

ومع توسع المؤسسات في مبادرات الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، تواجه فرق الحوكمة تحديًا متزايدًا يتعلق بالرؤية. إذ تُطوَّر أنظمة جديدة للذكاء الاصطناعي عبر وحدات الأعمال، وفرق التطوير، وبرامج الابتكار بوتيرة أسرع من قدرة عمليات الحوكمة التقليدية على مواكبتها.

حاولت معظم المؤسسات معالجة ذلك باستخدام كتالوجات جرد تقليدية، ومع ذلك لا تزال تقع ضمن نسبة 27% التي لا تعرف أين يُستخدم الذكاء الاصطناعي لديها. لأن المشكلة لا تقتصر على معرفة الأصول التي تمتلكها، بل تكمن في فهم سياق المؤسسة المحيط بها قالت. Maryam Ashoori، نائبة الرئيس للمنتجات والهندسة، وIBM Master Inventor، خلال فعالية IBM Think 2026.