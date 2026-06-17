يوفّر IBM watsonx.data intelligence سياقًا موثوقًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي في البيئات المُدارة ذاتيًا

تعلن IBM عن إتاحة Agentic Data Intelligence ضمن watsonx.data intelligence، بما يوفّر لوكلاء الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى السياق الموثوق الذي يحتاجون إليه لاكتشاف بيانات المؤسسة وفهمها والتعامل معها.
تتزايد وتيرة دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في أساليب عمل المؤسسات، إذ يؤتمتون المهام ويحللون المعلومات ويسرّعون عملية اتخاذ القرار. لكن فاعليتهم تعتمد على عامل حاسم واحد: الوصول إلى بيانات موثوقة ومفهومة بوضوح.
فمن دون فهم واضح للبيانات الأساسية، وكيفية تعريفها وربطها وحوكمتها، تضطر الوكلاء إلى الاعتماد على مؤشرات غير مكتملة، مما يزيد خطر الوصول إلى نتائج غير دقيقة.
ولمعالجة ذلك، تطرح IBM Agentic Data Intelligence ضمن watsonx.data intelligence، موسّعةً نطاق إتاحته ليتجاوز عرض SaaS الذي أُعلن عنه في أبريل الماضي ويشمل عمليات النشر المُدارة ذاتيًا. ويتيح ذلك للمؤسسات تشغيله على بنيتها التحتية الخاصة، مع الاحتفاظ بالتحكم الكامل في البيانات ومتطلبات الحوكمة والأمن، وإدخال سياق موثوق للأعمال والعمليات مباشرةً في تفاعلات وكلاء الذكاء الاصطناعي.
تكون وكلاء الذكاء الاصطناعي في أعلى درجات فاعليتها عند اتصالها بطبقة المعرفة المؤسسية، وإتاحتها لتعريفات الأعمال، ودورة حياة البيانات، وسياسات الحوكمة، والرؤى المتعلقة بجودة البيانات. ويتوافر بالفعل قدر كبير من هذه المعلومات، لكنه يظل منفصلًا عن مواضع عمل الوكلاء، مما يحد من موثوقية التفسير ويقلل الثقة في مهام سير العمل المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
صُمِّمت Agentic Data Intelligence لتلبية هذه الحاجة من خلال إدماج قدرات watsonx.data intelligence في تفاعلات وكلاء الذكاء الاصطناعي. وباستخدام Model Context Protocol (MCP)، وهو معيار ناشئ لربط أنظمة الذكاء الاصطناعي ببيانات المؤسسة وأدواتها، يمكن للوكلاء الوصول بصورة ديناميكية إلى البيانات الوصفية الموثوقة وسياق الحوكمة من watsonx.data intelligence أثناء التشغيل.
ويتيح ذلك للوكلاء إمكانية تجاوز مجرد الوصول إلى البيانات غير المُنسَّقة، والعمل استنادًا إلى فهم مشترك لمعنى الأعمال والعلاقات والملكية والسياسات. تعمل عمليات التكامل هذه عبر الأدوات والتطبيقات الحالية، بما في ذلك IBM Bob وwatsonx Orchestrate وClaude وGitHub Copilot والمساعدات الذكية للمؤسسات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة.
وبهذا النموذج، يمكن للوكلاء الوصول إلى:
ونتيجةً لذلك، يستطيع الوكلاء اكتشاف البيانات ذات الصلة بوتيرة أسرع، وإنتاج مخرجات أكثر دقة وقابلية للتفسير واتساقًا مع معايير المؤسسة.
ومع أن السياق الموثوق ضروري، فإن العديد من مهام ذكاء البيانات وحوكمتها تتطلب عمليات منظمة وأفضل الممارسات لتنفيذها بفعالية. وتلبي Agentic Data Intelligence الحاجة من خلال Agent Skills، التي تمكّن الوكلاء من التعامل مع البيانات بأسلوب متسق.
توفر Agent Skills لوكلاء الذكاء الاصطناعي مهام سير عمل قابلة لإعادة الاستخدام لإنجاز مهام البيانات الشائعة. وبدلًا من تحديد كل خطوة على نحو مستقل، تتبع الوكلاء تسلسلات محددة مسبقًا تعكس كيفية تنفيذ هذا العمل عمليًا، ويمكن تطبيقها عبر سيناريوهات مماثلة.
تغطي عمليات سير العمل هذه أنشطة مثل:
تتضمن العديد من هذه المهام أدوات متعددة واعتماديات وخطوات مرتَّبة. دون إرشادات واضحة، يمكن أن يصبح التنفيذ غير متسق، مع تفويت الخطوات أو تنفيذها خارج التسلسل.
تحدد مهارات الوكيل كيف يتعين تنفيذ هذا العمل، بما في ذلك الإجراءات المفصَّلة وأفضل الممارسات الأساسية. ونظرًا لأن عمليات سير العمل هذه قابلة لإعادة الاستخدام، يمكن تطبيقها بشكل متكرر، مما يعزز الاتساق ويقلل الحاجة إلى تصميم أو تنسيق العمليات في كل مرة.
يتم التعامل مع المهام التي تتطلب عادةً تنسيق أدوات متعددة من خلال سير عمل واحد موجّه، مما يقلل الجهد اليدوي ويتيح نتائج أكثر قابلية للتنبؤ.
عندما يتفاعل المستخدم مع وكيل ذكاء اصطناعي مستخدم داخل المؤسسة، تمكن ذكاء البيانات القائم على الوكلاء، ذلك الوكيل من استخدام السياق التشغيلي من watsonx.data intelligence لتفسير الطلب والاستجابة له.
يحدد الوكيل أصول البيانات ذات الصلة والمصطلحات التجارية، ويسترجع إشارات النسب وجودة البيانات لفهم العلاقات والموثوقية، ويتحقق من سياسات الملكية والحوكمة قبل توليد الرد. بالنسبة للمهام الشائعة والمتكررة، توجه مهارات الوكيل كيفية تنفيذ الوكيل لسير العمل، وتطبيق الخطوات المحددة مسبقًا والممارسات المعمول بها.
ونظرًا لأن هذا يحدث في أثناء وقت التشغيل، يعمل الوكلاء على بيانات حالية وخاضعة للحوكمة، وليس على نسخ ثابتة أو مكررة. وهذا يجعل حوكمة البيانات، ودورة حياة البيانات، والجودة، ومنتجات البيانات جزءًا من كيفية تفسير وكلاء الذكاء الاصطناعي للطلبات وإنتاج النتائج.
مع الوصول إلى الفهم الدلالي، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي دعم عمليات سير عمل البيانات والحوكمة الرئيسية عبر المؤسسة.
لمعرفة كيفية تفاعل وكلاء الذكاء الاصطناعي مع البيانات الوصفية الخاضعة للحوكمة من خلال خادم MCP، شاهد العرض التوضيحي أدناه.
تتوفر Agentic Data Intelligence في watsonx.data intelligence للنشر المدار ذاتيًا، مما يمنح المؤسسات تحكمًا كاملًا في بياناتها والحوكمة، والأمن لديها. وهذا الأمر ذو أهمية خاصة في الصناعات الخاضعة للتنظيم أو الحساسة أمنياً.
وفي الوقت نفسه، من خلال إتاحة السياق التشغيلي لوكلاء الذكاء الاصطناعي المستخدمين بالفعل، يمكن للفرق توسيع عمليات سير العمل الحالي دون إعادة تصميم أسسها. يُسهم ذلك في تسريع عملية التبني، وتقليل أعباء التكامل، ومساعدة المؤسسات على تحقيق القيمة بوتيرة أسرع.
ستعتمد المرحلة التالية من الذكاء الاصطناعي للمؤسسات ليس فقط على نماذج أفضل، ولكن على مدى فعالية هذه النماذج في استخدام المعرفة التنظيمية الموثوقة.
تجعل Agentic Data Intelligence الحوكمة، وتتبع أصول البيانات، وجودة البيانات، وخبرة سير العمل جزءًا من كيفية عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي، مما يوفر أساسًا قابلًا للتوسع لسير العمل المدفوع بالذكاء الاصطناعي المستند إلى واقع المؤسسات. من خلال تضمين السياق الموثوق مباشرة في تفاعلات الوكلاء وتزويد الوكلاء بمهارات قابلة لإعادة الاستخدام، يمكن للمؤسسات التحرك بشكل أسرع مع الحفاظ على السيطرة والشفافية والثقة.
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