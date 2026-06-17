يوفّر IBM watsonx.data intelligence سياقًا موثوقًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي في البيئات المُدارة ذاتيًا

تكون وكلاء الذكاء الاصطناعي في أعلى درجات فاعليتها عند اتصالها بطبقة المعرفة المؤسسية، وإتاحتها لتعريفات الأعمال، ودورة حياة البيانات، وسياسات الحوكمة، والرؤى المتعلقة بجودة البيانات. ويتوافر بالفعل قدر كبير من هذه المعلومات، لكنه يظل منفصلًا عن مواضع عمل الوكلاء، مما يحد من موثوقية التفسير ويقلل الثقة في مهام سير العمل المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

صُمِّمت Agentic Data Intelligence لتلبية هذه الحاجة من خلال إدماج قدرات watsonx.data intelligence في تفاعلات وكلاء الذكاء الاصطناعي. وباستخدام Model Context Protocol (MCP)، وهو معيار ناشئ لربط أنظمة الذكاء الاصطناعي ببيانات المؤسسة وأدواتها، يمكن للوكلاء الوصول بصورة ديناميكية إلى البيانات الوصفية الموثوقة وسياق الحوكمة من watsonx.data intelligence أثناء التشغيل.

ويتيح ذلك للوكلاء إمكانية تجاوز مجرد الوصول إلى البيانات غير المُنسَّقة، والعمل استنادًا إلى فهم مشترك لمعنى الأعمال والعلاقات والملكية والسياسات. تعمل عمليات التكامل هذه عبر الأدوات والتطبيقات الحالية، بما في ذلك IBM Bob وwatsonx Orchestrate وClaude وGitHub Copilot والمساعدات الذكية للمؤسسات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة.

وبهذا النموذج، يمكن للوكلاء الوصول إلى:

أصول البيانات المفهرسة

تعريفات الأعمال

علاقات دورة حياة البيانات والاعتماديات

منتجات البيانات ومعلومات الملكية

سياسات الحوكمة وضوابطها

ونتيجةً لذلك، يستطيع الوكلاء اكتشاف البيانات ذات الصلة بوتيرة أسرع، وإنتاج مخرجات أكثر دقة وقابلية للتفسير واتساقًا مع معايير المؤسسة.

ومع أن السياق الموثوق ضروري، فإن العديد من مهام ذكاء البيانات وحوكمتها تتطلب عمليات منظمة وأفضل الممارسات لتنفيذها بفعالية. وتلبي Agentic Data Intelligence الحاجة من خلال Agent Skills، التي تمكّن الوكلاء من التعامل مع البيانات بأسلوب متسق.