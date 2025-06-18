يعد الذكاء الاصطناعي الوكيل قوة تحويلية، حيث تتوقع Gartner أن ثلث تفاعلات الذكاء الاصطناعي التوليدي ستستخدم نماذج العمل والوكلاء المستقلين بحلول عام 2028.

ولكن يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي غير الخاضعين للإشراف أن يعملوا باستقلالية وقوة كبيرتين، مما يعرض المؤسسات للعديد من المخاطر غير المتوقعة التي قد تؤدي إلى تأثير ضار وغير قابل للإصلاح على كل من الشركات والعملاء. يمكن لعمليات صناعة القرار المعقدة التي تتأثر بالبيانات أن تخلق تحيزات وتعقّد إمكانية التتبع وتثير مخاوف أمنية. وهناك اختيارات غير صحيحة وهلوسة في الذكاء الاصطناعي، تزيدان من تعقيد هذه التحديات.

ولمواجهة هذه التحديات، أعلنا في شهر مارس عن المعاينة التقنية لقدرات حوكمة الذكاء الاصطناعي الوكيل. بناءً على هذا التطور، نقوم بطرح ميزات جديدة إضافية كجزء من watsonx.governance.