Adobe وIBM: تقديم تجارب عملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقائمة على الوكلاء

ومن خلال إدماج تقنيات IBM watsonx في Adobe Experience Platform، يستطيع عملاء IBM وAdobe المشتركون تقديم تنسيق لتجربة العملاء يسهم في تحسين نقاط التواصل التسويقية، مع ضمان الثقة والشفافية في المحتوى الذي ينشئونه. وفي الوقت نفسه، يتيح Red Hat OpenShift إدارة محتوى Experience Platform وأصوله وتقديمها على البنية التحتية الهجينة التي يختارها العميل، بما يدعم المرونة المطلوبة لبيئات المؤسسات المعقدة والخاضعة لتنظيمات صارمة.

وفي Adobe Summit، يزداد هذا التعاون رسوخًا بما يحظى به من تقدير على مستوى القطاع. وتعتز IBM بحصولها على جائزة شريك تقنية الذكاء الاصطناعي لعام 2026 من Adobe (Adobe Customer Experience Orchestration AI Technology Partner) لتجربة العملاء لبرنامج IBM watsonx. وتعكس هذه الجائزة قوة شراكتنا مع Adobe والتزامنا المشترك بتقديم تجارب عملاء مبتكرة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

في قمة أدوبي، تعرض IBM كيف نتعاون بشكل أكبر مع أدوبي لتخصيص المحتوى والاتصالات والتجارب على نطاق واسع لجعل التسويق أكثر صلة بالمستهلكين من أي وقت مضى—دون المساس بالحوكمة أو الشفافية أو السيطرة.