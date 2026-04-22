Adobe وIBM: تقديم تجارب عملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقائمة على الوكلاء

تلتزم Adobe وIBM بمساعدة العملاء على تحقيق القيمة الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيل في التسويق وإنشاء المحتوى وحوكمة العلامة التجارية.
ومن خلال إدماج تقنيات IBM watsonx في Adobe Experience Platform، يستطيع عملاء IBM وAdobe المشتركون تقديم تنسيق لتجربة العملاء يسهم في تحسين نقاط التواصل التسويقية، مع ضمان الثقة والشفافية في المحتوى الذي ينشئونه. وفي الوقت نفسه، يتيح Red Hat OpenShift إدارة محتوى Experience Platform وأصوله وتقديمها على البنية التحتية الهجينة التي يختارها العميل، بما يدعم المرونة المطلوبة لبيئات المؤسسات المعقدة والخاضعة لتنظيمات صارمة.
وفي Adobe Summit، يزداد هذا التعاون رسوخًا بما يحظى به من تقدير على مستوى القطاع. وتعتز IBM بحصولها على جائزة شريك تقنية الذكاء الاصطناعي لعام 2026 من Adobe (Adobe Customer Experience Orchestration AI Technology Partner) لتجربة العملاء لبرنامج IBM watsonx. وتعكس هذه الجائزة قوة شراكتنا مع Adobe والتزامنا المشترك بتقديم تجارب عملاء مبتكرة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
في قمة أدوبي، تعرض IBM كيف نتعاون بشكل أكبر مع أدوبي لتخصيص المحتوى والاتصالات والتجارب على نطاق واسع لجعل التسويق أكثر صلة بالمستهلكين من أي وقت مضى—دون المساس بالحوكمة أو الشفافية أو السيطرة.
تتعاون IBM وAdobe لإضفاء مستوى جديد من الذكاء والحوكمة والكفاءة التشغيلية على Adobe Experience Platform، بما يتيح مهام سير عمل قائمة على الوكلاء من فئة المؤسسات ومصممة لبيئاتها.
ومن خلال دمج IBM watsonx في تطبيقات Experience Platform، يكتسب المسوقون القدرة على إدارة وحوكمة كل من نماذج التعلّم الآلي التنبؤية، والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، والوكلاء، بشفافية من فئة المؤسسات، بما يضمن أن تظل الرؤى المستخدمة لتحسين رحلات العملاء، وفهم نواياهم، وتوجيه قرارات الإنفاق موثوقة وقابلة للتفسير.
يشكّل ترسيخ الثقة على نطاق واسع ركيزة أساسية لهذا النهج. وتوفر منصّة IBM watsonx.governance إمكانات لتتبّع دورة حياة النموذج بالكامل، بما يوحّد آليات تقييم الأداء والإنصاف والمحتوى. وتستكشف IBM وAdobe معًا أدوات مدعومة بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لتمكين المؤسسات من نشر حلول Adobe وIBM وتنسيق تجارب العملاء حيثما تقتضي بنيتها المعمارية ذلك، بما يتيح تجارب ذكاء اصطناعي موثوقة عبر البيئات الهجينة من دون التفريط في الحوكمة.
كما تنطوي مهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والقائمة على الوكلاء على إمكانات هائلة للمؤسسات خارج نطاق التسويق. وتعاونت IBM وAdobe لإتاحة إمكانات Adobe Experience Platform Agent Orchestrator وAI Agents ضمن Agent Catalog في watsonx Orchestrate. ويمكن لعملاء IBM الوصول مباشرة إلى Adobe Marketing Agent من خلال الكتالوج للاستفادة من إمكانات Adobe في ذكاء تجربة العملاء، إلى جانب غيره من وكلاء المؤسسة وأدواتها التي يختارونها. سيتوافر الإصدار التجريبي من Adobe Marketing Agent عبر Agent Catalog في 30 أبريل 2026
وتواصل IBM تعاونها مع Adobe لتعزيز قيمة إمكاناتها الأصلية القائمة على الوكلاء، من خلال إثراء وكلاء Adobe بمصادر بيانات من الأطراف الأولى والثالثة على نحو قابل للتوسع وخاضع للحوكمة باستخدام watsonx.data. وتتحقق أعلى قيمة من الوكلاء حين يتوفر لها السياق اللازم لتنفيذ مهامها. لكن توفير هذا السياق بمرونة وكفاءة يظل صعبًا من دون بنية بيانات مؤسسية مفهرسة وخاضعة للحوكمة على نحو محكم. وترسيخ الثقة على نطاق واسع لا يتطلب نماذج قوية فحسب، بل يتطلب أيضًا بيانات عالية الجودة وخاضعة للحوكمة.
ولأن الذكاء الاصطناعي تزداد فعاليته بالبيانات التي تغذّيه، تساعد IBM المؤسسات على الاستفادة من القيمة الكاملة لبياناتها المؤسسية الحالية لدعم الذكاء الاصطناعي ومهام سير العمل القائمة على الوكلاء، بما يضمن توحيد البيانات ودقتها واستخدامها على نحو مسؤول لتحقيق نتائج أفضل.
وتساعد IBM Consulting العملاء على تحديث عملياتهم التسويقية من خلال ربط منظومتهم التي تضم البيانات والأنظمة والقرارات والمحتوى ومهام سير العمل في نموذج تشغيلي متماسك ومدعوم بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال الجمع بين تقنيات Adobe العالمية المستوى وخبرة IBM في الذكاء الاصطناعي الموثوق من فئة المؤسسات، تستطيع المؤسسات تحقيق القيمة الكاملة للذكاء الاصطناعي الوكيل عبر التسويق وإنشاء المحتوى وحوكمة العلامة التجارية.
واستنادًا إلى خبرتها العميقة في تصميم تجارب متكاملة من البداية إلى النهاية تُنسَّق بالذكاء الاصطناعي ونشرها بسرعة، تركز IBM Consulting على بناء أنظمة، لا نقاط تواصل معزولة، تعمل فيها الوكلاء الأذكياء ومهام سير العمل المؤتمتة والعمليات العابرة للوظائف في تناغم. ويستبق نهجنا احتياجات العملاء، وينسق الإجراءات عبر فرق متباينة، ويزيل أوجه الاحتكاك الناتجة عن الوظائف المعزولة. ومن خلال الاستفادة من قوة منصات Adobe، تمكّن IBM Consulting العلامات التجارية من تقديم تجارب أكثر قدرة على التكيف، وأكثر ترابطًا، وأكثر وعيًا بالسياق، بما يسرّع تحقيق النتائج المنشودة.
تطبّق IBM هذه الإمكانات نفسها داخليًا، وتُحدث تحولًا في منظومة التسويق العالمية لديها من خلال إعادة تصميم مهام سير العمل، وتحديث سلسلة إمداد المحتوى، ودمج العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. ويُظهر التحول الذي شهدته IBM Marketing بصورة مباشرة كيف تساعد Adobe وIBM العملاء على بناء نماذج تشغيل تسويقية قائمة على الذكاء الاصطناعي في صميمها، بما يحقق إنتاجية أعلى، ومخرجات أسرع، وتكاليف تشغيلية أقل، وتجارب عملاء أكثر تخصيصًا تدعم نمو الأعمال.