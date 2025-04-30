30 أبريل 2025
يتضمن Hybrid Cloud Mesh (HCM) الآن قدرات جديدة قوية تساعد على تسهيل عمليات ترحيل الأجهزة الافتراضية، وإتاحة تحديث أنظمة Z، وتسريع مشروعات الذكاء الاصطناعي من خلال الشبكات ذاتية الخدمة للتطبيقات بغض النظر عن الموقع. تمكِّن هذه القدرات فرق التطبيقات من التحرك بسرعة دون انتظار تغييرات الشبكة أو فرق البنية التحتية المتخصصة أو تعطل الخدمة.
سواء في ترحيل الأجهزة الافتراضية، أو تحديث تطبيقات أجهزة الكمبيوتر المركزي، أو تنفيذ مشروعات الذكاء الاصطناعي، يُتيح لك HCM تسليم الخدمات بسرعة وأمان وفاعلية أكبر.
يقول Joseph Boroi، القائد التقني الأول في المبيعات العالمية لدى IBM: "انتهى زمن انتظار الموارد الشبكية المتخصصة". "باستخدام Hybrid Cloud Mesh، تتمتع فرق التطبيقات بالمرونة لربط الخدمات وترحيلها وتحديثها دون أي عوائق أو تأخير".
تعوق البنية الشبكية التقليدية التحول الرقمي.
في بيئة الأعمال اليوم، لم تَعُد المرونة خيارًا إضافيًا، بل أصبحت ضرورة. لكن ربط التطبيقات الحديثة عبر البيئات الهجينة غالبًا ما يتطلب تعديل الشبكات الطرفية التقليدية، وإعدادات يدوية، وأسابيع من التنسيق بين الفرق.
يقضي Hybrid Cloud Mesh على هذا التعقيد. فهو يوفر طبقة حماية قوية وآمنة تعتمد على مبدأ الثقة الصفرية لتطبيقاتك الموزعة، ما يُتيح لفرقك ما يلي:
كانت المرونة في الأعمال تُعَد مخاطرة أمنية في السابق. والآن، مع IBM Hybrid Cloud Mesh، أصبحت ميزة تنافسية.
يقود Hybrid Cloud Mesh التحول بالفعل في المؤسسات الرائدة. ومكتب المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في IBM يستخدِم HCM في بيئة الإنتاج حاليًا.
تتوفر الميزات الجديدة لعمليات ترحيل الأجهزة الافتراضية، وتحديث أنظمة Z، والذكاء الاصطناعي الفيدرالي متاحة الآن في العرض العام. يمكنك تجربة Hybrid Cloud Mesh اليوم لتكتشف كيف يمكن للشبكات ذاتية الخدمة والموجَّهة بالسياسات تبسيط تحولاتك الرقمية.
سواء في تحديث أعباء العمل على أجهزة الكمبيوتر المركزي، أو تسريع مشروعات الذكاء الاصطناعي، أو ترحيل الأجهزة الافتراضية، يوفر Hybrid Cloud Mesh السرعة والأمان والمرونة دون انتظار في الشبكة.
تواصَل مع ممثل IBM الخاص بك لجدولة عرض توضيحي عملي والبدء بسرعة.
استكشِف المعاينة العامة المجانية
ما الجديد في رسالة IBM الإخبارية
تعرَّف على أبرز المنتجات والميزات الجديدة التي أعلنت عنها IBM، بما في ذلك محادثات الفيديو الأخيرة حول المنتجات والعروض التعليمية من IBM وشركائنا في التدريب. راجِع بيان الخصوصية لشركة IBM.