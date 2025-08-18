ABBYY وIBM watsonx.ai ينظِّمان تحويل أتمتة KYC على نطاق المؤسسة

18 أغسطس 2025

Marlene Wolfgruber

اليوم، تعمل كلٌّ ABBYY وIBM على توسيع شراكتهما لتقديم حل يركِّز على الامتثال لمؤسسات الخدمات المالية والتأمين التي تتطلب الدقة وقابلية التدقيق والمرونة التشغيلية. من خلال دمج تقنيات ABBYY المتقدمة في Document AI وProcess AI مع وكلاء IBM watsonx.ai Orchestrate المدعومين بالذكاء الاصطناعي، نقوم بتحويل عملية "اعرف عميلك" (KYC) بأكملها -من استلام المستندات إلى مراقبة الامتثال- إلى سير عمل شفاف وقابل للتوسع وذكي.

الأمر يتجاوز أتمتة المهام فقط. إنها عملية تنسيق ديناميكية شاملة مع دمج رؤى المخاطر في الوقت الفعلي فيها.

نظرة عامة على الحل واقتراح قيمة التكامل

عملية KYC اليدوية بطيئة وعرضة للأخطاء ومكلفة. غالبًا ما تكون أدوات الأتمتة التقليدية محدودة في التحقق عبر المستندات، والاستعداد للتدقيق، والتحكم في العمليات في الوقت الفعلي. تواصِل فرق الامتثال مواجهة صعوبات مع الأنظمة المنفصلة، والإشارات غير الواضحة للمخاطر، والضغط التنظيمي المتزايد.

تقوم كلٌّ ABBYY وIBM watsonx.ai Orchestrate بتغيير هذا الواقع. من خلال هذا التكامل، يمكن للمؤسسات تبسيط إجراءات الإعداد، وتقليل مخاطر الاحتيال، وتطبيق سياسات الامتثال تلقائيًا - بدعم من ذكاء اصطناعي يفهم كلًّا من العمليات والمستندات.

ثلاث ميزات رئيسية تميِّز تكامل ABBYY وIBM

  1. تستخرج ABBYY Document AI البيانات المنظمة من فواتير المرافق، والكشوف البنكية، وغيرها من مستندات الإعداد - حتى لو كانت ممسوحة ضوئيًا بجودة منخفضة أو مختلفة حسب الدولة.
  2. بعد ذلك، يقوم IBM watsonx.ai Orchestrate بتوجيه تلك البيانات النظيفة عبر سير عمل KYC - للتحقق من صحة الإدخالات، وإطلاق المتابعات، والتكامل مباشرةً مع منصات الامتثال الداخلية.
  3. تراقب ABBYY Process Intelligence كل حالة، وتلتقط البيانات التشغيلية وتحدِّد الاستثناءات في الوقت الفعلي. إذا ظهرت مشكلة -مثل مستند مفقود، أو فجوة في الامتثال، أو نمط مشبوه- يقوم النظام بتنبيه الفرق المختصة وتفعيل إجراء تصحيحي بواسطة الوكيل.

كل نشاط يتم تسجيله. كل إجراء قابل للتفسير. كل خطوة قابلة للتدقيق.

كيفية عمل التكامل

يُتيح تكامل ABBYY مع IBM watsonx Orchestrate للمؤسسات ما يلي:

  • استيعاب وتنظيم مستندات الإعداد على نطاق واسع باستخدام ABBYY Document AI.
  • تشغيل خطوات سير العمل الذكية عبر وكلاء Orchestrate (على سبيل المثال، عمليات التحقق من المخاطر، وطلبات إعادة الإرسال، والتصعيدات).
  • مراقبة توافُق العملية بشكل مستمر باستخدام ABBYY Process AI.
  • الاستجابة تلقائيًا لثغرات الامتثال من خلال إعادة تشغيل سير العمل أو توجيهه أو إصلاحه.
  • ضمان إمكانية التتبُّع الكامل والاستعداد للتدقيق عبر كل تفاعُل KYC.

تقدِّم ABBYY وIBM مقترحات قيمة رئيسية 

  1. تجاوُز الأتمتة إلى الذكاء المنسَّق: من جمع البيانات إلى تنفيذ القرارات، يتم تنسيق ومراقبة كل خطوة - ما يضمن عدم وقوع أي خلل.
  2. رؤية المخاطر في الوقت الفعلي: تعمل ABBYY Process AI على تحديد العوائق والانحرافات عن الامتثال والاستثناءات بشكل استباقي - ما يساعدك على حل المشكلات قبل أن تتحول إلى مخاطر.
  3. الامتثال المدمج: يتم تسجيل كل خطوة من خطوات "اعرف عميلك" وقياسها ومواءمتها مع المتطلبات التنظيمية الداخلية والخارجية - حتى تكون دائمًا جاهزًا للتدقيق.
  4. قابلية التوسع على مستوى المؤسسات: مع نمو أحجام عمليات الإعداد، ينمو النظام - دون التضحية بالإشراف أو الأداء.

فوائد الأعمال مع ABBYY وIBM

  1. إعداد أسرع مع خطوات يدوية أقل.
  2. تقليل مخاطر الامتثال من خلال الضوابط والتنبيهات المؤتمتة.
  3. تحسين جاهزية التدقيق وشفافية الحوكمة.
  4. انخفاض التكلفة التشغيلية من خلال التنسيق الذكي.
  5. زيادة رضا العملاء مع تسريع وقت الخدمة.

أثناء العمل: حالة استخدام الخدمات المالية والتأمين

يجب على مزوِّد التأمين العالمي الذي يقوم بإعداد حاملي وثائق التأمين الجُدُد الحصول على وثائق الهوية والتحقق من صحة المعلومات وضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال/عملية "اعرف عميلك" في العديد من الاختصاصات القضائية.

مع ABBYY وIBM:

  • يتم التقاط المستندات وتنظيمها عند الاستلام.
  • يقوم وكلاء التنسيق بالتحقق من التفاصيل وإطلاق الخطوات التالية (على سبيل المثال، تحديد ملف تعريف المخاطر).
  • تراقِب ABBYY Process AI سير العمل بحثًا عن الانحرافات أو التأخيرات.
  • إذا كانت الوثائق مفقودة أو ظهرت إشارات خطر، يُخطِر النظام العميل ويستأنف سير العمل عند حل المشكلة.
  • يمكن تتبُّع كل إجراء - ما يدعم السياسة الداخلية والتدقيق التنظيمي وإعداد التقارير الخارجية.

ما النتيجة؟ إعداد أسرع وأكثر أمانًا مع الامتثال المستمر.

معيار جديد لأتمتة KYC

تقدِّم ABBYY وIBM معًا معيارًا جديدًا لأتمتة عملية KYC - مصممًا للصناعات المنظمة التي تُعَد الثقة والشفافية والمرونة فيها أمورًا لا يمكن التفاوض بشأنها. بدءًا من استقبال المستندات الأوَّلية إلى مراقبة المخاطر المستمرة، يُتيح هذا التكامل لفرق الامتثال الانتقال من النهج التفاعلي إلى الاستباقي - دون زيادة التعقيد.

من تعقيدات العمليات إلى ذكاء العمليات - أصبحت عملية KYC أكثر ذكاءً.

