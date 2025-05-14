14 مايو 2025
أصبحت وحدات معالجة الرسومات (GPU) ضرورية لتشغيل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والحوسبة عالية الأداء. في الوقت الذي تسعى فيه المؤسسات جاهدة لتحقيق الاستفادة الكاملة من استثماراتها الكاملة في وحدة معالجة الرسومات، يقدِّم IBM Turbonomic قدرات رائدة في تحسين وحدة معالجة الرسومات. نحن متحمسون للكشف عن أحدث ميزاتنا، المصممة لإحداث تحول في إدارة وحدات معالجة الرسومات، وزيادة الأداء، وتحقيق أقصى كفاءة، وتبسيط تحسين الموارد.
تعمل الخوارزميات والتحليلات المتقدمة في Turbonomic على تحليل أنماط استخدام وحدات معالجة الرسومات وتعديل الموارد ديناميكيًا لضمان الأداء الأمثل. ومن خلال فهم أعباء العمل والقيود المفروضة على الموارد، يقدِّم Turbonomic توصيات ذكية لتخصيص وحدة معالجة الرسومات، وتقليل الهدر وزيادة الاستفادة منها.
توفِّر ميزات تحسين استخدام وحدات معالجة الرسومات (GPU) الجديدة رؤية شاملة وفي الوقت الفعلي لاستخدام موارد GPU عبر بنيتك التحتية بأكملها. استفِد من لوحات المعلومات التفاعلية والتقارير القابلة للتخصيص في Turbonomic للحصول على رؤى متعمقة حول أداء وحدات معالجة الرسومات، وتحديد العوائق، واتخاذ قرارات مبنية على البيانات لتحسين الموارد.
تتكامل قدرات تحسين وحدات معالجة الرسومات في Turbonomic بسلاسة مع Kubernetes وRed Hat OpenShift. يُتيح هذا التكامل الاكتشاف التلقائي لأعباء عمل استدلال نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي اللغوية الكبيرة، وتوسيع نطاقها حسب الحاجة، لتحسين استخدام وحدات معالجة الرسومات المتاحة بناءً على متطلبات العمل، ما يضمن أداءً ثابتًا وكفاءة عالية في استخدام الموارد عبر بيئات الحاويات.
كُن في الصدارة وتجنَّب المشاكل المحتملة المتعلقة بوحدات معالجة الرسومات بفضل نظام التنبيه الاستباقي من Turbonomic. تلقَّ إشعارات بشأن العوائق المحتملة، أو الاستخدام غير الكافي، أو تدهور الأداء لاتخاذ إجراءات فورية والحفاظ على الأداء الأمثل لوحدات معالجة الرسومات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل قدرات الأتمتة في Turbonomic على تبسيط استعادة الموارد، ما يضمن إعادة وحدات معالجة الرسومات الخاملة إلى المخزون لإعادة تخصيصها، وبالتالي زيادة استخدام الموارد.
من خلال تحسين موارد وحدات معالجة الرسومات في السحابة بذكاء، يساعد Turbonomic المؤسسات على تقليل الإنفاق غير الضروري على وحدات معالجة الرسومات الخاملة أو منخفضة الاستخدام. ومع تحسين توزيع الأجهزة الافتراضية المدعومة بوحدات vGPU على البنية المحلية، سيضمن Turbonomic نقل هذه الأجهزة إلى المضيفين الذين لديهم سعة وحدات معالجة رسومات متاحة لضمان تخصيص الموارد واستخدامها على أفضل نحو. يمكن للشركات تحقيق عائد استثمار أفضل لأعباء العمل والتطبيقات المكثفة في استخدام وحدات معالجة الرسومات، وتخصيص الميزانيات بشكل أكثر فاعلية.
تمثِّل قدرات تحسين وحدات معالجة الرسومات من IBM Turbonomic قفزة كبيرة إلى الأمام في إدارة موارد وحدات معالجة الرسومات وتحسينها عبر أعباء العمل المتنوعة. ومن خلال الاستفادة من الرؤى التحليلية، والتحليل في الوقت الفعلي، والتكامل السلس مع البيئات الهجينة، يمكن للمؤسسات تحقيق أداء وكفاءة وتوفير في التكلفة غير مسبوقين. انطلق نحو مستقبل إدارة وحدات معالجة الرسومات مع Turbonomic وارتقِ بأعمالك إلى آفاق جديدة.
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