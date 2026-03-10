ندوة عبر الإنترنت حول قابلية الملاحظة في Logs in Context

توحيد السجلات. تسريع التصحيح. القضاء على انتشار الأدوات.

تؤدي بيانات السجلات المجزَّأة عبر الخوادم والتطبيقات إلى نقاط عمياء تجعل تحليل السبب الأساسي بطيئًا ومزعجًا. والاعتماد على الأدوات التقليدية غالبًا ما يؤدي إلى زيادة انتشار الأدوات دون توفير السياق اللازم لحل المشكلات بسرعة.

تقدِّم هذه الندوة عبر الإنترنت ميزة IBM Instana "Logs in Context" - حل موحَّد مبني على OpenTelemetry يعمل على دمج تسجيل السجلات مباشرةً في مجموعة قابلية الملاحظة لديك لاستجابة أسرع وأكثر ذكاءً للحوادث.

المتحدث المميز: Paul Watkins، مدير المنتج الأول، IBM Instana.

سجِّل لحضور ندوة الإنترنت عند الطلب لمعرفة كيفية القيام بما يلي:

- دمج السجلات بسلاسة في مجموعتك التقنية للحصول على رؤية شاملة من البداية إلى النهاية.

- تقليل انتشار الأدوات عن طريق استبدال الحلول التقليدية المجزأة.

- تسريع تحليل السبب الأساسي باستخدام رؤى متعمقة وسياقية حول لأداء.

- الاستفادة من معايير OpenTelemetry لاستراتيجية قابلة للتهيئة ومقاومة للتغيير في المستقبل.