يعمل الذكاء الاصطناعي على تحويل المؤسسات بسرعة غير مسبوقة، لكنه يؤدي أيضًا إلى زيادة التعقيد، ورفع مستوى المخاطر، والكشف عن حدود أدوات التكامل التقليدية. ومع توليد المؤسسات واستهلاكها للبيانات أكثر من أي وقت مضى، تواجه حلول iPaaS التقليدية صعوبةً في مواكبة الوتيرة. اطَّلِع على دليلنا وتعرَّف على كيفية مساعدة فئة جديدة من حلول التكامل المؤسسي المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تجاوز فوضى الاتصال، واستعادة السيطرة، واستخلاص القيمة الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي عبر عملك.

ما الذي ستتعلمه

- لماذا يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى زيادة فوضى التكامل، بدءًا من مخاطر سيادة البيانات ووصولًا إلى الزيادة الهائلة في واجهات برمجة التطبيقات وتحديات الأمن في البيئات متعددة السحابات.



- كيف تقضي منصات iPaaS من الجيل التالي من IBM على التجزئة من خلال منصة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمتد عبر السحابات والمناطق ومصادر البيانات وأنماط التكامل.

- العناصر الخمسة الأساسية التي يجب توافرها في أي منصة iPaaS حديثة، بما في ذلك التكامل الهجين، والحوكمة المركزية، والإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

- الأثر التجاري للمرونة والإنتاجية والحوكمة، الذي يمكن تحقيقه من خلال منصة موحَّدة تدعم كلًّا من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والتقنيين في وحدات الأعمال.

نزِّل المستند الكامل لتعرف كيف يمكنك تحديث بيئة التكامل لديك واستخلاص القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي عبر مؤسستك بأكملها.