حاسبة التكلفة الإجمالية للملكية (TCO)

تعمل خوادم IBM Power على تقليل التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من خلال دمج بصمة مراكز البيانات المادية وتقليل تكاليف ترخيص البرامج والصيانة والتبريد والكهرباء. يمكنك إنجاز المزيد باستخدام عدد أقل من النوى وتحسين الأداء والأمان أيضًا. استخدم هذه الحاسبة لمعرفة التكلفة الإجمالية للملكية لمختلف التكوينات ومدى خفض خوادم Power للتكلفة الإجمالية للملكية من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة البسيطة في الحاسبة. اكتشف عائد الاستثمار الذي يمكن أن تحققه شركتك من خوادم Power المحلية وPower Virtual Server.