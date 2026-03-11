يستنزف التعقيد في تكنولوجيا المعلومات الميزانيات، ويبطئ الابتكار، ويُخفي فرص النمو. يكشف هذا التقرير كيف تساعد الأتمتة الذكية لتكنولوجيا المعلومات -المدعومة بالذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة ومهام سير العمل الشاملة- المؤسسات على تقليل الهدر، وخفض المخاطر، واستخلاص قيمة أعمال قابلة للقياس. تشهد المؤسسات التي تتمتع بأتمتة عالية بالفعل مكاسب كبيرة: تقليل تكاليف تكنولوجيا المعلومات، وتسريع وقت الوصول إلى السوق، وتعزيز الأمن الإلكتروني، وزيادة نمو الإيرادات.

ما الذي ستتعلمه

- التكلفة الحقيقية لتعقيد تكنولوجيا المعلومات - بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات الظلية، والديون التقنية، وعدم الكفاءة التي تستنزف ما يصل إلى 24% من ميزانيات تكنولوجيا المعلومات.

- كيف تُسهم الأتمتة الذكية لتكنولوجيا المعلومات في تعزيز الأداء، محققةً انخفاضات تصل إلى 28% في تكاليف تكنولوجيا المعلومات و36% أقل في حوادث الأمن الإلكتروني.

- لماذا تتفوق المؤسسات ذات الأتمتة العالية، محققةً اعتمادًا أسرع للسحابة، ورؤية أعمق، وعائدًا أعلى على الاستثمار من التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

- كيف تساعد مهام سير العمل الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على التقليل من الأعمال اليدوية، وزيادة الدقة، وتسريع المرونة التشغيلية عبر بيئة تكنولوجيا المعلومات بأكملها.

نزِّل المستند الكامل لاكتشاف الاستراتيجيات التي تساعد عملك على تقليل التعقيد - وتحوُّل بيئة تكنولوجيا المعلومات لديك إلى محرك حقيقي للنمو.