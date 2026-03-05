تدخل الحكومات حقبة الذكاء الاصطناعي، وهي فترة يترتب على التقاعس فيها مخاطر إضافية. يسارع القادة عالمياً لرفع وتيرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لتعزيز المهمات في مجالات الدفاع والتعليم والصحة والخدمات العامة. ومع ذلك، فإن الفجوات الكبيرة في جاهزية البيانات والمهارات والحوكمة تهدد مسيرة التقدم. يوضح هذا التقرير كيف يمكن للحكومات تحويل الذكاء الاصطناعي إلى أداة للتقدم تجعل الموظفين العموميين يزدهرون، وتبني الثقة، وتعزز المرونة الوطنية. كما يحدد التقرير الخطوات العاجلة التي يجب على القادة الحكوميين اتخاذها لإعداد المؤسسات والبنى التحتية والقوى العاملة لمستقبل يستند إلى الذكاء الاصطناعي.

النقاط الرئيسية:

• ترتفع ميزانيات الذكاء الاصطناعي ارتفاعًا حادًا، وتتحول نحو الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيل.

• نسبة محدودة من البيانات الحكومية مهيأة للذكاء الاصطناعي أو مستغلة في الوقت الراهن.

• تمثل الكفاءات البشرية والحوكمة وعنصر الثقة كبرى فجوات الجاهزية.

• الذكاء الاصطناعي الوكيل سيحوِّل المهام - بدءًا من خدمات المواطنين ووصولاً إلى الاستجابة في حالات الطوارئ.

• المرونة الوطنية للذكاء الاصطناعي تعتمد على التعليم والبنية التحتية والأمن السيبراني.

اقرأ التقرير الكامل "الحكومة في عصر الذكاء الاصطناعي" لمعرفة كيف يمكن للحكومات تفعيل الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الثقة، وتحصين القوى العاملة لمواجهة تحديات المستقبل.