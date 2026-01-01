يصف هذا المنشور من Redpaper حلًا عالي الأداء للوصول إلى الملفات والكتل باستخدام IBM® Storage Virtualize وIBM Storage Scale، لتوفير واجهات وصول إلى الملفات تناسب أحمال تشغيل متنوعة، سواء تقليدية أو مرتبطة بعصر السحابة أو ناشئة، مثل SAP وتطبيقات الويب وتحليل الجينوم. ويقدّم دليلًا تفصيليًا لمهندسي التنفيذ حول دمج IBM® FlashSystem وIBM® Storwize القديم لتخزين الكتل، إلى جانب IBM Storage Scale للوصول إلى الملفات عبر نظام ملفات الشبكة (NFS).

صُمم هذا الحل للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات سعات التخزين المحدودة، ويستهدف عملاء IBM FlashSystem الذين يحتاجون بشكل أساسي إلى تخزين الكتل مع إمكانات الوصول إلى الملفات. ونخطط للترويج لهذا الحل أساسًا من خلال شركاء أعمال IBM، لتزويد العملاء بحل شامل ومتكامل. ولا يستهدف هذا الحل حالات استخدام NAS أو Citrix أو أدلة المستخدمين الرئيسية.