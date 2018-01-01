استشارات الثقافة وإدارة التغيير

بينما تواجه الشركات تحديات بيئة الأعمال المتسارعة في عالم اليوم، يظل تحول الأعمال يمثل الأولوية القصوى. ويشمل ذلك تحسين طريقة عملنا، والتكيف مع الرقمنة، ومعالجة مشكلات التضخم مثلًا، ونقص المواهب، وقيود سلسلة التوريدات، وتنفيذ تدابير الاستدامة في الوقت الفعلي. ولأن التغيير المستمر أصبح هو القاعدة الآن، أصبح من الضروري أن تضع المؤسسات ضمن أولوياتها المرونة التنظيمية وإيجاد ثقافة تنظيمية تمكّن القادة والموظفين من التكيف والازدهار أثناء الانتقال والتحول.
ولتحقيق ذلك، فإن تطوير طريقة التفكير والسلوكيات وتوفير الدعم المناسب يُعد أمرًا بالغ الأهمية. كما تحتاج المؤسسات أيضًا إلى توظيف هياكل واستراتيجيات فعَّالة لإدارة التغيير لتنفيذ عمليات التغيير والتنقل بكل نجاح وسلاسة. يتمثل هدف IBM Consulting باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال استشارات إدارة التغيير المؤسسي في تمكين الشركات من إحداث التحول في ممارساتها، بفضل خبرتنا في إدارة المشاريع ومبادرات التغيير.
تخيل وجود التحول الرقمي الذي يعود بالفائدة على كل من الموظفين والأعمال التجارية على حدٍ سواء. ذلك التحول الذي من شأنه تعزيز قدرات مؤسستك، وزيادة رضا الموظفين وإنتاجيتهم، وتقليل التكاليف، وتحسين نتائج الرعاية الصحية. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمثل دورًا رئيسيًا في هذه العملية، مما يساعد المؤسسات على توقع المخاطر واتخاذ قرارات مستنيرة وتبسيط التواصل لإدارة التغيير بفاعلية وكفاءة أكبر.
في IBM، لدينا "خدمات استشارية متعلقة بالتغيير والثقافة" تم تصميمها لمساعدة المؤسسات على أن تصبح "جاهزة للتغيير" وأن تتكيف مع طرق العمل والتقنيات الجديدة. فنحن ندرك جيدًا أن الشركات لا بد وأن تتطور باستمرار ومستعدون لدعمها من خلال مجموعة كبيرة من سيناريوهات التحول، بما في ذلك عمليات الدمج وإعادة الهيكلة. ويأتي نهجنا القائم على الذكاء الاصطناعي ليحقق تكامل الشراكات بين الإنسان والتقنية لإيجاد حل فريد وفعَّال.
نعمل بشكل وثيق مع العملاء لبناء ثقافة مؤسسية تتواءم مع استراتيجيات أعمالهم، وتسرّع النمو، وتحسّن من تجربة الموظفين، وتقلل من المخاطر، وتنطلق بقوة أكبر. ويتمثل هدفنا في مساعدة قادة الأعمال على تطوير عقليات الجيل القادم والقدرات اللازمة لاجتياز أوقات التغيير بثقة واطمئنان.
التركيز بكل عزم وتصميم على تمكين الموظفين وتطوير مهاراتهم وفق أحدث طرق العمل
قم بتنشيط وتمكين كل مستوى من مستويات المؤسسة لتولي زمام الأمور واعتماد التغيير وتشكيل المستقبل.
احرص على توفير نهج منظم لقياس قيمة مبادرات التغيير المستمرة لتعظيم عائد الاستثمار.
يمكنك تحويل ثقافة شركتك بحيث تتناغم مع التخطيط الاستراتيجي والأهداف الاستراتيجية، مما يؤدي إلى تسريع النمو، ورفع مستوى مشاركة الموظفين، وتقليل المخاطر، وزيادة مرونة مؤسستك أمام التحديات.
احرص على الارتقاء بوجهات نظر قادة الأعمال لتهيئة بيئة يستطيع فيها الجميع تجسيد سلوكيات التحول الثقافي المطلوبة لتحقيق النجاح وإظهارها.
يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي للتوصية بالدورات التدريبية ذات الصلة، وتقديم ملاحظات مخصصة، وتكييف محتوى التدريب مع احتياجات كل متعلم، مما يساعد في تقييم الجاهزية واستبقاء الموظفين.
بادر بإعطاء الأولوية لتصميم تنظيمات رشيقة متوائمة مع ديناميكيات السوق ووضع احتياجات تجربة العملاء في مقدمة أولويات النموذج التشغيلي.
احرص على تقديم تجارب تغيير الثقافة الشخصية لإلهام وإشراك القوى العاملة لديك. يمكنك استخدام الألعاب التفاعلية وحملات التواصُل واسعة الانتشار لتقديم أفضل تجارب التغيير.
تعمل IBM Consulting على بث الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل القادم لتحسين جهود التغيير، مما يضمن المرونة والاستجابة لمتطلبات العمل المتغيرة باستمرار.
تدعم البنية الأساسية لسحابة Oracle أعباء العمل المتراكمة والقديمة، مع استمرار تقديم أدوات حديثة لتطوير الخدمات السحابية.
نحن نقدم خرائط طرق SAP S/4HANA مخصصة تعمل على خفض التكاليف وزيادة المرونة وتحسين النتائج.
نحن نساعدك على الاستفادة من إمكانات التقنيات السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ Workday لديك لإحداث التحول المنشود في أقسام الشؤون المالية والموارد البشرية بمؤسستك.
الاتجاه الرائج: ندرة المهارات وتحولات تركيبة الموظفين (من حيث الشيخوخة والشباب) تحددان الشكل الجديد لتفاعل أعضاء المؤسسة بعضهم مع بعض.
إعادة صياغة تجربة الموظفين من منطلق تأييد التغيير ودعم استخدام الذكاء الاصطناعي. حلول شمولية من خلال تجربة عمل مكرسة.
يتطلب التحوّل المؤسسي نهجًا رقميًا قائمًا على التجربة يُلهم التغيير المؤسسي المستمر.
أعد تشكيل قسم الموارد البشرية لديك باعتماد تصميم يركز على الموظفين ويستخدم تقنيات مبتكرة ونموذج تشغيل ديناميكي.
إعادة تخيل الموارد البشرية مع وضع الذكاء الاصطناعي في صميمها - تقديم قيمة الأعمال، وتسريع جدول الأعمال الرقمي، وإلغاء إمكانات القوى العاملة وبناء المرونة.
تمكّن من تسريع استخدامك للذكاء الاصطناعي التوليدي وإعادة التفكر في قسم الموارد البشرية لديك من منظور جديد باستخدام موجز استراتيجية الذكاء الاصطناعي.
تواصل مع مجموعتنا المتنوعة من خبراء IBM الذين يمكنهم مساعدتك في اتخاذ خطوتك الكبيرة التالية.
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