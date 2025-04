تدعم IBM Cloud عملاءها في تعزيز قراراتهم المستندة إلى المخاطر، حيث توفّر وثائقنا معلومات تفصيلية عن كل خدمة سحابية، لتسليط الضوء على تدابير المرونة المدمجة في الخدمة، ومساعدة العملاء في تصميم حلول قادرة على مواجهة الانقطاعات غير المتوقعة. كما نُدرج وثائق امتثال مفصّلة كدليل على متانة القدرات المتاحة. يعمل أيضًا IBM Cloud Security and Compliance Center Workload Protection على التشغيل الآلي لعمليات التحقق من الامتثال لمعايير IBM Cloud Framework for Financial Services وDORA وPCI والعديد من المعايير الأخرى ذات الصلة بالقطاع أو المندرجة ضمن أفضل الممارسات—سواء على موارد IBM Cloud أو في بيئات السحابة المتعددة.