جامعة أوكلاند تلجأ إلى طلابها لتطوير حلول تمكينية
لطالما واجه الباحثون في جامعة أوكلاند، Waipapa Taumata Rau، إحدى المؤسسات التعليمية البارزة في نيوزيلندا، تحديات كبيرة نتيجة تعقيدات التمويل والمتطلبات الأخلاقية والتنظيمية للبحث العلمي.
قبل بدء أي مشروع بحثي، عادةً ما يقدِّم الباحثون عدة طلبات مِنَح للجهات المموِّلة المحلية والدولية، كلٌّ منها له متطلبات أهلية ونماذج تقديم ومعايير تقييم خاصة بها. بمجرد الحصول على التمويل، يحتاج الباحثون بعد ذلك إلى الحصول على موافقة أخلاقية من اللجان الوطنية أو المؤسسية للأبحاث لأي دراسة تشمل حيوانات أو مشاركين من البشر. يحتاج الباحثون أيضًا إلى تقديم طلب للحصول على تصاريح تصدير من حكومة نيوزيلندا إذا كانوا يرسلون بيانات أو تقنيات خاضعة للرقابة إلى شركاء خارجيين. كل هذه المتطلبات تولِّد شعورًا بالإحباط والتأخير لدى الباحثين وتقلل بشكل كبير من الوقت المتاح للبحث.
نسبة النجاح في توجيه طلبات الاختبار إلى اللجنة الصحيحة.
نسبة الدقة في اكتشاف أنواع الأخطاء المعروفة في الطلبات التجريبية.
للتغلب على هذه التأخيرات المرهقة، تعاونت الجامعة مع IBM لاستضافة هاكاثون لطلاب برنامج Master of AI. قاد هذه المبادرة أحد كبار المتخصصين في الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي في IBM والدكتور Thomas Lacombe، مدير برنامج Master of Artificial Intelligence (MAI) في الجامعة. وقد عملوا معًا على وضع الإطار التنظيمي للهاكاثون حول عملية تقديم طلبات البحث، مع استخدام حالات استخدام مقدَّمة من Nick Kearns من مكتب البحث والابتكار بالجامعة. لمساعدة الطلاب، قدَّمت شركة IBM منصاتها التكنولوجية -IBM® watsonx.ai وIBM® watsonx Assistant- إلى جانب تقديم مدخلات منظمة لمعايير تقييم الهاكاثون والإرشاد والخبرة التقنية، بالتعاون مع شريك أعمال IBM، شركة ElementX.
باستخدام IBM watsonx.ai، بدأت فرق الطلاب المتنافسة بإنشاء وكلاء مبتكرين مدعومين بالذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات تقديم ومراجعة طلبات المنح، وطلبات الأخلاقيات، وتصاريح مراقبة التصدير. ومن خلال استخدام بيانات من مستندات متاحة للعامة وتقنية المطالبة بخطوات قليلة لتتوافق مع توقعات المقيّمين، قدَّمت حلول إثبات المفهوم التي طورها الطلاب تعليقات ذات صلة وواعية بالسياق للباحثين حول طرق تحسين طلباتهم وضمان الامتثال لمتطلبات المموِّلين والجامعة والحكومة.
أظهرت حلول إثبات المفهوم التي طوَّرها الطلاب قيمة وإمكانية تطبيق حلول الذكاء الاصطناعي الوكيل لإدارة البحث، مع إمكانية توفير وقت كبير للباحثين. من بين الطلبات التجريبية التي تم اختبارها، تمكَّن وكيل الذكاء الاصطناعي من توجيه 95% منها إلى اللجنة الصحيحة واكتشَف 85% من الأخطاء المعروفة أثناء عملية التقديم.
بعد الهاكاثون، واصلت الجامعة وIBM التعاون في تطوير حلول ذكاء اصطناعي وكيلية للمؤسسات لإدارة البحث العلمي. تعمل الحلول التي تستخدم IBM® watsonx والمستضافة على IBM® Cloud بتكلفة منخفضة، ما يوفر للجامعة أدوات قابلة للتوسع وعند الحاجة.
تأسست جامعة أوكلاند في عام 1883، وهي أكبر جامعة في نيوزيلندا، وتخدم أكثر من 40,000 طالب. تشتهر المؤسسة بتفوقها في البحث العلمي والتزامها بالابتكار، وتقدِّم مجموعة واسعة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا في مختلَف التخصصات.
تُعَد ElementX شركة تقنية متخصصة في تطوير حلول متقدمة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وتركِّز على ابتكار منتجات تعزز تجربة المستخدم والكفاءة من خلال الأتمتة الذكية والرؤى المستندة إلى البيانات. تتعاون ElementX عن كثب مع العملاء لتصميم حلول تُلبي احتياجاتهم الفريدة، مستفيدةً من أحدث التقنيات لحل التحديات المعقدة وتعزيز التحول الرقمي. تمتد خبراتهم عبر صناعات متعددة، ما يضمن نتائج قوية وقابلة للتوسع وذات تأثير ملموس.
