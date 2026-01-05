أدى إطلاق UoA Assistant إلى تحسين كبير في الكفاءة ورضا الطلاب. كان الهدف زيادة نسبة تفاعلات الطلاب التي يتم حلها من المرة الأولى وعن طريق الخدمة الذاتية، مع الحفاظ على مستويات رضا الطلاب المرتفعة الحالية. ونتيجةً لذلك، تحسَّن معدل الحل من المحاولة الأولى بنسبة 40%، وتحسَّنت نسبة الاعتماد على الخدمة الذاتية مقارنةً بالخدمة المدعومة بنسبة 58%. كما حافظت مقاييس رضا الطلاب على ارتفاعها أيضًا، حيث سجَّل UoA Assistant نسبة 81%، ومركز التجربة 91%. يدير نظام الذكاء الاصطناعي الاستفسارات الروتينية بكفاءة، ما يُتيح للطلاب العثور بسهولة على المعلومات في منصة واحدة دون الحاجة إلى التنقل بين صفحات بحث متعددة. يتميز UoA Assistant بنسبة تغطية واحتواء تزيد عن 90%، حيث يتم حل معظم الاستفسارات دون تدخل بشري. تضمن ميزة التحديث الديناميكي حصول الطلاب على أحدث المعلومات. وقد ساهمت هذه التحسينات في رفع مستوى خدمات دعم الطلاب وتعزيز مكانة الجامعة كجهة رائدة في الابتكار التعليمي، إلى جانب تمهيد الطريق للمزيد من التعاون مع IBM وElementX لتقديم قدرات إضافية وتوسيع قنوات الاتصال.