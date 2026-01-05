جامعة أوكلاند وIBM
واجهت Waipapa Taumata Rau، جامعة أوكلاند، التي تضم 46,000 طالب، تحديات كبيرة أثَّرت في الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع الأوسع أثناء انتقالها إلى التعلم الافتراضي خلال الجائحة. وقد أدى تزايد استفسارات الطلاب، إلى جانب الطبيعة المتغيرة للمعلومات؛ بسبب القيود المستجدة، إلى إجهاد قدرة الجامعة على تقديم الدعم بشكل دقيق وفي الوقت المناسب. كان الطلاب يبحثون عن إجابات تتغير بشكل متكرر، ما جعل من الضروري تقديم المعلومات المحدَّثة بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى غياب نظام بحث قوي إلى إعاقة استرجاع المعلومات بكفاءة. أدت الحواجز اللغوية والحاجة إلى تواصل حساس ثقافيًا إلى تعقيد تفاعلات الطلاب بشكل أكبر. دون معالجة هذه التحديات، كانت الجامعة معرضة لخطر انخفاض رضا الطلاب، وضغط الموارد، وإعاقة الابتكار.
استجابةً لهذه التحديات الملحّة، طوَّرت IBM، بالشراكة مع ElementX، حل ذكاء اصطناعي حواري مخصصًا لجامعة أوكلاند (UoA Assistant). شمل الحل عملية تحديد نطاق شاملة لتوضيح أولويات الجامعة والتعاون مع الموظفين المسؤولين عن استفسارات الطلاب. تم بناء UoA Assistant على IBM® watsonx Assistant وIBM® Watson Discovery، ويتميز بقدرات متقدمة لفهم اللغة الطبيعية (NLU)، ما يمكِّنه من التعلم والتكيف مع مرور الوقت. تعامَل روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي هذا مع الأسئلة المتكررة بكثرة، وتكامَل بسلاسة مع الأنظمة الحالية لتقديم ردود مخصصة. ومن أبرز الميزات سهولة قيام موظفي الجامعة بتحديث المعلومات، ما أتاح إجراء تعديلات سريعة استجابةً للظروف المتغيرة. وقد أدَّى تنفيذ هذا الحل المبتكر إلى تحويل تفاعلات الطلاب، مع توفير نظام دعم ديناميكي وسريع الاستجابة.
أدى إطلاق UoA Assistant إلى تحسين كبير في الكفاءة ورضا الطلاب. كان الهدف زيادة نسبة تفاعلات الطلاب التي يتم حلها من المرة الأولى وعن طريق الخدمة الذاتية، مع الحفاظ على مستويات رضا الطلاب المرتفعة الحالية. ونتيجةً لذلك، تحسَّن معدل الحل من المحاولة الأولى بنسبة 40%، وتحسَّنت نسبة الاعتماد على الخدمة الذاتية مقارنةً بالخدمة المدعومة بنسبة 58%. كما حافظت مقاييس رضا الطلاب على ارتفاعها أيضًا، حيث سجَّل UoA Assistant نسبة 81%، ومركز التجربة 91%. يدير نظام الذكاء الاصطناعي الاستفسارات الروتينية بكفاءة، ما يُتيح للطلاب العثور بسهولة على المعلومات في منصة واحدة دون الحاجة إلى التنقل بين صفحات بحث متعددة. يتميز UoA Assistant بنسبة تغطية واحتواء تزيد عن 90%، حيث يتم حل معظم الاستفسارات دون تدخل بشري. تضمن ميزة التحديث الديناميكي حصول الطلاب على أحدث المعلومات. وقد ساهمت هذه التحسينات في رفع مستوى خدمات دعم الطلاب وتعزيز مكانة الجامعة كجهة رائدة في الابتكار التعليمي، إلى جانب تمهيد الطريق للمزيد من التعاون مع IBM وElementX لتقديم قدرات إضافية وتوسيع قنوات الاتصال.
تُعَد Waipapa Taumata Rau، جامعة أوكلاند أكبر جامعة في نيوزيلندا، حيث يمر حوالي 46,000 طالب عبر أحد فروعها الخمسة سنويًا. وتشتهر بالتزامها بتعزيز بيئة من التميُّز الأكاديمي والابتكار. يظهر التزام الجامعة بتطوير خدمات الطلاب وقدرتها السريعة على التكيّف مع المتغيّرات التعليمية من خلال استثمارها الأخير في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ما يضمن تجربة سلسة وثرية لكل طالب.
تُعَد ElementX شركة تقنية متخصصة في تطوير حلول متقدمة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وتركِّز على ابتكار منتجات تعزز تجربة المستخدم والكفاءة من خلال الأتمتة الذكية والرؤى المستندة إلى البيانات. تتعاون ElementX عن كثب مع العملاء لتصميم حلول تُلبي احتياجاتهم الفريدة، مستفيدةً من أحدث التقنيات لحل التحديات المعقدة وتعزيز التحول الرقمي. تمتد خبراتها عبر صناعات متعددة، ما يضمن نتائج قوية وقابلة للتوسع وذات تأثير ملموس.
يُعَد IBM® watsonx Assistant حل ذكاء اصطناعي حواري من الجيل الجديد، يمكِّن جمهورًا أوسع بما في ذلك المستخدمون غير التقنيين في المؤسسة من إنشاء مساعدين مدعومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي بسهولة، لتقديم تجارب خدمة ذاتية سلسة للعملاء عبر أي جهاز أو قناة، والمساهمة في زيادة إنتاجية الموظفين، والتوسع عبر أعمال المؤسسة.
