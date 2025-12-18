قامت Trade Works ببناء منصة تداول مالية مبتكرة تقلل التكاليف والوقت من خلال مشاركة أنظمة FX/CFD.
تشارك Trade Works في تخطيط وتطوير أنظمة المعاملات عبر الإنترنت للمؤسسات المالية وبناء منصات التجارة الإلكترونية، إلى جانب الأنظمة الأخرى. مع اعتماد تطوير الحِزم الداخلية والخدمات السحابية وخدمات بنية المصادقة متعددة العوامل كركائز رئيسية، دعمت الشركة منذ فترة طويلة أنظمة مستقرة ومعاملات مالية سلسة من خلال خدمات متكاملة، بدءًا من التخطيط ووصولًا إلى الصيانة والتشغيل.
في مجال أنظمة المعاملات المالية، الذي يُعَد الركيزة الأساسية لأعمال Trade Works، ظهر على مدى سنوات عدة عدد من التحديات التي تواجه المؤسسات المالية. كان تطوير أنظمة الفوركس وعقود الفروقات (FX/CFD) التقليدية وتنفيذ كلٍّ منها يتم بشكل فردي من قِبل كل مؤسسة، ما أدَّى حتمًا إلى فترات تطوير أطول وزيادة التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، تداخلت تكاليف التحديثات الناتجة عن متطلبات المستثمرين والامتثال للقوانين واللوائح، ما أدى إلى زيادة العبء الكلي للتكاليف عبر بنية النظام. ولم تؤثِّر هذه التحديات في تقليل الميزة التنافسية للمؤسسات المالية وإعاقة جذب مستثمرين جُدُد فحسب، بل جعلت أيضًا دخول اللاعبين الجُدُد إلى سوق FX/CFD أمرًا صعبًا.
كان من الضروري للمؤسسات المالية السعي إلى تحسين تجربة المستثمرين وتوسيع الخدمات من خلال تقديم خدمات شاملة لمعالجة هذه المشكلات وتشجيع الاستخدام الموسَّع.
لحل هذه المشكلات، ركَّزت Trade Works على خدمة من نوع مزوِّد خدمات التطبيقات (ASP) لأنظمة FX/CFD. واستخدمت Trade Works نظام IBM® Power/IBM® i، المعروف بتوافره العالي وأدائه المتميز، لبناء أساس متين.
بالإضافة إلى ذلك، وبالاستفادة من خبراتها المتراكمة في التكنولوجيا المتقدمة والأمن على المنصات السحابية، فضلًا عن تصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم الذي يركِّز على سهولة الاستخدام، بدأت الشركة بتطوير خدمة جديدة من نوع ASP بمشاركة أعضاء ذوي خبرة واسعة في أنظمة المعاملات المالية.
يقول Kazuyuki Nakahara، المدير التنفيذي في قسم الحلول بالشركة: "لبناء نظام مالي حيوي، كنا بحاجة إلى الاستقرار والموثوقية، خاصةً في تداول الفوركس وعقود الفروقات، حيث كانت هناك حاجة ضرورية إلى قوة معالجة عالية للتعامل مع كميات ضخمة من بيانات المعاملات في الوقت الفعلي. كما كان تعزيز الإجراءات الأمنية، التي أصبحت ذات أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة، يمثِّل قضية رئيسية أيضًا. لذلك اخترنا IBM Power/IBM i كمنصة مثالية لتلبية هذه المتطلبات بالكامل".
أسفرت هذه المبادرة عن إطلاق خدمة ASP المشتركة المبتكرة TradePower FX/CFD للمؤسسات المالية. بالإضافة إلى تقليل التكاليف بفضل قابلية التوسع للخدمة المشتركة، نجحت الشركة في تقليل حواجز التكلفة لدخول السوق بشكل كبير.
قدَّمت Trade Works خدمة TradePower FX/CFD إلى خدمة تداول الهامش بالعملات الأجنبية GMO Aozora FX التابعة لبنك GMO Aozora Net Bank. بدأ البنك العمليات الإنتاجية في 10 أغسطس 2025، ويواصل تسريع تطوير خدمات FX/CFD في المستقبل.
بدءًا من إدخال النظام في بنك GMO Aozora Net Bank، تخطِّط Trade Works لتوسيع أعمالها في سوق FX/CFD، وتقديم النظام للمزيد من المؤسسات المالية.
لتحسين رضا العملاء والمساهمة في تطوير المؤسسات المالية من خلال التحسينات الوظيفية المستمرة، ستواصل الشركة تطوير وظائف إدارة المخاطر والتداول الآلي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم رقمنة المؤسسات المالية مع النظر في التوسع للأسواق الخارجية.
شركة Trade Works المحدودة (بورصة طوكيو STD 3997، ميناتو-كو، طوكيو، الرئيس: Masakatsu Saito) هي شركة مالية تكنولوجية تعمل على تخطيط وتطوير أنظمة المعاملات عبر الإنترنت للمؤسسات المالية. تحقق الشركة موثوقية وأمنًا عاليين على منصة سحابية، مع قوة رئيسية في تصميم واجهة وتجربة المستخدم والتركيز على سهولة الاستخدام. يمتلك العديد من أعضاء الشركة خبرة واسعة في صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتستقطب اهتمامًا لقدرتها على دعم خدمات مالية مستقبلية. إلى جانب بنية نظام البورصة من الجيل القادم لشركة Trade Works، تهدف الشركة أيضًا إلى التوسع في الخارج من خلال الاستفادة من خدمات حِزم المهام والذكاء الاصطناعي التوليدي وغيرها.
