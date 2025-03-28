لا شك أن شراء سيارة قرار كبير، وقد تكون عملية مرهقة للأعصاب.
تدعم Toyota Finance رحلة شراء السيارات بالكامل للعملاء، بدءًا من القروض إلى التأمين وخطط السداد وإجراءات تقديم الطلبات لملايين الأشخاص في اليابان سنويًّا. وتعمل الشركة باستمرار على تحسين التقنية والعمليات التجارية لتقديم خدمات شاملة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائها.
ومع ذلك، فإن التقنية الرقمية التقليدية تفرض قيودًا على تلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء ومتطلبات الخدمات المالية المعقدة. وفي المجالات التي تتطلب اتخاذ قرارات أكثر تقدمًا وتعقيدًا، بدلًا من مجرد أتمتة المهام الروتينية، كان من الصعب الاستجابة باستخدام الحلول التقنية التقليدية.
كانت هناك العديد من التحديات في تطوير وتنفيذ أدوات الذكاء الاصطناعي المناسبة لكل قسم من أقسام التمويل في شركة Toyota. وبذلت مراكز الاتصال على وجه الخصوص جهودًا كبيرة في إنشاء الأسئلة الشائعة، وكان تأمين الموارد البشرية ذات الخبرة مشكلة من المشكلات التي واجهتهم. لذا جاء التحول الرقمي لمعالجة هذه التحديات كاستراتيجية أساسية للحفاظ على العمليات المستقبلية، وبدأت Toyota Finance بالعمل بنشاط على ابتكار الأعمال باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
في البداية، اختارت الشركة نهجًا يركز على العمليات التجارية الداخلية، بهدف تحسين كفاءة وجودة العمليات داخل المؤسسة ككل.
كانت شركة Toyota Finance مصممة على تبني نهج الجمع بين "التقنية الرقمية + الذكاء الاصطناعي" من أجل إحداث التحول الجذري المنشود في عملياتها التجارية. ومن خلال إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي، هدفت الشركة إلى تحسين العمليات التجارية المعقدة التي كان من الصعب رقمنتها. وعلى وجه التحديد، سرّعت الشركة من وتيرة الابتكار في مجالات تشمل تحليل البيانات والأتمتة ودعم اتخاذ القرار.
في طليعة التحول الرقمي، يتطلب إطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي اتباع نهج حذر وجريء. ونجد أن الممارسات الاستكشافية التي تبدأ في التطبيق الاستراتيجي بداية بسيطة في الإنتاج تساعد على تمهيد الطريق نحو الابتكار.
تعاونت شركة Toyota Finance بشكل وثيق مع فريق IBM's Client Engineering وفريق Customer Success Manager في هذه المبادرة، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تطوير وتقييم الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة آلية تحديد الوصول من IBM Cloud.
وبمجرد إنشاء بيئة sandbox لشركة IBM Cloud، نفذت شركة Toyota Finance وشركة IBM العديد من المشاريع التجريبية التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمل من خلال نهج يركز على المشاركة في الإنشاء التعاوني.
تتكون هذه البيئة التجريبية من عنصرين: منصة مرنة لتطوير التطبيقات باستخدام OpenShift ومنصة الذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام watsonx. ونجحت الشركة مرارًا في تطوير وتقييم التطبيقات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي للتأكد والتحقق من إمكانية التحسين المستمر للكفاءة التشغيلية.
لتلبية الحاجة المتزايدة إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، نجح فريق متخصص في إنشاء حلول الذكاء الاصطناعي، ومشترك بين Toyota Finance وIBM Client Engineering، في تحديد أولويات المجالات التشغيلية لشركة Toyota Finance، وأحرز بالفعل تقدمًا في عدة مشاريع تمت داخل بيئة IBM Cloud على مدار 10 أشهر. وكان من أحد هذه المشاريع أداة دعم تشغيلي لتدقيق محتوى معلومات البريد الإلكتروني للمستخدم النهائي، وهي قيد الاستخدام منذ نوفمبر 2024. ويوجد مشروع آخر لإنشاء الأسئلة الشائعة المستخدمة في الرد على استفسارات وكلاء السيارات في مرحلة تجربة التحقق من الوصول إلى أداة تدعم إنشاء الأسئلة الشائعة. ويجري حاليًّا التحقق وإجراء مزيد من التحسينات، بهدف تطبيق هذه الأداة على عمليات الإنتاج في فبراير 2025.
بفضل التنفيذ الشامل لأحدث الأساليب التي ضمت منصة ™IBM® watsonx.ai من ®IBM® OpenShift وإطار عمل ®Red Hat® OpenShift، تعمل الشركة على تسريع الجهود التجريبية لتحسين العمليات.
على وجه التحديد، هناك مشروعان لتوليد استخدام الذكاء الاصطناعي:
ومن الآن فصاعدًا، تعتزم Toyota Finance مواصلة تحسين مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالية وتطويرها لتصبح نظامًا يلبي جميع احتياجات السوق، مع تكثيف العمل بنشاط على استكشف مجالات جديدة يمكن تطبيقها.
ولزيادة تسريع إنشاء مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي، تم تكوين فريق عمل على مستوى الشركة، وتم جمع الأفكار المبتكرة من أقسام فريدة من نوعها ثم الترويج للتجارب الإيضاحية والتطبيقات العملية تباعًا. وفي إطار استكشاف المشاريع الجديدة، تسعى الشركة إلى استكشاف التطبيقات المحتملة للذكاء الاصطناعي التوليدي من مختلف وجهات النظر المتنوعة، بما في ذلك تحسين كفاءة العمل وتعزيز الامتثال وتحسين تجربة العملاء. والأهم من ذلك كله استمرار التأكد من أن هذه الابتكارات صالحة من منظور العميل وتؤدي مباشرةً إلى تحسين رضاه.
تأسست Toyota Finance منذ عقود، واليوم رسخت مكانتها كشركة رفيعة المستوى تقدم خدمات تمويل سيارات شاملة في اليابان. ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة طوكيو، وتمتد أعمالها في كل أنحاء اليابان، وتقدم خدمات ترضي عددًا كبيرًا من العملاء كل عام. ولا تركز الشركة على المعاملات البسيطة فحسب، بل تقدم أيضًا نظام دعم شاملاً يتيح أفضل تجربة لامتلاك السيارة الأكثر راحة.
© حقوق الطبع والنشر لشركة IBM 2024. تعد IBM وشعار IBM وشعار IBM وIBM Cloud وwatsonx.ai علامات تجارية لشركة International Business Machines Corp. ويحتوي هذا المستند على أحدث المعلومات اعتبارًا من تاريخ النشر الأولي وهو قابل للتغيير من قِبل شركة IBM دون إشعار مسبق. ولا تتوفر جميع العروض في كل الاختصاص القضائي الذي تعمل فيه شركة IBM.
تُعرض جميع أمثلة العملاء المنقولة أو المذكورة كإيضاحات للطريقة التي استخدم بها بعض العملاء منتجات IBM، والنتائج التي قد يحققونها. وتختلف التكاليف البيئية الفعلية وخصائص الأداء وفقًا لتكوينات وظروف كل عميل على حدة.
®Red Hat® وOpenShift هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة IBM في الدولة المتحدة ودول أو مناطق أخرى.