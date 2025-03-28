مع إدخال نظام إدارة قطع الأشجار، تحسَّنت العمليات بشكل كبير. في السابق، كان يتعين بعد إجراء المسح الأولي لأعمال قطع الأشجار في الموقع إنشاء النماذج اللازمة للعمل في المكتب، ولكن مع النظام الجديد، يمكن للموظفين تحديد مواقع الأشجار عبر تطبيق الهاتف الذكي من الموقع، وإكمال التوثيق، وإرسال التعليمات بضغطة زر. يوفِّر النظام تجربة سلسة للموظفين من خلال ربط الخرائط والبيانات بكل مهمة. يتم وضع علامات على الأشجار التي تحتاج إلى النظر في قطعها استنادًا إلى بيانات موضوعية مثل معلومات المسح الميداني وتوقعات النمو، ما يسمح باستخدام الميزانيات المخصصة لأعمال قطع الأشجار بشكل أكثر فاعلية. في المستقبل، تفكِّر شبكة توهوكو للطاقة الكهربائية في إتاحة بعض وظائف نظام إدارة قطع الأشجار لمقاولي القطع، بحيث يمكن إنجاز سلسلة المهام بالكامل على النظام، بدءًا من طلب العمل ووصولًا إلى الإبلاغ عن الإنجاز وقبول العمل بعد الفحص، ما يجعله خاليًا تمامًا من الورق.