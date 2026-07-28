تسريع التحول المستند إلى الذكاء الاصطناعي بكل ثقة

يعمل بنك تايوان للأعمال على تحديث العمليات، وتعزيز المرونة، وترسيخ حوكمة الذكاء الاصطناعي الموثوقة.
على مدار أكثر من قرن، ساعد بنك تايوان للأعمال (TBB) على دعم اقتصاد تايوان من خلال خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولكن مع تطور توقعات العملاء وتسارع تبني الخدمات المصرفية الرقمية، واجه البنك تحديًا متزايدًا يتمثل في: كيف يمكن لمؤسسة مالية أن تبتكر بشكل أسرع مع الحفاظ على الاستقرار والأمان والامتثال المطلوبين في مجال شديدة التنظيم؟
ازداد الضغط خلال فترة الجائحة، حيث نما عدد العملاء النشطين بشكل كبير، وزادت أحجام المعاملات بأكثر من 50%، وارتفع نشاط الدفع عبر الهاتف المحمول بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، فرضت الجهات التنظيمية متطلبات جديدة حول المرونة التشغيلية، والجاهزية السحابية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي. ولمواكبة ذلك، كان على بنك تايوان للأعمال تحديث الأنظمة المصرفية الحيوية، وتحسين الوصول إلى معارف العملاء، وتعزيز إمكانات التعافي من الكوارث، مع بناء أساس موثوق به لتبني الذكاء الاصطناعي المسؤول. ومن دون هذا التحول، كان البنك يخاطر بإبطاء الابتكار وزيادة التعقيد التشغيلي والحد من قدرته على تقديم تجارب رقمية سلسة للعملاء.
تعاون بنك تايوان للأعمال مع IBM لتحديث أساسه المصرفي الرقمي وإنشاء إطار عمل قابل للتوسع من أجل الابتكار المستقبلي. واستنادًا إلى علاقة طويلة الأمد، استفاد البنك من تقنيات وخبرات IBM لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز المرونة، ودعم تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول.
شمل التحول تحديث البنية التحتية المصرفية الأساسية، ما مكَّن من مزامنة البيانات الحيوية عبر المنصات في الوقت الفعلي وتحسين الوصول إلى معلومات العملاء بشكل كبير. كما نشر بنك تايوان للأعمال إمكانات النسخ الاحتياطي السحابية من IBM لتعزيز التعافي من الكوارث وتلبية المتطلبات التنظيمية للمرونة التشغيلية.
ومع تسارع تبني الذكاء الاصطناعي، أنشأ البنك إطار عمل لحوكمة الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة بهدف المساعدة على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول عبر المؤسسة. وباستخدام IBM watsonx.ai، وwatsonx.data وwatsonx.governance، عزز البنك دورة حياة الذكاء الاصطناعي—بدءًا من إعداد البيانات الموثوقة وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى الحوكمة والامتثال والرقابة. وقد أدى هذا الوصول المحسَّن إلى بيانات العملاء الموثوقة إلى إنشاء أساس أقوى لتسريع صناعة القرار وتعزيز استجابة الخدمات وتمكين حالات استخدام الذكاء الاصطناعي المستقبلية التي يحكمها إطار عمل الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة. وخلال فترة التنفيذ، عملت IBM Expert Labs عن كثب مع فرق بنك تايوان للأعمال للتحقق من حالات الاستخدام، وتنفيذ ضوابط الحوكمة، ودعم تبني المنصة بنجاح.
ولدعم الابتكار طويل الأمد، تبني البنك أيضًا إطاري ESSO وACP من IBM، ما وفر وصولاً متوقعًا إلى البرمجيات والخبرات التقنية والتقنيات الناشئة مع تبسيط عمليات الشراء والتخطيط التشغيلي.
بالتعاون مع IBM، أحدث بنك تايوان للأعمال تحولاً جذريًا في قدرته على الابتكار مع الحفاظ على الاستقرار والامتثال المتوقعين من مؤسسة مالية رائدة. يمكن الآن الوصول إلى بيانات تفاعل العملاء التي كانت تتطلب يومًا كاملاً في غضون ثوانٍ، ما يتيح صناعة قرار أسرع وخدمة عملاء أكثر استجابة.
عزز البنك المرونة التشغيلية عبر قنواته الرقمية، محققًا صفر انقطاعات متوقعة في أنظمة البنوك الأساسية، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وأجهزة الصراف الآلي طوال عام 2025. كما تحسنت الجاهزية التنظيمية من خلال إمكانات النسخ الاحتياطي المرتكزة على السحابة التي عززت التعافي من الكوارث واستمرارية الأعمال.
لقد قدمت تحسينات العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي كفاءات ملموسة عبر المؤسسة. انخفضت أوقات مراجعة القروض لخدمة Enjoy e-Loan بنسبة 40%، ويمكن الآن إتمام فتح الحسابات الرقمية في ست دقائق فقط، وتقلصت مدة إنشاء المحتوى التسويقي من ساعتين إلى أربع ساعات لتصبح أقل من دقيقة.
واليوم، أسس بنك تايوان للأعمال أساسًا رقميًا وقابلاً للتوسع مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يساعد المؤسسة على الابتكار بشكل أسرع، وتعزيز الحوكمة، وتقديم تجارب محسنة للعملاء، مع الحفاظ على الثقة والمرونة والامتثال التنظيمي. وبينما يواصل البنك رحلة التحول، تظل IBM شريكًا تقنيًا إستراتيجيًا، داعمًا للنمو المستقبلي من خلال البنية التحتية المرنة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، والابتكار المستمر.
بنك تايوان للأعمال (TBB) هو مؤسسة مالية رائدة مقرها الرئيسي في تايوان، وقد تأسس عام 1915. وقد خدم الشركات الصغيرة والمتوسطة لأكثر من قرن من الزمان، ووسع نطاق خدماته لتشمل المستهلكين والشركات في جميع أنحاء تايوان. يقدم بنك تايوان للأعمال مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية والإقراض والمدفوعات والخدمات المالية، ما يساعد العملاء على تحقيق النمو من خلال الحلول المالية الموثوقة والابتكار الرقمي.
© حقوق النشر محفوظة لصالح شركة IBM. يوليو 2026.
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