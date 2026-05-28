عندما تحين Black Friday ويعتمد كثير من كبار تجار التجزئة في العالم على حلك لإدارة أعمالهم، فلا بد أن يقدم هذا الحل أداءً موثوقًا. خلال موسم العطلات لعام 2024، استخدم فريق برنامج IBM® Sterling Order Management (OMS) حل IBM® Instana Observability للحفاظ على أداء ممتاز والمساعدة في تحقيق أرقام قياسية جديدة في الطلبات والإيرادات.

تسهّل نسخة SaaS من IBM Sterling OMS إدارة الطلبات والمخزون في الوقت الفعلي للعديد من العلامات التجارية المعروفة على نطاق واسع في الولايات المتحدة وحول العالم، بدءًا من الأسواق الإلكترونية الضخمة وصولًا إلى المتاجر الشهيرة في مجال الأزياء وهدايا الأطفال. وبالنسبة إلى هذه الشركات، فإن تعثّر نظام OMS ولو لدقيقة واحدة يعني خسارة مالية؛ وخلال الجمعة السوداء أو غيرها من مواسم الذروة، قد تصل هذه الخسارة إلى الملايين.

يدرك فريق Sterling OMS في IBM حجم المخاطر، ولذلك يلتزم مع العملاء باتفاقية مستوى خدمة (SLA) تضمن مدة تشغيل بنسبة 99.9999%. لكن الوفاء بهذه الاتفاقية ليس مهمة سهلة.

مجموعة تقنيات IBM Sterling OMS SaaS

عناصر قاعدة البيانات: IBM® Db2 وNoSQL وCassandra وMongoDB وElastic Search

المراسلة: IBM MQ وKafka

الشبكات المعرّفة بالبرمجيات (SDN): شبكة خدمات Istio

Apache Spark وIceberg Data Lakehouse لدعم أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي

أكثر من 20 مجموعة من IBM® Cloud Kubernetes Service، وأكثر من 900 عقدة عاملة، و60,000 حاوية نشطة

مجموعة من IBM® Cloud Kubernetes Service، عقدة عاملة، حاوية نشطة حالات استخدام للذكاء الاصطناعي قائمة على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) لتحسين خدمات مراكز الاتصال

تدعم مجموعة منتجات OMS SaaS أكثر من 400 بيئة قابلة للتخصيص، وتضم مجموعة متنوعة من الخدمات المصغّرة متعددة المستأجرين التي يمكن توسيع نطاقها أفقيًا ورأسيًا. يقول Sachin Sethiya، مدير برنامج إدارة الطلبات والتطوير في IBM: "لضمان قدرة العملاء على تشغيل أحمال تشغيل التجارة الإلكترونية في الوقت الفعلي بسلاسة، يجب أن تحافظ كل بيئة وكل خدمة مصغّرة على مستويات عالية من التوافر والموثوقية. وتمثل مراقبة نظام بمثل هذا التعقيد، يضم مئات التكاملات الواردة والصادرة، تحديًا كبيرًا." ولمعالجة ذلك، استفاد فريق OMS من Instana لتوفير قابلية ملاحظة شاملة لكل تكامل ونقطة تفاعل.