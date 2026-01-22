مع تسارع التجارة العالمية وتزايد تنوعها، تتطلع سلطات الجمارك إلى تحديث عملياتها وتطويرها. عندما واجه الموظفون في لجنة الجمارك في أوزبكستان حجمًا متزايدًا من الإقرارات التي تتضمن أوصافًا نصية معقدة للبضائع، والتي تتطلب تفسيرًا مطولًا وتزيد من مخاطر الخطأ البشري، أدركت اللجنة الحاجة إلى تحديث إجراءات معالجة الإقرارات التقليدية التي تتطلب عمالة كثيفة.

ووفقًا لأولويات التحديث الوطنية المحددة في المراسيم الرئاسية، وضعت اللجنة هدف إدخال حلول ذكية ومؤتمتة في إدارة الجمارك. ورغم أن العمليات القائمة كانت تعمل، فإن هناك فرصًا كبيرة لتحسين الكفاءة والدقة وجودة تحديد المخاطر.

تحت قيادة رئيس لجنة الجمارك، A. Yu. Mavlonov، سعى مختصو اللجنة إلى إنشاء نظام ذكي قادر على تصنيف البضائع بدقة، بما يخفف عن الموظفين الأعمال الروتينية ويتيح لهم التركيز على مهام أكثر تعقيدًا.

وقد أتاح تنفيذ هذه الحلول فرصًا جديدة لتحليل البيانات، وعزّز جاهزية النظام لمواجهة تحديات التجارة العالمية مستقبلًا.

وبدعم من أعلى مستويات القيادة، شرع الفريق في تنفيذ تحول واسع النطاق.