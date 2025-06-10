ولأنها مؤسسة غير ربحية، كانت إدارة الأموال بحكمة دائمًا أولوية لجمعية NRECA.
تهدِف المؤسسة إلى خدمة أعضائها، وكل دولار يتم توفيره هو دولار يمكن إنفاقه لتقديم قيمة أكبر للمؤسسات الأعضاء. تسري هذه الفلسفة في كل جزء من NRECA، بما في ذلك قسم التكنولوجيا.
يقول Chuck Boyer، المهندس المؤسسي الرئيسي لاستراتيجية السحابة في NRECA، "تجنُّب التكاليف أمر مهم بالنسبة إلينا".
هذا الفكر الذي يركِّز على تجنب التكاليف، جنبًا إلى جنب مع الحاجة إلى تحديث تطبيقات المؤسسة، دفع قادة NRECA إلى استكشاف إمكانية الترحيل إلى السحابة. في عام 2020، اختبرت المؤسسة جدوى السحابة العامة، من خلال نقل تطبيقات مختارة إلى Amazon Web Services (اختصارًا AWS) وتقييم النتائج. ومع رضاهم عن النتائج، وضع قادة NRECA استراتيجية لمدة خمس سنوات لتنفيذ بنية سحابية هجينة للمؤسسة.
يقول Boyer: "كانت لدينا ثلاثة أسباب للانتقال إلى السحابة: لتجنب شراء الأجهزة لمركز البيانات الخاص بنا، ولتحسين قدرات استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث؛ وعلى المدى الطويل، لجعل تطبيقاتنا أكثر مرونة وقوة وقابلية للتوسع".
في عام 2021، تمكَّنت NRECA من ترحيل ثلث تطبيقاتها إلى AWS. سارت عملية الترحيل بشكل جيد، ولكن سرعان ما أدرك قادة التكنولوجيا أنهم يحتاجون إلى مزيد من الشفافية في نفقاتهم السحابية. أشار Boyer إلى وجود قلق بشأن إدارة نفقات السحابة ومنع تجاوزات التكاليف، بالإضافة إلى تخصيص التكاليف المشتركة عبر المجموعات المختلفة في المؤسسة.
زادت بنية NRECA التنظيمية من تعقيد هذه التحديات. ولإسناد التكاليف بدقة، احتاج قادة تكنولوجيا المعلومات إلى تطبيق قواعد العمل عبر مجموعة من الحسابات والموارد كل شهر.
يقول Boyer: "لقد كنا نركز بشكل كبير على الأجهزة؛ لأننا كنا نعمل في بيئة مركز بيانات". "ولكن مع الانتقال إلى السحابة، أصبحنا الآن نركِّز على الموارد. كان علينا معرفة الموارد التي كنا نستخدمها ومقدار تكلفتها، ومن ثمَّ تحديد التكلفة الإجمالية لملكية تطبيق معين حتى نتمكن من حساب عائد الاستثمار".
ولمساعدتهم على تحقيق أهدافهم، تواصَل قادة تكنولوجيا المعلومات في NRECA مع Apptio. كانوا على دراية بأن Cloudability تُتيح للمؤسسات تخصيص الإنفاق السحابي بالكامل، وتحسين التكاليف، وربط الإنفاق السحابي بقيمة الأعمال، وأرادوا استكشاف قدرات المنتج. بعد مشروع تجريبي، قرَّر قادة NRECA شراء Cloudability في سبتمبر 2021. يقول Boyer: "كنا نركِّز على ضبط التكاليف، لكن نطاق محفظة Apptio واتساعها، بما في ذلك خيارات التكامل مع المنتجات الأخرى، كانت أيضًا من العوامل التي دفعتنا إلى اتخاذ القرار".
وفقًا لما ذكره Boyer، فإن من أبرز فوائد Cloudability كانت زيادة الوضوح في بيئات السحابة الخاصة بجمعية NRECA. يقول: "أنا متحمس جدًا لأنني أستطيع أن أوضح للفرق مدى تأثيرهم الفعلي في التكاليف".
يقول Boyer إن NRECA كانت تعمل تقليديًا مثل أي مؤسسة تقنية معلومات أخرى. كان عملاؤها الداخليون يذهبون إلى فريق تطوير التطبيقات ويطلبون تطبيقًا جديدًا أو ميزة جديدة. وكان فريق التطبيقات يعمل مع العميل لتطوير الوظائف المطلوبة، ثم يتوجه إلى فريق البنية التحتية لطلب الأجهزة اللازمة كما هو موضَّح في حالة العمل.
يقول: "بمجرد شراء الأجهزة ونشرها، كان فريق التطبيقات في الواقع لا يفهم تكلفة تشغيلها". "لكن مع Cloudability، يمكن للجميع فهم تكلفة تشغيل البنية التحتية السحابية، ويمكننا أيضًا رؤية التوفير الناتج عن نقل التطبيقات من البيئة المحلية إلى السحابة".
تفاوتت المدخرات حسب التطبيق. في إحدى الحالات، وفقًا لما ذكره Boyer، حققت NRECA فائدة تقليل التكاليف بنسبة 70%؛ وفي مثال آخر، شهدت تخفيضًا يزيد عن 90%. بشكل عام، أدى الانتقال إلى السحابة إلى تحقيق وفورات كبيرة للمؤسسة.
يقول Boyer: "يتعلق الأمر بتجنُّب التكلفة". "من خلال الانتقال إلى السحابة، لن نحتاج إلى شراء أجهزة لمركز البيانات الخاص بنا. تساعدنا السحابة على أن نثبت لفرق التطوير لدينا أن نقل تطبيق إلى السحابة يوفر لنا المال. ونتيجةً لذلك، استطعنا تقليل تكاليف البنية التحتية لدينا بنسبة 30% في جميع المجالات".
ساعدت السحابة جمعية NRECA على تقليل تكاليف البنية التحتية وإدارة إنفاقها على السحابة. ووفقًا لما ذكره Boyer، ما زال هناك الكثير من التطورات في المستقبل. ويُضيف قائلًا: "نريد استمرار المكاسب التي حققناها وتحسينها".
إحدى الطرق التي تخطط بها NRECA لزيادة المدخرات هي باستخدام ميزات التحسين في Cloudability، مثل توصيات حالات الحجز وخطط التوفير، لتحقيق مستوى عالٍ من تغطية الالتزامات وتقليل الأسعار بالساعة.
يقول Boyer إن من الطرق الأخرى استخدام Cloudability لمساعدة NRECA على الصعود في هرم القيمة مع عملائها. يقول: "من المهم جدًا أن نفهم، من منظور شامل، ما نفعله، ولماذا نفعله، وما تكلفته، وما القيمة التي يقدمها". "في الماضي، لم يكن ذلك مجالًا من مجالات التركيز بالنسبة لفرق التطبيقات لدينا. ولكن مع Cloudability، يمكننا إثبات هذه القيمة. وسيساعدنا ذلك على الاستمرار في تحسين علاقتنا مع شركاء الأعمال لدينا.
تُعَد NRECA (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) مؤسسة غير ربحية تمثِّل أكثر من 900 تعاونية كهرباء مملوكة من قِبَل المستهلكين، ومناطق الطاقة العامة، ومناطق المرافق العامة في الولايات المتحدة. تأسست NRECA في عام 1942، وتخدم التعاونيات التي توفِّر الكهرباء لأكثر من 56% من مساحة الأرض في البلاد، وتقدِّم خدمات أساسية لحوالي 42 مليون شخص، وتغذي أكثر من 20 مليون عمل تجاري، ومنزل، ومدرسة، ومزرعة في 48 ولاية.
يُتيح لك Apptio ربط استثماراتك التقنية بقيمة واضحة للأعمال.
حقوق النشر © محفوظة لصالح شركة IBM Corporation لعام 2023. IBM Corporation.
أُنتج في الولايات المتحدة، ديسمبر 2023.
تُعَد IBM وشعار IBM وibm.com علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة International Business Machines Corporation، في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى. وقد تكون أسماء المنتجات والخدمات الأخرى علامات تجارية لشركة IBM أو لشركات أخرى. تتوفر قائمة حالية بعلامات IBM التجارية على ibm.com/legal/copyright-trademark.
يصبح هذا المستند ساريًا بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت. لا تتوفر بعض العروض في بعض الدول التي تعمل بها شركة IBM.
تُعرض جميع أمثلة العملاء المنقولة أو المذكورة كإيضاحات للطريقة التي استخدم بها بعض العملاء منتجات IBM، والنتائج التي قد يحققونها. وستختلف التكاليف البيئية الفعلية وخصائص الأداء وفقًا لتكوينات وظروف كل عميل على حدة. لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام؛ لأن نتائج كل عميل تعتمد بشكل كامل على أنظمة العميل والخدمات المطلوبة. المعلومات الواردة في هذا المستند تُقدَّم "كما هي" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية، مثل جميع ضمانات الصلاحية التجارية، أو الملاءمة لغرض معين، أو الضمانات والشروط الخاصة بعدم انتهاك حقوق الأطراف الأخرى. تشتمل منتجات IBM على ضمان وفقًا لشروط الاتفاقيات التي تُوفَّر بموجبها وأحكامها.