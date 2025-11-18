التعاون بين Mizuho Bank وIBM
يتولى القسم الثاني لعمليات الأعمال التجارية الدولية في Mizuho Bank تنفيذ العمليات المتعلقة بالمستندات التجارية لمعاملات التبادل الدولية. كجزء من العمليات التجارية المرتبطة بمعاملات الاستيراد والتصدير، تولى القسم مسؤولية التحقق من الأسماء الصحيحة، بما في ذلك أسماء الشركات والممثلون والدول الواردة في العديد من النماذج المختلفة، وإدخالها بدقة في أنظمة متعددة ذات صلة بشكل يدوي. وتختلف المستندات التجارية في الأسلوب اعتمادًا على الدولة والشركة، ولا يوجد تنسيق موحَّد؛ لذا فإن تبادل المستندات الورقية الأصلية لا يزال أمرًا شائعًا على الصعيد الدولي.
وعلى هذه الخلفية، تعامل Mizuho Bank لسنوات عديدة مع المستندات التجارية الورقية عبر نظام يُدخل فيه الموظفون البيانات مع التحقق منها بصريًا كلمة بكلمة. ويمكن أن يصل طول المستندات التجارية إلى عدة آلاف من الصفحات لكل معاملة. وتتم معالجة المئات من هذه المعاملات يوميًا، ما يتطلب معالجة دقيقة للأعمال الورقية. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت العمليات التجارية أكثر تعقيدًا، ما أدى إلى زيادة العبء على الإدارة.
وإضافة إلى ذلك، يتزايد عدد المعاملات الخاضعة للجرائم المالية والعقوبات الاقتصادية على مستوى العالم، ويتعين على المؤسسات المالية تعزيز مراقبة معاملاتها المالية، بما في ذلك تمويل التجارة. يُعَد إدخال الأسماء الصحيحة بدقة أمرًا بالغ الأهمية من منظور المخاطر في المعاملات المالية، وقد أظهرت المعالجة اليدوية السابقة محدوديتها مع مرور الوقت.
لمواجهة هذه التحديات، أجرى Mizuho Bank تقييمات أساسية لعملياته التجارية، واستقر على استراتيجية تعزيز التحول الرقمي من خلال استخدام تقنية AI-OCR.
اقترحت IBM على Mizuho Bank حلًا رقميًا يعتمد على تقنية AI-OCR (التعرُّف على الأحرف المدعوم بالذكاء الاصطناعي) من أجل أتمتة العمليات وتبسيطها.
شارك فريق IBM® Consulting الذي يمتلك معرفة واسعة بالأعمال، وفريق Technology Expert Labs (TEL)، المتميز في تقنيات الحلول، في هذا المشروع، وقاما ببناء حل متطور يجمع بين تقنية AI-OCR ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP).
فيما يتعلق بتدفق العمليات، يتولى القسم الثاني لعمليات الأعمال التجارية الدولية أولًا قراءة المستندات التجارية الواردة عبر البريد من المؤسسات الخارجية باستخدام ماسح ضوئي عالي السرعة وتحويلها إلى بيانات رقمية (بتنسيق PDF).
يتم بعد ذلك ربط ملفات PDF بـ IBM® Datacap، حيث يتم تطبيق الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور من أجل استخراج المعلومات اللازمة من الملفات وتصنيفها. ويُتيح ذلك معالجة مرنة لمختلف المستندات ذات التنسيقات المتنوعة والبيانات غير المنظمة، ما يتيح استخراج معلومات دقيقة للغاية تتناسب مع عمليات المستندات التجارية في Mizuho Bank.
بالإضافة إلى ذلك، تُستخدم تقنية معالجة اللغة الطبيعية (NLP) منWatson Discovery لإجراء تحليل هيكلي للمعلومات المستخرجة، ومن خلال مقارنتها مع قاموس على مستوى كل كلمة يتم تحويلها إلى سلاسل نصية أكثر دقة. وبعد فحص المعلومات بصريًا بواسطة أحد المشغِّلين، يتم تخزينها في IBM® Db2 وربطها تلقائيًا بالأنظمة التابعة ذات الصلة.
تُلغي هذه العملية الحاجة إلى الإدخال المزدوج بين كل نظام من الأنظمة المختلفة، ما يقلل من أحمال التشغيل بشكل كبير. كما تم استخدامها للتحقق من العقوبات الاقتصادية ومكافحة غسل الأموال (AML)، ما يدعم تنفيذ عمليات أكثر تطورًا.
بالإضافة إلى ذلك، من خلال القضاء على التسليم المادي للمستندات الورقية، يسمح النظام المعمول به لفرق متعددة داخل القسم بالعمل في وقت واحد على شاشاتهم الخاصة، ما يحسن إنتاجية الفريق. كما تم تقليل الفترات الزمنية المطلوبة لإنجاز مثل هذا العمل بشكل ملحوظ.
من خلال إدخال تقنية AI-OCR، حقق Mizuho Bank نتائج إيجابية بشكل مباشر وغير مباشر.
أولاً، من خلال أتمتة المهام اليدوية مثل إدخال المستندات التجارية وفحصها باستخدام AI-OCR، تم تقليل عبء المعالجة ووقت التنفيذ بحوالي 50%. وهذا يقلل بشكل مباشر من أحمال التشغيل على المشغلين، حيث يقول موظفو Mizuho Bank: "نحن نشعر شخصيًا بانخفاض كبير في أحمال التشغيل لدينا".
بالإضافة إلى ذلك، أدى تحويل المستندات إلى تنسيق PDF إلى إلغاء الحاجة إلى تداول المستندات الورقية أو التنقل بين الطوابق في المبنى نفسه، وأصبح بالإمكان إنجاز جميع العمليات على شاشة واحدة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في الكفاءة. ومن الفوائد الرئيسية الأخرى أنه يمكن الآن مشاركة المستندات بسهولة، ما يسمح لفرق متعددة داخل القسم بالمساهمة في العملية نفسها في وقت واحد.
علاوةً على ذلك، فإن الاستغناء عن الورق في كمية كبيرة من المستندات التجارية أدى إلى تحسين استغلال مساحة المكتب. كما ساهمت إدارة المستندات الإلكترونية في تحسين دقة إدارة الأعمال عبر إتاحة تحديثات الحالة بشكل فوري وإمكانية البحث. ومن خلال تعزيز الرؤية عبر العملية بأكملها، تم وضع الأساس للتحسينات المستقبلية في مجالات أخرى من الأعمال.
يخطط Mizuho Bank لتوسيع نطاق تطبيق تقنية التعرُّف الضوئي على الأحرف المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI-OCR) استنادًا إلى نتائج هذا المشروع، وذلك عبر توسيع نطاق استخدامها أفقيًا لتشمل عمليات أعمال أخرى. تعتزم الشركة تعزيز العمليات الخالية من الورق وتحسين الأعمال استنادًا إلى هذه الدراسة الناجحة في الأقسام التي لا تزال الثقافة الورقية سائدة فيها.
يقول Mizuki Shimizu، قسم التجارة الرأسمالية، القسم الثاني لعمليات الأعمال التجارية الدولية: "كثيرًا ما كان موظفو شركة IBM يزورون موقع المكتب مباشرةً، ويتبادلون الحوادث المتعلقة بـ AI-OCR ويتبادلون آراءهم بصراحة لحل المشكلات. لقد استطعنا التعامل مع إدخال النظام الجديد ونحن مطمئنين؛ وذلك بفضل نظام الدعم القوي الذي يقدمونه". ستواصل IBM تقديم الحلول المُثلى ودعم التحول الرقمي لبنك Mizuho Bank.
يُعَد Mizuho Bank أحد البنوك الرائدة، حيث يمتلك واحدة من أكبر قواعد العملاء المحليين في اليابان، إلى جانب شبكات محلية ودولية واسعة، وخدمات متقدمة. يتولى القسم الثاني لعمليات الأعمال التجارية الدولية الأعمال الإدارية المتعلقة بالمعاملات التجارية، ويقدِّم خدمات تبادل دولي متخصصة تُلبي احتياجات العملاء المتنوعين، من الأفراد وحتى الشركات الكبرى. ومن خلال هذه العمليات، يقدِّمون الدعم لضمان سلاسة المعاملات التجارية الدولية ويعملون على الحد من المخاطر.
تستخدم IBM Consulting خبرتها وتقنياتها لدعم التحول المستمر في الأعمال لدى المؤسسات.
