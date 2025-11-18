يتولى القسم الثاني لعمليات الأعمال التجارية الدولية في Mizuho Bank تنفيذ العمليات المتعلقة بالمستندات التجارية لمعاملات التبادل الدولية. كجزء من العمليات التجارية المرتبطة بمعاملات الاستيراد والتصدير، تولى القسم مسؤولية التحقق من الأسماء الصحيحة، بما في ذلك أسماء الشركات والممثلون والدول الواردة في العديد من النماذج المختلفة، وإدخالها بدقة في أنظمة متعددة ذات صلة بشكل يدوي. وتختلف المستندات التجارية في الأسلوب اعتمادًا على الدولة والشركة، ولا يوجد تنسيق موحَّد؛ لذا فإن تبادل المستندات الورقية الأصلية لا يزال أمرًا شائعًا على الصعيد الدولي.

وعلى هذه الخلفية، تعامل Mizuho Bank لسنوات عديدة مع المستندات التجارية الورقية عبر نظام يُدخل فيه الموظفون البيانات مع التحقق منها بصريًا كلمة بكلمة. ويمكن أن يصل طول المستندات التجارية إلى عدة آلاف من الصفحات لكل معاملة. وتتم معالجة المئات من هذه المعاملات يوميًا، ما يتطلب معالجة دقيقة للأعمال الورقية. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت العمليات التجارية أكثر تعقيدًا، ما أدى إلى زيادة العبء على الإدارة.

وإضافة إلى ذلك، يتزايد عدد المعاملات الخاضعة للجرائم المالية والعقوبات الاقتصادية على مستوى العالم، ويتعين على المؤسسات المالية تعزيز مراقبة معاملاتها المالية، بما في ذلك تمويل التجارة. يُعَد إدخال الأسماء الصحيحة بدقة أمرًا بالغ الأهمية من منظور المخاطر في المعاملات المالية، وقد أظهرت المعالجة اليدوية السابقة محدوديتها مع مرور الوقت.

لمواجهة هذه التحديات، أجرى Mizuho Bank تقييمات أساسية لعملياته التجارية، واستقر على استراتيجية تعزيز التحول الرقمي من خلال استخدام تقنية AI-OCR.