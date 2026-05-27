تأمين البيانات لبنك يركز على التكنولوجيا الرقمية في الهند.

تساعد IBM Guardium بنكًا هنديًا يشهد نموًا متسارعًا على مراقبة أكثر من 75 قاعدة بيانات وتعزيز الامتثال التنظيمي.
يعد هذا البنك من أوائل مؤسسات التمويل الأصغر في الهند التي أصبحت بنكًا عالميًا، وقد أنشئ البنك بهدف تقديم خدمات مصرفية شاملة ومسؤولة لملايين العملاء الذين يعانون من نقص الخدمات. مع توسع خدماته المصرفية الرقمية بسرعة، ازداد حجم بيانات العملاء وسجلات المعاملات عبر قواعد البيانات بصورة ملحوظة.
ومع وجود رقابة تنظيمية صارمة من بنك الاحتياطي الهندي (RBI)، أصبحت حماية معلومات العملاء الحساسة وضمان وجود ضوابط بيانات جاهزة للتدقيق أمرًا بالغ الأهمية. ومع ذلك، كانت المراقبة الأمنية مجزأة عبر قواعد بيانات وأنظمة متعددة، ما جعل من الصعب على فريق الأمن في البنك تتبع نشاط المستخدمين باستمرار، ومراقبة وصول المستخدمين ذوي الامتيازات، والاستجابة بسرعة للحوادث المحتملة.
في غياب رؤية مركزية لنشاط قواعد البيانات، واجهت المؤسسة مخاطر تتعلق بضعف الامتثال، وبطء الاستجابة للحوادث، وزيادة احتمالات التعرض لتهديدات داخلية أو وصول غير مصرح به إلى البيانات.
لتعزيز الوضع الأمني لقواعد البيانات، عمل البنك مع شركة IBM لينشر IBM Guardium Data Protection عبر بيئة قاعدة البيانات المتنامية لديه.
تم نشر وكلاء Guardium في أكثر من 75 قاعدة بيانات إنتاجية في كل من البيئات المحلية والسحابية. توفر المنصة مراقبة مركزية في الوقت الفعلي لنشاط قواعد البيانات، حيث تسجل كل استعلام SQL، وكل إجراء للمستخدمين، وكل حدث وصول عبر منظومة بيانات البنك.
باستخدام Guardium، يمكن لفريق الأمن في البنك مراقبة المستخدمين ذوي الامتيازات، وفرض التنبيهات المستندة إلى السياسات، والتحقيق في الأنشطة المشبوهة بسرعة. تدعم المنصة أيضًا عملية إعداد تقارير الامتثال الآلية المتوافقة مع متطلبات بنك الاحتياطي الهندي (RBI)، بما في ذلك ضوابط فصل الواجبات والسجلات الجاهزة للتدقيق.
من خلال دمج المراقبة في وحدة تحكم واحدة، استبدلت منصة Guardium العمليات الأمنية المجزأة برؤية مستمرة وفرز مبسَّط للحوادث. هذا يسمح لفريق الأمن بالاستجابة بسرعة أكبر للمواقف الحساسة مع تقليل تحليل السجلات اليدوي.
بفضل وجود منصة IBM Guardium، عزز البنك وضعه في مجال الأمن والامتثال بصورة كبيرة. يتم الآن نشر وكلاء Guardium عبر أكثر من 75 قاعدة بيانات إنتاجية في كل من البيئات المحلية والسحابية، ما يوفر حماية شاملة ومراقبة متسقة على مستوى المؤسسة.
يمكن للبنك إنشاء سجلات أنشطة جاهزة للجهات التنظيمية عند الطلب، ما يحسن جاهزيته للتدقيق ويتوافق مع متطلبات الامتثال لبنك الاحتياطي الهندي (RBI). تتيح المراقبة في الوقت الفعلي والتنبيهات إمكانية الكشف عن الأنشطة المشبوهة واحتوائها بسرعة أكبر، مما يقلل من مخاطر اختراق أمن البيانات المحتملة.
من خلال حصر عملية مراقبة قواعد البيانات في منصة مركزية واحدة، تمكَّن البنك من تقليل الوقت المستغرق في التجميع اليدوي والتحليل الجنائي للسجلات. تسمح هذه الكفاءة التشغيلية لفرق الأمن بالتركيز على المبادرات ذات القيمة الأعلى مع الحفاظ على الرؤية والتحكم المستمرين.
