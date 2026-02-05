تقدِّم Knox Media Hub خدماتها لمالكي المحتوى، وهيئات البث، والموزعين، وحاملي حقوق البث الرياضي الذين يديرون كميات كبيرة من أصول الوسائط عالية القيمة. تنتقل هذه الأصول باستمرار عبر سلسلة توريد الوسائط لأغراض التوطين، وإدارة الإصدارات، وما بعد الإنتاج، والتسليم إلى منصات البث الرقمي والبث التليفزيوني.

بصفتها منصة لإدارة وتوزيع أصول الوسائط سحابية الأصل، كان على Knox Media Hub ضمان إمكانية نقل تيرابايتات من ملفات 4K وUHD الحساسة للوقت على مستوى العالم بأقصى سرعة وموثوقية وأمان. وقد أدَّت طرق نقل الملفات التقليدية إلى تأخيرات وتعقيد تشغيلي ومخاطر.

لتحقيق مهمتها "كحلقة وصل" تربط بين سلسلة توريد الوسائط، كانت Knox Media Hub بحاجة إلى حل نقل عالي السرعة بمستوى مؤسسي يمكن دمجه مباشرةً في منصتها والعمل بشكل موثوق به على نطاق عالمي لدعم مهام سير عمل الوسائط القائمة على السحابة.